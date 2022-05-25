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Япония заявила протест КНДР из-за ракетных пусков - РИА Новости, 25.05.2022
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Япония заявила протест КНДР из-за ракетных пусков
Япония заявила протест КНДР из-за ракетных пусков - РИА Новости, 25.05.2022
Япония заявила протест КНДР из-за ракетных пусков
Япония заявила протест КНДР в связи с прошедшими утром ракетными пусками, сообщил японский министр обороны Нобуо Киси. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T02:48
2022-05-25T02:48
в мире
япония
пекин
сша
министерство обороны японии
кндр (северная корея)
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ТОКИО, 25 мая – РИА Новости. Япония заявила протест КНДР в связи с прошедшими утром ракетными пусками, сообщил японский министр обороны Нобуо Киси.Протест был передан по дипломатическим каналам через посольство в Пекине.Пуски ракет сразу после окончания саммита Японии, США, Австралии и Индии "являются откровенной провокацией и категорически неприемлемы", сказал министр.Утром 25 мая КНДР провела три пуска баллистических ракет в сторону Японского моря из района Сунан в Пхеньяне, они состоялись примерно в 6.00, 6.37 и 6.42 по местному времени (0.00, 0.37 и 0.42 мск). Это уже 17-е ракетное испытание КНДР с начала года, включая пуски МБР, баллистической ракеты для подводных лодок (БРПЛ), систем для космического спутника и новой тактической системы для ядерного оружия.Минобороны Японии представило данные по первым двум ракетам: высота полета первой составила 550 километров, дальность полета равна 300 километрам. Высота полета второй ракеты составила 50 километров, дальность по измененной траектории - 750 километров. Обе ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии. Данные по третьей ракете уточняются.К этому часу ущерба от ракетных пусков КНДР в Японии не зафиксировано.
https://ria.ru/20220525/puski-1790520682.html
япония
пекин
сша
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в мире, япония, пекин, сша, министерство обороны японии, кндр (северная корея)
02:48 25.05.2022
 
Япония заявила протест КНДР из-за ракетных пусков

Министр обороны Японии Киси: Токио заявил протест Пхеньяну из-за ракетных пусков

© AP Photo / Eugene HoshikoТрансляция новостей в Токио о новом ракетном пуске КНДР
Трансляция новостей в Токио о новом ракетном пуске КНДР - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Трансляция новостей в Токио о новом ракетном пуске КНДР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 25 мая – РИА Новости. Япония заявила протест КНДР в связи с прошедшими утром ракетными пусками, сообщил японский министр обороны Нобуо Киси.
Протест был передан по дипломатическим каналам через посольство в Пекине.
Пуски ракет сразу после окончания саммита Японии, США, Австралии и Индии "являются откровенной провокацией и категорически неприемлемы", сказал министр.
Утром 25 мая КНДР провела три пуска баллистических ракет в сторону Японского моря из района Сунан в Пхеньяне, они состоялись примерно в 6.00, 6.37 и 6.42 по местному времени (0.00, 0.37 и 0.42 мск). Это уже 17-е ракетное испытание КНДР с начала года, включая пуски МБР, баллистической ракеты для подводных лодок (БРПЛ), систем для космического спутника и новой тактической системы для ядерного оружия.
Минобороны Японии представило данные по первым двум ракетам: высота полета первой составила 550 километров, дальность полета равна 300 километрам. Высота полета второй ракеты составила 50 километров, дальность по измененной траектории - 750 километров. Обе ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии. Данные по третьей ракете уточняются.
К этому часу ущерба от ракетных пусков КНДР в Японии не зафиксировано.
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
02:04
Американские военные прокомментировали ракетные пуски КНДР
 
В миреЯпонияПекинСШАМинистерство обороны ЯпонииКНДР (Северная Корея)
 
 
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