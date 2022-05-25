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Глава Приамурья рассказал о наказании для виновных в природных пожарах - РИА Новости, 25.05.2022
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Амурская область
https://ria.ru/20220525/pozhary-1790634523.html
Глава Приамурья рассказал о наказании для виновных в природных пожарах
Глава Приамурья рассказал о наказании для виновных в природных пожарах - РИА Новости, 25.05.2022
Глава Приамурья рассказал о наказании для виновных в природных пожарах
Губернатор Амурской области Василий Орлов во время ежегодного отчета перед депутатами законодательного собрания рассказал, что поручил проработать меры... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T15:14
2022-05-25T15:14
амурская область
происшествия
амурская область
россия
благовещенск
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 мая – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов во время ежегодного отчета перед депутатами законодательного собрания рассказал, что поручил проработать меры воздействия на нарушителей в пожароопасный период, в том числе ограничить для аграриев, виновных в природных пожарах, меры господдержки."К сожалению, часть пожаров – результат палов и поджогов со стороны людей. Всего за прошлый год было потушено 1410 пожаров. Благодаря новой технике и системам спутникового мониторинга мы стали тушить пожары эффективнее. Оперативность тушения пожаров в первые сутки составляет 90%, что на 6% выше уровня 2021 года. В этом году мы хорошо подготовились. Будем выявлять поджигателей и поступать с ними максимально строго", - сказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.Также Орлов рассказал о развитии агропромышленного комплекса региона. За 2021 год объем производства сельхозпродукции вырос почти на 10% и составил более 66 миллиардов рублей."Стратегическая цель – перейти на полное самообеспечение по основным продуктам питания. В растениеводстве, несмотря на сложный сезон, хорошие результаты. Общий намолот сои составил 1 миллион 138 тысяч тонн. Это на 18% больше уровня 2020 года. По сое поставили рекорд по урожайности – 15,7 центнера с гектара, прирост – более 20%", - сказал губернатор.Также глава региона в своем отчете затронул тему паводка. Пострадавшими в 2021 году было признаны 17 тысяч 299 человек. Людям оказана помощь более чем на 500 миллионов рублей. Из них 460 миллионов – средства федерального бюджета. В зону подтопления попали 111 хозяйств, погибли посевы на 50 тысяч гектаров. На компенсацию ущерба аграриям направлено 912 миллионов рублей."Продолжаем работать и над тем, чтобы паводки не могли застать нас врасплох и нанести серьезный ущерб жителям и экономике. В 2021 году проведено обследование 19 гидротехнических сооружений на действующих водохранилищах. Запланировано строительство объектов инженерной защиты от паводков и реконструкция сооружений в девяти наиболее пострадавших после наводнения 2013 года населенных пунктах. В трех из них при поддержке Минприроды России строительные работы начнутся в текущем году – это Гродеково, Владимировка и Усть-Ивановка. Работы по берегоукреплению и реконструкции набережной в Благовещенске уже оправдали себя, мы защитили центр города от подтопления во время стихийных бедствий 2013, 2019 и 2021 годов", - отметил глава Приамурья.
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происшествия, амурская область, россия, благовещенск, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), василий орлов (губернатор)
15:14 25.05.2022
 
Глава Приамурья рассказал о наказании для виновных в природных пожарах

Глава Приамурья Василий Орлов рассказал о наказании для виновных в природных пожарах

© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Губернатор Амурской области Василий Орлов. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 мая – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов во время ежегодного отчета перед депутатами законодательного собрания рассказал, что поручил проработать меры воздействия на нарушителей в пожароопасный период, в том числе ограничить для аграриев, виновных в природных пожарах, меры господдержки.
"К сожалению, часть пожаров – результат палов и поджогов со стороны людей. Всего за прошлый год было потушено 1410 пожаров. Благодаря новой технике и системам спутникового мониторинга мы стали тушить пожары эффективнее. Оперативность тушения пожаров в первые сутки составляет 90%, что на 6% выше уровня 2021 года. В этом году мы хорошо подготовились. Будем выявлять поджигателей и поступать с ними максимально строго", - сказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.
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Также Орлов рассказал о развитии агропромышленного комплекса региона. За 2021 год объем производства сельхозпродукции вырос почти на 10% и составил более 66 миллиардов рублей.
"Стратегическая цель – перейти на полное самообеспечение по основным продуктам питания. В растениеводстве, несмотря на сложный сезон, хорошие результаты. Общий намолот сои составил 1 миллион 138 тысяч тонн. Это на 18% больше уровня 2020 года. По сое поставили рекорд по урожайности – 15,7 центнера с гектара, прирост – более 20%", - сказал губернатор.
Также глава региона в своем отчете затронул тему паводка. Пострадавшими в 2021 году было признаны 17 тысяч 299 человек. Людям оказана помощь более чем на 500 миллионов рублей. Из них 460 миллионов – средства федерального бюджета. В зону подтопления попали 111 хозяйств, погибли посевы на 50 тысяч гектаров. На компенсацию ущерба аграриям направлено 912 миллионов рублей.
"Продолжаем работать и над тем, чтобы паводки не могли застать нас врасплох и нанести серьезный ущерб жителям и экономике. В 2021 году проведено обследование 19 гидротехнических сооружений на действующих водохранилищах. Запланировано строительство объектов инженерной защиты от паводков и реконструкция сооружений в девяти наиболее пострадавших после наводнения 2013 года населенных пунктах. В трех из них при поддержке Минприроды России строительные работы начнутся в текущем году – это Гродеково, Владимировка и Усть-Ивановка. Работы по берегоукреплению и реконструкции набережной в Благовещенске уже оправдали себя, мы защитили центр города от подтопления во время стихийных бедствий 2013, 2019 и 2021 годов", - отметил глава Приамурья.
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Амурская областьПроисшествияАмурская областьРоссияБлаговещенскМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Василий Орлов (губернатор)
 
 
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