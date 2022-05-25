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В ГД предложили признать переход на сторону противника госизменой - РИА Новости, 25.05.2022
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В ГД предложили признать переход на сторону противника госизменой
В ГД предложили признать переход на сторону противника госизменой - РИА Новости, 25.05.2022
В ГД предложили признать переход на сторону противника госизменой
Переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта или военных действий будет считаться госизменой, соответствующий законопроект размещен в думской РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T17:20
2022-05-25T19:23
россия
госдума рф
вооруженные силы рф
армия
безопасность
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта или военных действий будет считаться госизменой, соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе."Так, законопроектом предлагается внести уточнение в статью 275 УК России в целях отнесения к государственной измене действий, связанных с переходом на сторону противника в условиях вооруженного конфликта или военных действий против Российской Федерации", — сообщается в пояснительной записке.В частности, за подобное преступление предлагается наказывать заключением на срок от 12 до 20 лет со штрафом до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного в срок до трех лет либо без него и с ограничением свободы на срок до двух лет.Также документ вводит в УК России новую статью 280.4 ("Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства").По ней будут наказывать штрафом в размере от 100 до 500 тысяч рублей либо лишением свободы на срок от двух до четырех лет.Аналогичные действия, совершенные организованной группой либо с угрозой применения насилия, предполагают заключение на срок от пяти до семи лет колонии со штрафом от 500 тысяч до 2,5 миллиона рублей.Кроме того, конфиденциальное сотрудничество с зарубежными спецслужбами, международными и иностранными организациями будет караться лишением свободы на срок от двух до восьми лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.Также в документе даются определения понятий, связанных с этим разделом законопроекта.Помимо этого, поясняется, что лицо в данных случаях освобождается от уголовной ответственности, если оно добровольно и своевременно сообщило компетентным государственным органам о сотрудничестве со спецслужбами, не совершило никаких действий по исполнению полученного от них задания и если в его действиях не содержится иного состава преступления.
https://ria.ru/20220525/yashin-1790620419.html
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россия, госдума рф, вооруженные силы рф, армия, безопасность
17:20 25.05.2022 (обновлено: 19:23 25.05.2022)
 
В ГД предложили признать переход на сторону противника госизменой

В Госдуму внесли проект о признании участия в боевых действиях против России госизменой

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы России на Охотном Ряду в Москве
Здание Государственной думы России на Охотном Ряду в Москве - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы России на Охотном Ряду в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта или военных действий будет считаться госизменой, соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе.
"Так, законопроектом предлагается внести уточнение в статью 275 УК России в целях отнесения к государственной измене действий, связанных с переходом на сторону противника в условиях вооруженного конфликта или военных действий против Российской Федерации", — сообщается в пояснительной записке.
В частности, за подобное преступление предлагается наказывать заключением на срок от 12 до 20 лет со штрафом до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного в срок до трех лет либо без него и с ограничением свободы на срок до двух лет.
Также документ вводит в УК России новую статью 280.4 ("Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства").
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По ней будут наказывать штрафом в размере от 100 до 500 тысяч рублей либо лишением свободы на срок от двух до четырех лет.
Аналогичные действия, совершенные организованной группой либо с угрозой применения насилия, предполагают заключение на срок от пяти до семи лет колонии со штрафом от 500 тысяч до 2,5 миллиона рублей.
Кроме того, конфиденциальное сотрудничество с зарубежными спецслужбами, международными и иностранными организациями будет караться лишением свободы на срок от двух до восьми лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
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Также в документе даются определения понятий, связанных с этим разделом законопроекта.
Помимо этого, поясняется, что лицо в данных случаях освобождается от уголовной ответственности, если оно добровольно и своевременно сообщило компетентным государственным органам о сотрудничестве со спецслужбами, не совершило никаких действий по исполнению полученного от них задания и если в его действиях не содержится иного состава преступления.
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