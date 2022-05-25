https://ria.ru/20220525/petitsiya-1790731437.html

Зеленский поддержал петицию о визовом режиме для россиян

Зеленский поддержал петицию о визовом режиме для россиян - РИА Новости, 25.05.2022

Зеленский поддержал петицию о визовом режиме для россиян

Владимир Зеленский поддержал петицию о введении визового режима для граждан РФ на Украине и поручил премьеру Денису Шмыгалю обработать вопрос, говорится на... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T20:51

2022-05-25T20:51

2022-05-25T20:51

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский поддержал петицию о введении визового режима для граждан РФ на Украине и поручил премьеру Денису Шмыгалю обработать вопрос, говорится на официальном сайте офиса Зеленского."Поднятый вопрос является важным и неотложным, поэтому необходимость усиления режима контроля за въездом граждан РФ на территорию Украины поддерживаю. С учетом изложенного премьер-министру Украины Денису Шмыгалю направлено соответствующее письмо с просьбой обработать указанный вопрос", - говорится в ответе на петицию на сайте офиса Зеленского.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском

https://ria.ru/20220525/territorii-1790712483.html

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в мире, здоровье - общество, денис шмыгаль, владимир путин, украина, россия, донбасс, владимир зеленский