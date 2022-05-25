15:51 25.05.2022 (обновлено: 17:34 25.05.2022)
Минпромторг поддержал ограничение на въезд для грузоперевозчиков из ЕС
Минпромторг поддержал ограничение въезда перевозчиков из ЕС по белорусскому сценарию
Таможенный терминал на российско-польской границе. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Минпромторг РФ поддерживает ограничения на въезд для европейских грузоперевозчиков по белорусскому сценарию, разрешив только перецепку, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
В апреле в рамках пятого пакета санкций ЕС запретил перевозки по своей территории грузоперевозчикам из РФ и Белоруссии, исключая медицинские и продовольственные товары. Транзит в Калининград запрещен не был. Белоруссия в ответ запретила въезд на свою территорию автомобилей и тягачей, зарегистрированных в ЕС, кроме специальных пунктов пропуска, где осуществляются либо перегрузка груза, либо перецепка прицепа с товаром к другому тягачу.
В апреле ассоциация грузового автомобильного транспорта "Грузавтотранс" обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением в качестве ответных мер ограничить передвижение по территории России большегрузов из стран ЕС, которые завозят на территорию страны импортные товары, разрешив заезд до таможенных пунктов с дальнейшей передачей грузов российским перевозчикам.
"Вы знаете, если это будет сделано как, например, у белорусских коллег - когда тягач может довозить непосредственно фуру до места назначения по перецепке, - то здесь, я думаю, что большой проблемы логистической не будет", - сказал Мантуров, отвечая на вопрос о позиции Минпромторга по ответным мерам на запрет въезда российским перевозчикам в страны ЕС.
"Но по части номенклатуры у нас и не стоит этот вопрос. Например, по гуманитарным грузам или по медицинской продукции, по фарме или продовольствию", - добавил он, перечислив категории, к которым не относятся ограничения.
При этом в Минпромторге подчеркнули, что такое решение может быть принято после того, как будет четкое понимание, что к нему готова приграничная инфраструктура и обеспечен беспрепятственный (без перецепки) провоз таких категорий, как гуманитарные грузы, фармацевтическая продукция и продовольствие.