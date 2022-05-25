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Китай и Россия помогут установить новый финансовый порядок в мире - РИА Новости, 25.05.2022
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Китай и Россия помогут установить новый финансовый порядок в мире
Китай и Россия помогут установить новый финансовый порядок в мире - РИА Новости, 25.05.2022
Китай и Россия помогут установить новый финансовый порядок в мире
Китай и Россия помогут установить новый финансовый порядок в мире, считает гендиректор и издатель интернет-портала Opera Mundi Брено Альтман (Бразилия). РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T18:10
2022-05-25T18:10
экономика
россия
сша
латинская америка
технологии
евросоюз
swift
китай
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Китай и Россия помогут установить новый финансовый порядок в мире, считает гендиректор и издатель интернет-портала Opera Mundi Брено Альтман (Бразилия)."Китай и Россия также помогут установить нам новый финансовый порядок в мире. Тот поток капиталов, который не будет контролироваться империей доллара. Я думаю, SWIFT, от которого сейчас отключают какие-то "неугодные" страны, – это потому, что мы имеем дело с империей доллара, потому, что они имеют возможность блокировать страны. Нужно создавать другие финансовые потоки, потому что тогда мы добьемся того, что США потеряют силу контролировать все финансовые потоки", - сказал эксперт в ходе видеомоста со странами Латинской Америки, организованного медиагруппой "Россия сегодня".После начала спецоперации по демилитаризации Украины ЕС принял пять пакетов санкций против физлиц, организаций, финансового сектора и энергетики России. Финансовые санкции затронули резервы Центробанка РФ. Кроме того, семь российских банков отключены от системы SWIFT.
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россия
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экономика, россия, сша, латинская америка, технологии, евросоюз, swift, китай, в мире
18:10 25.05.2022
 
Китай и Россия помогут установить новый финансовый порядок в мире

Бразильский эксперт Альтман: Китай и Россия помогут установить новый финансовый порядок

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Китай и Россия помогут установить новый финансовый порядок в мире, считает гендиректор и издатель интернет-портала Opera Mundi Брено Альтман (Бразилия).
"Китай и Россия также помогут установить нам новый финансовый порядок в мире. Тот поток капиталов, который не будет контролироваться империей доллара. Я думаю, SWIFT, от которого сейчас отключают какие-то "неугодные" страны, – это потому, что мы имеем дело с империей доллара, потому, что они имеют возможность блокировать страны. Нужно создавать другие финансовые потоки, потому что тогда мы добьемся того, что США потеряют силу контролировать все финансовые потоки", - сказал эксперт в ходе видеомоста со странами Латинской Америки, организованного медиагруппой "Россия сегодня".
После начала спецоперации по демилитаризации Украины ЕС принял пять пакетов санкций против физлиц, организаций, финансового сектора и энергетики России. Финансовые санкции затронули резервы Центробанка РФ. Кроме того, семь российских банков отключены от системы SWIFT.
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