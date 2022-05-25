https://ria.ru/20220525/port-1790573402.html

Мариупольский порт начал функционировать в штатном режиме

Мариупольский порт начал функционировать в штатном режиме - РИА Новости, 25.05.2022

Мариупольский порт начал функционировать в штатном режиме

Морской порт в Мариуполе начал работать в повседневном режиме, сообщил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T11:25

2022-05-25T11:25

2022-05-25T13:22

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

россия

мариуполь

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790588695_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2a4d0b6c177e9acd9578a4abfb6d14b7.jpg

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Морской порт в Мариуполе начал работать в повседневном режиме, сообщил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."В освобожденном от украинских боевиков городе Мариуполь Донецкой народной республики завершены мероприятия по разминированию и демилитаризации морского порта, который начал функционирование в повседневном режиме", - сказал Конашенков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220524/minirovanie-1790506652.html

россия

мариуполь

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны РФ о завершении мероприятий по разминированию морского порта в Мариуполе Брифинг Минобороны России (25.05.2022 г.) В освобожденном от украинских боевиков городе Мариуполь Донецкой Народной Республики завершены мероприятия по разминированию и демилитаризации морского порта, который начал функционирование в повседневном режиме. 2022-05-25T11:25 true PT2M52S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия, мариуполь, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков