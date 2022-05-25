https://ria.ru/20220525/porty-1790740147.html

Российские военные ежедневно открывают морские коридоры в украинских портах

Российские военные ежедневно открывают морские коридоры в украинских портах - РИА Новости, 25.05.2022

Российские военные ежедневно открывают морские коридоры в украинских портах

Российские военные ежедневно открывают два морских коридора для выхода из портов Мариуполя, Херсона, Николаева, Черноморска, Очакова, Одессы и Южного, сообщил... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T22:00

2022-05-25T22:00

2022-05-25T22:00

специальная военная операция на украине

мариуполь

херсон

николаев (украина)

одесса

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Российские военные ежедневно открывают два морских коридора для выхода из портов Мариуполя, Херсона, Николаева, Черноморска, Очакова, Одессы и Южного, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Вооруженные силы России ежедневно с 08.00 до 19.00 мск открывают два морских гуманитарных коридора, представляющих собой безопасные полосы движения судов", - сказал генерал.Он уточнил, что в Черном море открывается коридор для выхода из портов Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 миль и шириной 3 мили. В Азовском море – для выхода из порта Мариуполь протяженностью 115 миль и шириной 2 мили в направлении Черного моря.Детальная информация о порядке функционирования морских гуманитарных коридоров ежедневно каждые 15 минут передается по УКВ-радиосвязи на 14-м и 16-м международных каналах на английском и русском языках.

https://ria.ru/20220524/minirovanie-1790506652.html

мариуполь

херсон

николаев (украина)

одесса

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мариуполь, херсон, николаев (украина), одесса