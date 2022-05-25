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Российские военные ежедневно открывают морские коридоры в украинских портах - РИА Новости, 25.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220525/porty-1790740147.html
Российские военные ежедневно открывают морские коридоры в украинских портах
Российские военные ежедневно открывают морские коридоры в украинских портах - РИА Новости, 25.05.2022
Российские военные ежедневно открывают морские коридоры в украинских портах
Российские военные ежедневно открывают два морских коридора для выхода из портов Мариуполя, Херсона, Николаева, Черноморска, Очакова, Одессы и Южного, сообщил... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T22:00
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специальная военная операция на украине
мариуполь
херсон
николаев (украина)
одесса
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Российские военные ежедневно открывают два морских коридора для выхода из портов Мариуполя, Херсона, Николаева, Черноморска, Очакова, Одессы и Южного, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Вооруженные силы России ежедневно с 08.00 до 19.00 мск открывают два морских гуманитарных коридора, представляющих собой безопасные полосы движения судов", - сказал генерал.Он уточнил, что в Черном море открывается коридор для выхода из портов Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 миль и шириной 3 мили. В Азовском море – для выхода из порта Мариуполь протяженностью 115 миль и шириной 2 мили в направлении Черного моря.Детальная информация о порядке функционирования морских гуманитарных коридоров ежедневно каждые 15 минут передается по УКВ-радиосвязи на 14-м и 16-м международных каналах на английском и русском языках.
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мариуполь, херсон, николаев (украина), одесса
22:00 25.05.2022
 
Российские военные ежедневно открывают морские коридоры в украинских портах

Российские военные ежедневно открывают два морских коридора в украинских портах

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПортовые краны в морском торговом порту Мариуполя
Портовые краны в морском торговом порту Мариуполя - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Портовые краны в морском торговом порту Мариуполя. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Российские военные ежедневно открывают два морских коридора для выхода из портов Мариуполя, Херсона, Николаева, Черноморска, Очакова, Одессы и Южного, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Вооруженные силы России ежедневно с 08.00 до 19.00 мск открывают два морских гуманитарных коридора, представляющих собой безопасные полосы движения судов", - сказал генерал.
Он уточнил, что в Черном море открывается коридор для выхода из портов Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 миль и шириной 3 мили. В Азовском море – для выхода из порта Мариуполь протяженностью 115 миль и шириной 2 мили в направлении Черного моря.
Детальная информация о порядке функционирования морских гуманитарных коридоров ежедневно каждые 15 минут передается по УКВ-радиосвязи на 14-м и 16-м международных каналах на английском и русском языках.
Вид на реку Днепр и Херсон - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
24 мая, 21:56Специальная военная операция на Украине
СК даст оценку действиям украинцев, заминировавших выход из порта Херсона
 
Специальная военная операция на УкраинеМариупольХерсонНиколаев (Украина)Одесса
 
 
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