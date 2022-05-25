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При обстрелах освобожденных территорий ДНР пострадали шесть человек - РИА Новости, 26.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220525/postradavshie-1790748446.html
При обстрелах освобожденных территорий ДНР пострадали шесть человек
При обстрелах освобожденных территорий ДНР пострадали шесть человек - РИА Новости, 26.05.2022
При обстрелах освобожденных территорий ДНР пострадали шесть человек
Шесть человек, включая одного ребенка, пострадали в результате обстрелов украинскими войсками ранее освобожденных территорий ДНР, сообщили в представительстве... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-25T23:59
2022-05-26T00:00
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
донецкая народная республика
россия
сцкк
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ДОНЕЦК, 25 мая - РИА Новости. Шесть человек, включая одного ребенка, пострадали в результате обстрелов украинскими войсками ранее освобожденных территорий ДНР, сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении шести гражданских лиц в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) ранее освобожденной территории республики", - говорится в сообщении представительства.Отмечается, что во Владимировке пострадала женщина 1981 года рождения, в Мариуполе ранения получил мужчина 1992 года рождения, в Красном Лимане - три мужчины, а также мальчик 2018 года рождения.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220524/donbass-1790342899.html
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в мире, владимир путин, украина, донецкая народная республика, россия, сцкк
23:59 25.05.2022 (обновлено: 00:00 26.05.2022)
 
При обстрелах освобожденных территорий ДНР пострадали шесть человек

Представительство ДНР в СЦКК: при обстрелах освобожденных территорий ранены шесть человек

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазрушения в Донбассе после обстрела украинскими войсками
Разрушения в Донбассе после обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разрушения в Донбассе после обстрела украинскими войсками. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 мая - РИА Новости. Шесть человек, включая одного ребенка, пострадали в результате обстрелов украинскими войсками ранее освобожденных территорий ДНР, сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении шести гражданских лиц в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) ранее освобожденной территории республики", - говорится в сообщении представительства.
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Отмечается, что во Владимировке пострадала женщина 1981 года рождения, в Мариуполе ранения получил мужчина 1992 года рождения, в Красном Лимане - три мужчины, а также мальчик 2018 года рождения.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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