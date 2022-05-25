https://ria.ru/20220525/peregovory-1790732248.html
Кулеба: у Киева нет условий для возобновления переговоров с Россией
Кулеба: у Киева нет условий для возобновления переговоров с Россией - РИА Новости, 25.05.2022
Кулеба: у Киева нет условий для возобновления переговоров с Россией
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о позиции Киева по переговорному процессу с Россией. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T20:57
2022-05-25T20:57
2022-05-25T21:24
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дмитрий кулеба
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о позиции Киева по переговорному процессу с Россией.Дипломат утверждает, что эмоционально украинцам тяжело садиться за стол переговоров с Москвой, но "мы готовы контролировать свои эмоции, если это поможет принести мир и восстановить территориальную целостность страны".Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным только для обсуждения вопросов прекращения боевых действий.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220525/vsu-1790687600.html
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в мире, украина, дмитрий кулеба, владимир путин, россия, москва, владимир зеленский
20:57 25.05.2022 (обновлено: 21:24 25.05.2022)
Кулеба: у Киева нет условий для возобновления переговоров с Россией
Глава МИД Кулеба заявил, что у Киева нет условий для возобновления переговоров с Россией