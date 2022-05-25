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В Москве прошла премьера комедии "Мой папа — вождь!" с Дмитрием Нагиевым - РИА Новости, 25.05.2022
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Культура
https://ria.ru/20220525/premiere-1790583656.html
В Москве прошла премьера комедии "Мой папа — вождь!" с Дмитрием Нагиевым
В Москве прошла премьера комедии "Мой папа — вождь!" с Дмитрием Нагиевым - РИА Новости, 25.05.2022
В Москве прошла премьера комедии "Мой папа — вождь!" с Дмитрием Нагиевым
В московском кинотеатре "Художественный" прошла премьера комедии Егора Кончаловского "Мой папа — вождь". РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T12:25
2022-05-25T12:25
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. В московском кинотеатре "Художественный" прошла премьера комедии Егора Кончаловского "Мой папа — вождь".Главный герой — капитан дальнего плавания Петров. После десяти лет жизни у аборигенов он возвращается в родной город. Долгое нахождение вдали от цивилизации не прошло бесследно. Теперь он ходит по мегаполису с копьем наперевес и охотится на глазах у изумленных горожан. А еще его сын и жена не знают законов джунглей, и всем им нужно как-то наладить отношения. Фильм произведен кинокомпанией "Окапи Продакшн", киностудией имени Горького и "Ливандией Энтертейнмент" при поддержке министерства культуры РФ.Перед началом показа генеральный директор киностудии Юлиана Слащева рассказала журналистам, что "это комедия, на которую хочется пойти всей семьей". На премьеру она пришла вместе со своими детьми."Ситуация довольно банальна для наших дней: папа оторвался от семьи. В данном случае это случились, потому что его считали пропавшим, а он на самом деле все это время жил в племени", — объясняет Слащева.По ее словам, в фильме описана типичная ситуация, когда отец много работает и семья его видит мало. В какой-то момент его задачей становится поиск контакта с родными.Роль капитана дальнего плавания, превратившегося в вождя племени Ватинга, исполнил Дмитрий Нагиев. В ленте также снимались Мария Миронова, Максим Лагашкин, Роман Мадянов, Федор Добронравов, Кристина Бабушкина и другие.Комедию "Мой папа — вождь" представили съемочная группа, автор сценария Иван Новиков, композитор Сергей Луран и актеры Мира Малахова, Елисей Степанов, Евгений Романцов.Среди звездных гостей премьеры были Ирина Безрукова, Прохор Шаляпин, Алика Смехова, Яна Кошкина, Настасья Самбурская, Катерина Волкова, Анна Котова-Дерябина и другие.Фильм "Мой папа — вождь" стартует в российском прокате 26 мая.
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новости культуры, юлиана слащева, дмитрий нагиев, мария миронова, россия, кино и сериалы, знаменитости, звезды, ирина безрукова, яна кошкина, союзмультфильм, настасья самбурская, федор добронравов
12:25 25.05.2022
 
В Москве прошла премьера комедии "Мой папа — вождь!" с Дмитрием Нагиевым

В Москве прошла премьера комедии Егора Кончаловского "Мой папа - вождь!" с Нагиевым

© Киностудия им. М. Горького (2022)Кадр из фильма "Мой папа - вождь"
Кадр из фильма Мой папа - вождь
© Киностудия им. М. Горького (2022)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. В московском кинотеатре "Художественный" прошла премьера комедии Егора Кончаловского "Мой папа — вождь".
Главный герой — капитан дальнего плавания Петров. После десяти лет жизни у аборигенов он возвращается в родной город. Долгое нахождение вдали от цивилизации не прошло бесследно. Теперь он ходит по мегаполису с копьем наперевес и охотится на глазах у изумленных горожан. А еще его сын и жена не знают законов джунглей, и всем им нужно как-то наладить отношения.
© Киностудия им. М. Горького (2022)Кадр из фильма "Мой папа - вождь"
Кадр из фильма Мой папа - вождь
1 из 2
Кадр из фильма "Мой папа - вождь"
© Киностудия им. М. Горького (2022)
© Киностудия им. М. Горького (2022)

Сцена из фильма "Мой папа - вождь"

Кадр из фильма Мой папа - вождь
2 из 2

Сцена из фильма "Мой папа - вождь"

© Киностудия им. М. Горького (2022)
1 из 2
Кадр из фильма "Мой папа - вождь"
© Киностудия им. М. Горького (2022)
2 из 2

Сцена из фильма "Мой папа - вождь"

© Киностудия им. М. Горького (2022)
Фильм произведен кинокомпанией "Окапи Продакшн", киностудией имени Горького и "Ливандией Энтертейнмент" при поддержке министерства культуры РФ.
Перед началом показа генеральный директор киностудии Юлиана Слащева рассказала журналистам, что "это комедия, на которую хочется пойти всей семьей". На премьеру она пришла вместе со своими детьми.
© Киностудия им. М. Горького (2022)Кадр из фильма "Мой папа - вождь"
Кадр из фильма Мой папа - вождь
1 из 3
Кадр из фильма "Мой папа - вождь"
© Киностудия им. М. Горького (2022)
© Киностудия им. М. Горького (2022)

Сцена из фильма "Мой папа - вождь"

Кадр из фильма Мой папа - вождь
2 из 3

Сцена из фильма "Мой папа - вождь"

© Киностудия им. М. Горького (2022)
© Киностудия им. М. Горького (2022)

Фрагмент из фильма "Мой папа - вождь"

Кадр из фильма Мой папа - вождь
3 из 3

Фрагмент из фильма "Мой папа - вождь"

© Киностудия им. М. Горького (2022)
1 из 3
Кадр из фильма "Мой папа - вождь"
© Киностудия им. М. Горького (2022)
2 из 3

Сцена из фильма "Мой папа - вождь"

© Киностудия им. М. Горького (2022)
3 из 3

Фрагмент из фильма "Мой папа - вождь"

© Киностудия им. М. Горького (2022)
"Ситуация довольно банальна для наших дней: папа оторвался от семьи. В данном случае это случились, потому что его считали пропавшим, а он на самом деле все это время жил в племени", — объясняет Слащева.
По ее словам, в фильме описана типичная ситуация, когда отец много работает и семья его видит мало. В какой-то момент его задачей становится поиск контакта с родными.
© РИА Новости / Валерий Мельников

Юлиана Слащева на премьере фильма Егора Кончаловского "Мой папа - вождь"

Председатель правления киностудии Союзмультфильм Юлиана Слащева на премьере фильма Мой папа - вождь в кинотеатре Художественный
1 из 4

Юлиана Слащева на премьере фильма Егора Кончаловского "Мой папа - вождь"

© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Валерий Мельников

Алика Смехова на премьере фильма Егора Кончаловского "Мой папа - вождь"

Актриса Алика Смехова на премьере фильма Мой папа - вождь в кинотеатре Художественный
2 из 4

Алика Смехова на премьере фильма Егора Кончаловского "Мой папа - вождь"

© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Валерий Мельников

Анна Котова-Дерябина на премьере фильма Егора Кончаловского "Мой папа - вождь"

Актриса Анна Котова-Дерябина на премьере фильма Мой папа - вождь в кинотеатре Художественный
3 из 4

Анна Котова-Дерябина на премьере фильма Егора Кончаловского "Мой папа - вождь"

© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Валерий Мельников

Даня Андрущук и израильская актриса Изабель Эйдлен на премьере фильма Егора Кончаловского "Мой папа - вождь"

Актер Даня Андрущук и израильская актриса Изабель Эйдлен на премьере фильма Мой папа - вождь в кинотеатре Художественный
4 из 4

Даня Андрущук и израильская актриса Изабель Эйдлен на премьере фильма Егора Кончаловского "Мой папа - вождь"

© РИА Новости / Валерий Мельников
1 из 4

Юлиана Слащева на премьере фильма Егора Кончаловского "Мой папа - вождь"

© РИА Новости / Валерий Мельников
2 из 4

Алика Смехова на премьере фильма Егора Кончаловского "Мой папа - вождь"

© РИА Новости / Валерий Мельников
3 из 4

Анна Котова-Дерябина на премьере фильма Егора Кончаловского "Мой папа - вождь"

© РИА Новости / Валерий Мельников
4 из 4

Даня Андрущук и израильская актриса Изабель Эйдлен на премьере фильма Егора Кончаловского "Мой папа - вождь"

© РИА Новости / Валерий Мельников
Роль капитана дальнего плавания, превратившегося в вождя племени Ватинга, исполнил Дмитрий Нагиев. В ленте также снимались Мария Миронова, Максим Лагашкин, Роман Мадянов, Федор Добронравов, Кристина Бабушкина и другие.
"Мне кажется, что в целом нам очень повезло с артистами. Но в комедии для всей семьи так и должно быть. Каждый из тех, кто пришел посмотреть фильм, должен найти там какого-то актера для себя", — считает Слащева.
Комедию "Мой папа — вождь" представили съемочная группа, автор сценария Иван Новиков, композитор Сергей Луран и актеры Мира Малахова, Елисей Степанов, Евгений Романцов.
© РИА Новости / Валерий Мельников

Прохор Шаляпин и модель Ольга Сан (Бутова) на премьере фильма Егора Кончаловского "Мой папа - вождь"

Певец Прохор Шаляпин и модель Ольга Сан на премьере фильма Мой папа - вождь в кинотеатре Художественный
1 из 4

Прохор Шаляпин и модель Ольга Сан (Бутова) на премьере фильма Егора Кончаловского "Мой папа - вождь"

© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Валерий Мельников

Ирина Безрукова на премьере фильма Егора Кончаловского "Мой папа - вождь"

Актриса Ирина Безрукова на премьере фильма Мой папа - вождь в кинотеатре Художественный
2 из 4

Ирина Безрукова на премьере фильма Егора Кончаловского "Мой папа - вождь"

© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Валерий Мельников

Настасья Самбурская со спутником на премьере фильма Егора Кончаловского "Мой папа - вождь"

Актриса Настасья Самбурская со спутником на премьере фильма Мой папа - вождь в кинотеатре Художественный
3 из 4

Настасья Самбурская со спутником на премьере фильма Егора Кончаловского "Мой папа - вождь"

© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Валерий Мельников

Катерина Волкова на премьере фильма Егора Кончаловского "Мой папа - вождь"

Актриса Катерина Волкова на премьере фильма Мой папа - вождь в кинотеатре Художественный
4 из 4

Катерина Волкова на премьере фильма Егора Кончаловского "Мой папа - вождь"

© РИА Новости / Валерий Мельников
1 из 4

Прохор Шаляпин и модель Ольга Сан (Бутова) на премьере фильма Егора Кончаловского "Мой папа - вождь"

© РИА Новости / Валерий Мельников
2 из 4

Ирина Безрукова на премьере фильма Егора Кончаловского "Мой папа - вождь"

© РИА Новости / Валерий Мельников
3 из 4

Настасья Самбурская со спутником на премьере фильма Егора Кончаловского "Мой папа - вождь"

© РИА Новости / Валерий Мельников
4 из 4

Катерина Волкова на премьере фильма Егора Кончаловского "Мой папа - вождь"

© РИА Новости / Валерий Мельников
Среди звездных гостей премьеры были Ирина Безрукова, Прохор Шаляпин, Алика Смехова, Яна Кошкина, Настасья Самбурская, Катерина Волкова, Анна Котова-Дерябина и другие.
Фильм "Мой папа — вождь" стартует в российском прокате 26 мая.
На премьере фильма Аманат в киноцентре Октябрь в Москве - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
Вчера, 11:04Культура
В Москве прошла звездная премьера фильма "Аманат"
 
КультураНовости культурыЮлиана СлащеваДмитрий НагиевМария МироноваРоссияКино и сериалыЗнаменитостизвездыИрина БезруковаЯна КошкинаСоюзмультфильмНастасья СамбурскаяФедор Добронравов
 
 
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