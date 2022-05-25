https://ria.ru/20220525/peregovory-1790732248.html

Кулеба: у Киева нет условий для возобновления переговоров с Россией

Кулеба: у Киева нет условий для возобновления переговоров с Россией - РИА Новости, 25.05.2022

Кулеба: у Киева нет условий для возобновления переговоров с Россией

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о позиции Киева по переговорному процессу с Россией. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T20:57

2022-05-25T20:57

2022-05-25T21:24

в мире

украина

дмитрий кулеба

владимир путин

россия

москва

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156084/08/1560840891_0:0:820:461_1920x0_80_0_0_bbf4cc5b93d7ddf3893e8b1d12436653.jpg

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о позиции Киева по переговорному процессу с Россией.Дипломат утверждает, что эмоционально украинцам тяжело садиться за стол переговоров с Москвой, но "мы готовы контролировать свои эмоции, если это поможет принести мир и восстановить территориальную целостность страны".Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным только для обсуждения вопросов прекращения боевых действий.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220525/vsu-1790687600.html

украина

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, дмитрий кулеба, владимир путин, россия, москва, владимир зеленский