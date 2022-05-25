https://ria.ru/20220525/prosba-1790745181.html

Израиль отклонил просьбу США о противотанковых ракетах для Украины

Израиль отклонил просьбу США о противотанковых ракетах для Украины - РИА Новости, 25.05.2022

Израиль отклонил просьбу США о противотанковых ракетах для Украины

Израиль отклонил просьбу США позволить Берлину поставить Украине противотанковые ракеты, произведенные в Германии с использованием израильских технологий,... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T23:03

2022-05-25T23:03

2022-05-25T23:55

в мире

бени ганц

израиль

ллойд остин

джейк салливан

сша

минобороны израиля

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Израиль отклонил просьбу США позволить Берлину поставить Украине противотанковые ракеты, произведенные в Германии с использованием израильских технологий, сообщает портал Axios со ссылкой на американских и израильских должностных лиц.По данным портала, генеральный директор минобороны Израиля Амир Эшель две недели назад посетил Вашингтон для переговоров о сотрудничестве в сфере безопасности. Замминистра обороны США по вопросам политики Колин Кал спросил коллегу, можно ли Германии передать Украине противотанковых ракеты Spike, которые производятся на израильской фабрике в стране. Согласно лицензии, Израиль должен одобрять любую передачу этого вооружения третьей стороне.Эшель ответил на просьбу отказом, заявив, что страна будет поставлять Киеву только нелетальное военное оборудование. По словам источника, Израиль опасается, что из-за использования произведенного им оружия могут погибнуть российские солдаты. Это может привести к тому, что Москва "нанесет урон" интересам Израиля в Сирии, подчеркнул собеседник Axios.По информации портала, когда израильский глава МО Бенни Ганц на прошлой неделе посетил Вашингтон, в ходе его встреч с коллегой Ллойдом Остином и советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном не поднималась тема поставок ракет. Отмечается, что в день визита Ганца в США Израиль направил две тысячи шлемов и 500 бронежилетов украинским гражданским организациям и организациям по чрезвычайным ситуациям.Израиль постепенно после начала спецоперации России занял "более проукраинскую" позицию под давлением американского президента Джо Байдена, указывает портал.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220523/ukraina-1790149852.html

https://ria.ru/20220525/tanki-1790739074.html

израиль

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, бени ганц, израиль, ллойд остин, джейк салливан, сша, минобороны израиля, украина