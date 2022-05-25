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В Госдуме готовы быстро принять поправки в бюджет об индексации пенсий - РИА Новости, 25.05.2022
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В Госдуме готовы быстро принять поправки в бюджет об индексации пенсий
В Госдуме готовы быстро принять поправки в бюджет об индексации пенсий - РИА Новости, 25.05.2022
В Госдуме готовы быстро принять поправки в бюджет об индексации пенсий
Индексация минимального размера оплаты труда (МРОТ), прожиточного минимума и пенсий потребует внесения поправок в бюджет, которые депутаты готовы оперативно... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T19:56
2022-05-25T19:56
общество
госдума рф
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Индексация минимального размера оплаты труда (МРОТ), прожиточного минимума и пенсий потребует внесения поправок в бюджет, которые депутаты готовы оперативно принять, но необходимый запас средств есть, заявил РИА Новости член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что с 1 июня на 10% будут увеличены прожиточный минимум и пенсии неработающим пенсионерам, а с 1 июля - МРОТ."Задача, которую поставил президент, абсолютно реалистичная, и она будет решена. Это потребует внесения поправок в бюджет, расход увеличится. Но бюджет прочен, есть необходимый запас средств. Необходимые поправки в бюджет мы готовы принять в оперативном порядке", - сказал Исаев.
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общество, госдума рф
19:56 25.05.2022
 
В Госдуме готовы быстро принять поправки в бюджет об индексации пенсий

В Госдуме заявили, что готовы быстро принять поправки в бюджет об индексации МРОТ и пенсий

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкИнформационный стенд в отделении пенсионного фонда
Информационный стенд в отделении пенсионного фонда - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Информационный стенд в отделении пенсионного фонда. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Индексация минимального размера оплаты труда (МРОТ), прожиточного минимума и пенсий потребует внесения поправок в бюджет, которые депутаты готовы оперативно принять, но необходимый запас средств есть, заявил РИА Новости член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что с 1 июня на 10% будут увеличены прожиточный минимум и пенсии неработающим пенсионерам, а с 1 июля - МРОТ.
"Задача, которую поставил президент, абсолютно реалистичная, и она будет решена. Это потребует внесения поправок в бюджет, расход увеличится. Но бюджет прочен, есть необходимый запас средств. Необходимые поправки в бюджет мы готовы принять в оперативном порядке", - сказал Исаев.
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