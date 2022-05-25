https://ria.ru/20220525/politsiya-1790604817.html

В нескольких регионах закрыли сеть вебкам-студий

В нескольких регионах закрыли сеть вебкам-студий - РИА Новости, 25.05.2022

В нескольких регионах закрыли сеть вебкам-студий

Полиция задержала банду вебкамщиков, промышлявших съемками порнографического контента в нескольких регионах России, сообщила в среду журналистам официальный... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T13:16

2022-05-25T13:16

2022-05-25T13:22

происшествия

россия

ярославская область

нижний новгород

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Полиция задержала банду вебкамщиков, промышлявших съемками порнографического контента в нескольких регионах России, сообщила в среду журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.Несмотря на популярность в России практики вебкам-съемок сами по себе они образуют состав преступления - "Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов".По словам Волк, сеть студий по производству порно организовал 50-летний житель Ярославской области вместе с четверыми соучастницами. Трансляции контента велись из нескольких квартир лидера группы, расположенных в Нижнем Новгороде, Иваново, Самаре, Сочи и Ярославле.Участвовали в съемках три модели от 24 до 46 лет, еще одна была администратором."Бизнес-модель" строилась на "донатах": пользователи переводили вебкамщикам деньги, а затем лидер группы распределял их между соучастниками. Кроме того, часть финансов тратилась на закупку нового оборудования."Совместно с коллегами из Росгвардии оперативники задержали подозреваемых. Следователем ГСУ ГУМВД по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 242 УК РФ", - рассказала Волк.Предполагаемого организатора группы поместили под домашний арест, остальные четыре фигурантки, в том числе три вебкамщицы, отпущены под подписки о невыезде.Всем им грозят сроки в колониях до шести лет.

https://ria.ru/20211007/pedofiliya-1753555405.html

https://ria.ru/20200818/1575940440.html

россия

ярославская область

нижний новгород

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, ярославская область, нижний новгород, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)