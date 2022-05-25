https://ria.ru/20220525/pasporta-1790662013.html

В Херсонской области начали создавать центры выдачи российских паспортов

В Херсонской области начали создавать центры выдачи российских паспортов - РИА Новости, 25.05.2022

В Херсонской области начали создавать центры выдачи российских паспортов

Херсонская область приступила к созданию центров выдачи российских паспортов, заявил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T16:23

2022-05-25T16:23

2022-05-25T16:38

в мире

херсонская область

кирилл стремоусов

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Херсонская область приступила к созданию центров выдачи российских паспортов, заявил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство РФ жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. Документ в среду опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Военно-гражданская администрация начала работу по созданию центров, чтобы все желающие получили возможность влиться в большую семью Российской Федерации. Это сейчас для нас приоритетное направление. Начата работа по запуску центров на территории Херсонской области", - сказал РИА Новости Стремоусов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.

https://ria.ru/20220525/kherson-1790548360.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, херсонская область , кирилл стремоусов, россия