https://ria.ru/20220525/prevozchiki-1790648557.html

Минпромторг поддержал ограничение на въезд для грузоперевозчиков из ЕС

Минпромторг поддержал ограничение на въезд для грузоперевозчиков из ЕС - РИА Новости, 25.05.2022

Минпромторг поддержал ограничение на въезд для грузоперевозчиков из ЕС

Минпромторг РФ поддерживает ограничения на въезд для европейских грузоперевозчиков по белорусскому сценарию, разрешив только перецепку, заявил журналистам глава РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T15:51

2022-05-25T15:51

2022-05-25T17:34

экономика

белоруссия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

евросоюз

денис мантуров

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Минпромторг РФ поддерживает ограничения на въезд для европейских грузоперевозчиков по белорусскому сценарию, разрешив только перецепку, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.В апреле в рамках пятого пакета санкций ЕС запретил перевозки по своей территории грузоперевозчикам из РФ и Белоруссии, исключая медицинские и продовольственные товары. Транзит в Калининград запрещен не был. Белоруссия в ответ запретила въезд на свою территорию автомобилей и тягачей, зарегистрированных в ЕС, кроме специальных пунктов пропуска, где осуществляются либо перегрузка груза, либо перецепка прицепа с товаром к другому тягачу.В апреле ассоциация грузового автомобильного транспорта "Грузавтотранс" обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением в качестве ответных мер ограничить передвижение по территории России большегрузов из стран ЕС, которые завозят на территорию страны импортные товары, разрешив заезд до таможенных пунктов с дальнейшей передачей грузов российским перевозчикам."Вы знаете, если это будет сделано как, например, у белорусских коллег - когда тягач может довозить непосредственно фуру до места назначения по перецепке, - то здесь, я думаю, что большой проблемы логистической не будет", - сказал Мантуров, отвечая на вопрос о позиции Минпромторга по ответным мерам на запрет въезда российским перевозчикам в страны ЕС."Но по части номенклатуры у нас и не стоит этот вопрос. Например, по гуманитарным грузам или по медицинской продукции, по фарме или продовольствию", - добавил он, перечислив категории, к которым не относятся ограничения.При этом в Минпромторге подчеркнули, что такое решение может быть принято после того, как будет четкое понимание, что к нему готова приграничная инфраструктура и обеспечен беспрепятственный (без перецепки) провоз таких категорий, как гуманитарные грузы, фармацевтическая продукция и продовольствие.

https://ria.ru/20220518/otnosheniya-1789305849.html

https://ria.ru/20220525/eksport-1790634040.html

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экономика, белоруссия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), евросоюз, денис мантуров