В Москве прошла премьера комедии "Мой папа — вождь!" с Дмитрием Нагиевым

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. В московском кинотеатре "Художественный" прошла премьера комедии Егора Кончаловского "Мой папа — вождь".Главный герой — капитан дальнего плавания Петров. После десяти лет жизни у аборигенов он возвращается в родной город. Долгое нахождение вдали от цивилизации не прошло бесследно. Теперь он ходит по мегаполису с копьем наперевес и охотится на глазах у изумленных горожан. А еще его сын и жена не знают законов джунглей, и всем им нужно как-то наладить отношения. Фильм произведен кинокомпанией "Окапи Продакшн", киностудией имени Горького и "Ливандией Энтертейнмент" при поддержке министерства культуры РФ.Перед началом показа генеральный директор киностудии Юлиана Слащева рассказала журналистам, что "это комедия, на которую хочется пойти всей семьей". На премьеру она пришла вместе со своими детьми."Ситуация довольно банальна для наших дней: папа оторвался от семьи. В данном случае это случились, потому что его считали пропавшим, а он на самом деле все это время жил в племени", — объясняет Слащева.По ее словам, в фильме описана типичная ситуация, когда отец много работает и семья его видит мало. В какой-то момент его задачей становится поиск контакта с родными.Роль капитана дальнего плавания, превратившегося в вождя племени Ватинга, исполнил Дмитрий Нагиев. В ленте также снимались Мария Миронова, Максим Лагашкин, Роман Мадянов, Федор Добронравов, Кристина Бабушкина и другие.Комедию "Мой папа — вождь" представили съемочная группа, автор сценария Иван Новиков, композитор Сергей Луран и актеры Мира Малахова, Елисей Степанов, Евгений Романцов.Среди звездных гостей премьеры были Ирина Безрукова, Прохор Шаляпин, Алика Смехова, Яна Кошкина, Настасья Самбурская, Катерина Волкова, Анна Котова-Дерябина и другие.Фильм "Мой папа — вождь" стартует в российском прокате 26 мая.
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. В московском кинотеатре "Художественный" прошла премьера комедии Егора Кончаловского "Мой папа — вождь".
Главный герой — капитан дальнего плавания Петров. После десяти лет жизни у аборигенов он возвращается в родной город. Долгое нахождение вдали от цивилизации не прошло бесследно. Теперь он ходит по мегаполису с копьем наперевес и охотится на глазах у изумленных горожан. А еще его сын и жена не знают законов джунглей, и всем им нужно как-то наладить отношения.
"Ситуация довольно банальна для наших дней: папа оторвался от семьи. В данном случае это случились, потому что его считали пропавшим, а он на самом деле все это время жил в племени", — объясняет Слащева.
По ее словам, в фильме описана типичная ситуация, когда отец много работает и семья его видит мало. В какой-то момент его задачей становится поиск контакта с родными.
Роль капитана дальнего плавания, превратившегося в вождя племени Ватинга, исполнил Дмитрий Нагиев. В ленте также снимались Мария Миронова, Максим Лагашкин, Роман Мадянов, Федор Добронравов, Кристина Бабушкина и другие.
"Мне кажется, что в целом нам очень повезло с артистами. Но в комедии для всей семьи так и должно быть. Каждый из тех, кто пришел посмотреть фильм, должен найти там какого-то актера для себя", — считает Слащева.
Комедию "Мой папа — вождь" представили съемочная группа, автор сценария Иван Новиков, композитор Сергей Луран и актеры Мира Малахова, Елисей Степанов, Евгений Романцов.
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