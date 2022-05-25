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Запорожская область начала подготовку к выдаче российских паспортов - РИА Новости, 25.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220525/pasporta-1790634773.html
Запорожская область начала подготовку к выдаче российских паспортов
Запорожская область начала подготовку к выдаче российских паспортов - РИА Новости, 25.05.2022
Запорожская область начала подготовку к выдаче российских паспортов
Запорожская область начала подготовку к выдаче российских паспортов, уточняются списки людей, заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T15:14
2022-05-25T15:15
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
россия
украина
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Запорожская область начала подготовку к выдаче российских паспортов, уточняются списки людей, заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство РФ жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. Документ в среду опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Это не секрет. Сейчас администрация занимается тем, что уточняет списки людей и ведет подготовку инфраструктуры и сотрудников для организации выдачи российских паспортов. Это хлопотное, но очень радостное дело", - сказал Рогов.По его словам, выдача первых паспортов это вопрос "ближайших дней"."У меня сыплются сообщения от людей, куда подавать заявления, чтобы получить гражданство. Это пишут обычные жители Мелитополя, Бердянска, Энергодара, но больше всего из Запорожья, несмотря на то, что город пока еще, к сожалению, находится под контролем режима Зеленского", - подчеркнул Рогов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
https://ria.ru/20220525/zaporozhe-1790527367.html
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в мире, владимир путин, россия, украина, запорожская область
15:14 25.05.2022 (обновлено: 15:15 25.05.2022)
 
Запорожская область начала подготовку к выдаче российских паспортов

Представитель ВГА Рогов: Запорожская область готовится к выдаче российских паспортов

© РИА НовостиРоссийский паспорт
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости
Российский паспорт. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Запорожская область начала подготовку к выдаче российских паспортов, уточняются списки людей, заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство РФ жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. Документ в среду опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Мелитополь, Запорожская область - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
Вчера, 06:44Специальная военная операция на Украине
Власти Запорожской области исключили возвращение региона под контроль Киева
"Это не секрет. Сейчас администрация занимается тем, что уточняет списки людей и ведет подготовку инфраструктуры и сотрудников для организации выдачи российских паспортов. Это хлопотное, но очень радостное дело", - сказал Рогов.
По его словам, выдача первых паспортов это вопрос "ближайших дней".
"У меня сыплются сообщения от людей, куда подавать заявления, чтобы получить гражданство. Это пишут обычные жители Мелитополя, Бердянска, Энергодара, но больше всего из Запорожья, несмотря на то, что город пока еще, к сожалению, находится под контролем режима Зеленского", - подчеркнул Рогов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
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