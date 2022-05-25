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Мэрия Мелитополя начнет выдавать желающим российские паспорта - РИА Новости, 25.05.2022
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Мэрия Мелитополя начнет выдавать желающим российские паспорта
Мэрия Мелитополя начнет выдавать желающим российские паспорта - РИА Новости, 25.05.2022
Мэрия Мелитополя начнет выдавать желающим российские паспорта
Городские власти Мелитополя в самое ближайшее время начнут работу по организации выдачи российских паспортов тем жителям второго по населению города Запорожской РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T19:08
2022-05-25T19:09
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МЕЛИТОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Городские власти Мелитополя в самое ближайшее время начнут работу по организации выдачи российских паспортов тем жителям второго по населению города Запорожской области, которые захотят получить гражданство РФ, сообщила журналистам и.о. мэра Галина Данильченко.Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство РФ жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. Документ в среду опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Администрация Мелитополя сейчас приступит к подготовительным работам, чтобы наши жители на нашей территории могли получить паспорта граждан Российской Федерации согласно их желанию", - сказала она.Ранее замглавы ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов заявил РИА Новости, что по его оценке, более 90% жителей подконтрольных России районов области обратятся за российским гражданством.
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мелитополь
19:08 25.05.2022 (обновлено: 19:09 25.05.2022)
 
Мэрия Мелитополя начнет выдавать желающим российские паспорта

В мэрии Мелитополя заявили, что в ближайшее время начнут выдавать российские паспорта

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПаспорт РФ
Паспорт РФ - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МЕЛИТОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Городские власти Мелитополя в самое ближайшее время начнут работу по организации выдачи российских паспортов тем жителям второго по населению города Запорожской области, которые захотят получить гражданство РФ, сообщила журналистам и.о. мэра Галина Данильченко.
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство РФ жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. Документ в среду опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Администрация Мелитополя сейчас приступит к подготовительным работам, чтобы наши жители на нашей территории могли получить паспорта граждан Российской Федерации согласно их желанию", - сказала она.
Ранее замглавы ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов заявил РИА Новости, что по его оценке, более 90% жителей подконтрольных России районов области обратятся за российским гражданством.
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