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В нескольких регионах закрыли сеть вебкам-студий - РИА Новости, 25.05.2022
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В нескольких регионах закрыли сеть вебкам-студий
В нескольких регионах закрыли сеть вебкам-студий - РИА Новости, 25.05.2022
В нескольких регионах закрыли сеть вебкам-студий
Полиция задержала банду вебкамщиков, промышлявших съемками порнографического контента в нескольких регионах России, сообщила в среду журналистам официальный... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T13:16
2022-05-25T13:22
происшествия
россия
ярославская область
нижний новгород
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Полиция задержала банду вебкамщиков, промышлявших съемками порнографического контента в нескольких регионах России, сообщила в среду журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.Несмотря на популярность в России практики вебкам-съемок сами по себе они образуют состав преступления - "Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов".По словам Волк, сеть студий по производству порно организовал 50-летний житель Ярославской области вместе с четверыми соучастницами. Трансляции контента велись из нескольких квартир лидера группы, расположенных в Нижнем Новгороде, Иваново, Самаре, Сочи и Ярославле.Участвовали в съемках три модели от 24 до 46 лет, еще одна была администратором."Бизнес-модель" строилась на "донатах": пользователи переводили вебкамщикам деньги, а затем лидер группы распределял их между соучастниками. Кроме того, часть финансов тратилась на закупку нового оборудования."Совместно с коллегами из Росгвардии оперативники задержали подозреваемых. Следователем ГСУ ГУМВД по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 242 УК РФ", - рассказала Волк.Предполагаемого организатора группы поместили под домашний арест, остальные четыре фигурантки, в том числе три вебкамщицы, отпущены под подписки о невыезде.Всем им грозят сроки в колониях до шести лет.
https://ria.ru/20211007/pedofiliya-1753555405.html
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россия
ярославская область
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происшествия, россия, ярославская область, нижний новгород, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
13:16 25.05.2022 (обновлено: 13:22 25.05.2022)
 
В нескольких регионах закрыли сеть вебкам-студий

Полиция задержала банду вебкамщиков, промышлявших съемками порно

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Полиция задержала банду вебкамщиков, промышлявших съемками порнографического контента в нескольких регионах России, сообщила в среду журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Несмотря на популярность в России практики вебкам-съемок сами по себе они образуют состав преступления - "Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов".
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По словам Волк, сеть студий по производству порно организовал 50-летний житель Ярославской области вместе с четверыми соучастницами. Трансляции контента велись из нескольких квартир лидера группы, расположенных в Нижнем Новгороде, Иваново, Самаре, Сочи и Ярославле.
Участвовали в съемках три модели от 24 до 46 лет, еще одна была администратором.
"Бизнес-модель" строилась на "донатах": пользователи переводили вебкамщикам деньги, а затем лидер группы распределял их между соучастниками. Кроме того, часть финансов тратилась на закупку нового оборудования.
"Совместно с коллегами из Росгвардии оперативники задержали подозреваемых. Следователем ГСУ ГУМВД по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 242 УК РФ", - рассказала Волк.
Предполагаемого организатора группы поместили под домашний арест, остальные четыре фигурантки, в том числе три вебкамщицы, отпущены под подписки о невыезде.
Всем им грозят сроки в колониях до шести лет.
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ПроисшествияРоссияЯрославская областьНижний НовгородФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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