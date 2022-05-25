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Путин предложил увеличить размер пенсии для неработающих пенсионеров - РИА Новости, 26.05.2022
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Путин предложил увеличить размер пенсии для неработающих пенсионеров
Путин предложил увеличить размер пенсии для неработающих пенсионеров - РИА Новости, 26.05.2022
Путин предложил увеличить размер пенсии для неработающих пенсионеров
Президент России предложил повысить размер пенсий неработающих пенсионеров на десять процентов с 1 июня и МРОТ на такую же величину с 1 июля. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-25T17:46
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общество
владимир путин
пенсия
мрот
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Президент России предложил повысить размер пенсий неработающих пенсионеров на десять процентов с 1 июня и МРОТ на такую же величину с 1 июля.Российский лидер подчеркнул, что эти меры позволят опередить темпы инфляции.Он добавил, что прожиточный минимум в среднем по стране достигнет 13 919 рублей. Путин отметил, что его повышение положительно повлияет на другие пособия и выплаты, это станет подспорьем для семей с детьми. МРОТ, в свою очередь, составит 15 279 рублей после принятия соответствующих мер.
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Путин объявил о повышении пенсий на 10% с 1 июня
Путин объявил о повышении пенсий на 10% с 1 июня
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общество, владимир путин, пенсия, мрот
17:46 25.05.2022 (обновлено: 05:16 26.05.2022)
 
Путин предложил увеличить размер пенсии для неработающих пенсионеров

Путин предложил увеличить размер пенсии для неработающих пенсионеров на десять процентов

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Президент России предложил повысить размер пенсий неработающих пенсионеров на десять процентов с 1 июня и МРОТ на такую же величину с 1 июля.

"Напомню, что с 1 января текущего года страховые пенсии неработающих пенсионеров уже были проиндексированы на 8,6 процента, таким образом, прирост размера их пенсий к уровню прошлого года составит 19,5 процента", — сообщил глава государства на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам.

Российский лидер подчеркнул, что эти меры позволят опередить темпы инфляции.
Он добавил, что прожиточный минимум в среднем по стране достигнет 13 919 рублей. Путин отметил, что его повышение положительно повлияет на другие пособия и выплаты, это станет подспорьем для семей с детьми. МРОТ, в свою очередь, составит 15 279 рублей после принятия соответствующих мер.
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
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ОбществоВладимир ПутинПенсияМРОТ
 
 
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