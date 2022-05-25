Белорусские промкомпании воспользовались Цифровой платформой МСП.РФ
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Крупнейшие белорусские промышленные предприятия разместили свои запросы на Цифровой платформе МСП.РФ и уже нашли первых представителей российского малого и среднего бизнеса, готовых стать их поставщиками, сообщает Корпорация МСП.
В числе тех, кто воспользовался сервисом платформы "Производственная кооперация и сбыт", такие белорусские гиганты, как МТЗ, МАЗ и "Гомсельмаш". Сейчас на Цифровой платформе МСП.РФ размещен спрос белорусских предприятий, включающий 100 наименований промышленной продукции и комплектующих. В ближайшее время этот перечень пополнится списком потребностей от еще более 10 компаний из Могилевской области, уточняется в сообщении.
В свою очередь, готовность стать поставщиками компаний из соседнего государства уже выразили 30 российских малых и средних предприятий. При этом семь российских компаний уже получили конкретные предложения о сотрудничестве от белорусской стороны и разрабатывают сейчас детальные коммерческие предложения.
"В условиях санкций развитие контактов с представителями надежных стран-партнеров — один из векторов, который требует особого внимания. Наш бизнес давно и успешно работает с коллегами из Белоруссии, и сейчас наши взаимоотношения выходят на качественно новый уровень. Мы рассчитываем, что первый опыт международной кооперации с белорусскими предприятиями на базе Цифровой платформы МСП.РФ будет успешно масштабироваться. Мы также прорабатываем вопрос подключения к сервису "Производственная кооперация и сбыт" представителей Азербайджана и Армении", — сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводит пресс-служба.
В КМСП напомнили, что одной из приоритетных задач корпорации является помощь российским малым и средним производственным предприятиям в поиске партнеров и продвижении продукции за рубежом. Для этого используются в том числе возможности сервиса "Производственная кооперация и сбыт" на Цифровой платформе МСП.РФ, созданной в рамках нацпроекта по поддержке предпринимательства под кураторством первого вице-премьера Андрея Белоусова.
"Производственная кооперация и сбыт" — это сервис для бесплатного доступа к базе верифицированных отечественных производственных компаний, а также возможность разместить информацию о себе для привлечения заказчиков. Его задача — развитие кооперационных связей между потенциальными поставщиками и покупателями продукции, в том числе импортозамещающей, произведенной на территории страны.