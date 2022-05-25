https://ria.ru/20220525/popravki-1790722399.html

В Госдуме готовы быстро принять поправки в бюджет об индексации пенсий

В Госдуме готовы быстро принять поправки в бюджет об индексации пенсий - РИА Новости, 25.05.2022

В Госдуме готовы быстро принять поправки в бюджет об индексации пенсий

Индексация минимального размера оплаты труда (МРОТ), прожиточного минимума и пенсий потребует внесения поправок в бюджет, которые депутаты готовы оперативно... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T19:56

2022-05-25T19:56

2022-05-25T19:56

общество

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601709309_0:0:3214:1808_1920x0_80_0_0_0ac1fa28608eeb43c1414be38e470fed.jpg

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Индексация минимального размера оплаты труда (МРОТ), прожиточного минимума и пенсий потребует внесения поправок в бюджет, которые депутаты готовы оперативно принять, но необходимый запас средств есть, заявил РИА Новости член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что с 1 июня на 10% будут увеличены прожиточный минимум и пенсии неработающим пенсионерам, а с 1 июля - МРОТ."Задача, которую поставил президент, абсолютно реалистичная, и она будет решена. Это потребует внесения поправок в бюджет, расход увеличится. Но бюджет прочен, есть необходимый запас средств. Необходимые поправки в бюджет мы готовы принять в оперативном порядке", - сказал Исаев.

https://ria.ru/20220417/posobie-1783927798.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, госдума рф