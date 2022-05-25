https://ria.ru/20220525/pensii-1790689976.html
Путин предложил увеличить размер пенсии для неработающих пенсионеров
Путин предложил увеличить размер пенсии для неработающих пенсионеров - РИА Новости, 26.05.2022
Путин предложил увеличить размер пенсии для неработающих пенсионеров
Президент России предложил повысить размер пенсий неработающих пенсионеров на десять процентов с 1 июня и МРОТ на такую же величину с 1 июля. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-25T17:46
2022-05-25T17:46
2022-05-26T05:16
общество
владимир путин
пенсия
мрот
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Президент России предложил повысить размер пенсий неработающих пенсионеров на десять процентов с 1 июня и МРОТ на такую же величину с 1 июля.Российский лидер подчеркнул, что эти меры позволят опередить темпы инфляции.Он добавил, что прожиточный минимум в среднем по стране достигнет 13 919 рублей. Путин отметил, что его повышение положительно повлияет на другие пособия и выплаты, это станет подспорьем для семей с детьми. МРОТ, в свою очередь, составит 15 279 рублей после принятия соответствующих мер.
https://ria.ru/20220509/pensiya-1787593995.html
РИА Новости
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Путин объявил о повышении пенсий на 10% с 1 июня
Путин объявил о повышении пенсий на 10% с 1 июня
2022-05-25T17:46
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PT1M49S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, владимир путин, пенсия, мрот
17:46 25.05.2022 (обновлено: 05:16 26.05.2022)
Путин предложил увеличить размер пенсии для неработающих пенсионеров
Путин предложил увеличить размер пенсии для неработающих пенсионеров на десять процентов