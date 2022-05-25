https://ria.ru/20220525/pensii-1790689976.html

Путин предложил увеличить размер пенсии для неработающих пенсионеров

Путин предложил увеличить размер пенсии для неработающих пенсионеров - РИА Новости, 26.05.2022

Путин предложил увеличить размер пенсии для неработающих пенсионеров

Президент России предложил повысить размер пенсий неработающих пенсионеров на десять процентов с 1 июня и МРОТ на такую же величину с 1 июля. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-25T17:46

2022-05-25T17:46

2022-05-26T05:16

общество

владимир путин

пенсия

мрот

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Президент России предложил повысить размер пенсий неработающих пенсионеров на десять процентов с 1 июня и МРОТ на такую же величину с 1 июля.Российский лидер подчеркнул, что эти меры позволят опередить темпы инфляции.Он добавил, что прожиточный минимум в среднем по стране достигнет 13 919 рублей. Путин отметил, что его повышение положительно повлияет на другие пособия и выплаты, это станет подспорьем для семей с детьми. МРОТ, в свою очередь, составит 15 279 рублей после принятия соответствующих мер.

https://ria.ru/20220509/pensiya-1787593995.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин объявил о повышении пенсий на 10% с 1 июня Путин объявил о повышении пенсий на 10% с 1 июня 2022-05-25T17:46 true PT1M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, владимир путин, пенсия, мрот