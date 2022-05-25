https://ria.ru/20220525/protest-1790521695.html

Япония заявила протест КНДР из-за ракетных пусков

Япония заявила протест КНДР из-за ракетных пусков - РИА Новости, 25.05.2022

Япония заявила протест КНДР из-за ракетных пусков

Япония заявила протест КНДР в связи с прошедшими утром ракетными пусками, сообщил японский министр обороны Нобуо Киси. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T02:48

2022-05-25T02:48

2022-05-25T02:48

в мире

япония

пекин

сша

министерство обороны японии

кндр (северная корея)

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ТОКИО, 25 мая – РИА Новости. Япония заявила протест КНДР в связи с прошедшими утром ракетными пусками, сообщил японский министр обороны Нобуо Киси.Протест был передан по дипломатическим каналам через посольство в Пекине.Пуски ракет сразу после окончания саммита Японии, США, Австралии и Индии "являются откровенной провокацией и категорически неприемлемы", сказал министр.Утром 25 мая КНДР провела три пуска баллистических ракет в сторону Японского моря из района Сунан в Пхеньяне, они состоялись примерно в 6.00, 6.37 и 6.42 по местному времени (0.00, 0.37 и 0.42 мск). Это уже 17-е ракетное испытание КНДР с начала года, включая пуски МБР, баллистической ракеты для подводных лодок (БРПЛ), систем для космического спутника и новой тактической системы для ядерного оружия.Минобороны Японии представило данные по первым двум ракетам: высота полета первой составила 550 километров, дальность полета равна 300 километрам. Высота полета второй ракеты составила 50 километров, дальность по измененной траектории - 750 километров. Обе ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии. Данные по третьей ракете уточняются.К этому часу ущерба от ракетных пусков КНДР в Японии не зафиксировано.

https://ria.ru/20220525/puski-1790520682.html

япония

пекин

сша

кндр (северная корея)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, япония, пекин, сша, министерство обороны японии, кндр (северная корея)