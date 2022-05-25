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Зеленский поддержал петицию о визовом режиме для россиян - РИА Новости, 25.05.2022
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Зеленский поддержал петицию о визовом режиме для россиян
Зеленский поддержал петицию о визовом режиме для россиян - РИА Новости, 25.05.2022
Зеленский поддержал петицию о визовом режиме для россиян
Владимир Зеленский поддержал петицию о введении визового режима для граждан РФ на Украине и поручил премьеру Денису Шмыгалю обработать вопрос, говорится на... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T20:51
2022-05-25T20:51
в мире
здоровье - общество
денис шмыгаль
владимир путин
украина
россия
донбасс
владимир зеленский
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский поддержал петицию о введении визового режима для граждан РФ на Украине и поручил премьеру Денису Шмыгалю обработать вопрос, говорится на официальном сайте офиса Зеленского."Поднятый вопрос является важным и неотложным, поэтому необходимость усиления режима контроля за въездом граждан РФ на территорию Украины поддерживаю. С учетом изложенного премьер-министру Украины Денису Шмыгалю направлено соответствующее письмо с просьбой обработать указанный вопрос", - говорится в ответе на петицию на сайте офиса Зеленского.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском
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в мире, здоровье - общество, денис шмыгаль, владимир путин, украина, россия, донбасс, владимир зеленский
20:51 25.05.2022
 
Зеленский поддержал петицию о визовом режиме для россиян

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал петицию о визовом режиме для россиян

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский поддержал петицию о введении визового режима для граждан РФ на Украине и поручил премьеру Денису Шмыгалю обработать вопрос, говорится на официальном сайте офиса Зеленского.
"Поднятый вопрос является важным и неотложным, поэтому необходимость усиления режима контроля за въездом граждан РФ на территорию Украины поддерживаю. С учетом изложенного премьер-министру Украины Денису Шмыгалю направлено соответствующее письмо с просьбой обработать указанный вопрос", - говорится в ответе на петицию на сайте офиса Зеленского.
Флаг Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
Вчера, 19:04Специальная военная операция на Украине
В офисе Зеленского сообщили о призывах Запада уступить территории
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.05.2022
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