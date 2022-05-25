13:16 25.05.2022 (обновлено: 13:22 25.05.2022)
В нескольких регионах закрыли сеть вебкам-студий
Полиция задержала банду вебкамщиков, промышлявших съемками порно
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Полиция задержала банду вебкамщиков, промышлявших съемками порнографического контента в нескольких регионах России, сообщила в среду журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Несмотря на популярность в России практики вебкам-съемок сами по себе они образуют состав преступления - "Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов".
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По словам Волк, сеть студий по производству порно организовал 50-летний житель Ярославской области вместе с четверыми соучастницами. Трансляции контента велись из нескольких квартир лидера группы, расположенных в Нижнем Новгороде, Иваново, Самаре, Сочи и Ярославле.
Участвовали в съемках три модели от 24 до 46 лет, еще одна была администратором.
"Бизнес-модель" строилась на "донатах": пользователи переводили вебкамщикам деньги, а затем лидер группы распределял их между соучастниками. Кроме того, часть финансов тратилась на закупку нового оборудования.
"Совместно с коллегами из Росгвардии оперативники задержали подозреваемых. Следователем ГСУ ГУМВД по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 242 УК РФ", - рассказала Волк.
Предполагаемого организатора группы поместили под домашний арест, остальные четыре фигурантки, в том числе три вебкамщицы, отпущены под подписки о невыезде.
Всем им грозят сроки в колониях до шести лет.
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