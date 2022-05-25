https://ria.ru/20220525/pasporta-1790713914.html

Мэрия Мелитополя начнет выдавать желающим российские паспорта

Мэрия Мелитополя начнет выдавать желающим российские паспорта - РИА Новости, 25.05.2022

Мэрия Мелитополя начнет выдавать желающим российские паспорта

Городские власти Мелитополя в самое ближайшее время начнут работу по организации выдачи российских паспортов тем жителям второго по населению города Запорожской РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T19:08

2022-05-25T19:08

2022-05-25T19:09

мелитополь

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МЕЛИТОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Городские власти Мелитополя в самое ближайшее время начнут работу по организации выдачи российских паспортов тем жителям второго по населению города Запорожской области, которые захотят получить гражданство РФ, сообщила журналистам и.о. мэра Галина Данильченко.Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство РФ жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. Документ в среду опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Администрация Мелитополя сейчас приступит к подготовительным работам, чтобы наши жители на нашей территории могли получить паспорта граждан Российской Федерации согласно их желанию", - сказала она.Ранее замглавы ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов заявил РИА Новости, что по его оценке, более 90% жителей подконтрольных России районов области обратятся за российским гражданством.

https://ria.ru/20220524/melitopol-1790357156.html

мелитополь

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мелитополь