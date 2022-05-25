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В Ингушетии перезахоронили останки советских воинов - РИА Новости, 25.05.2022
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В Ингушетии перезахоронили останки советских воинов
В Ингушетии перезахоронили останки советских воинов - РИА Новости, 25.05.2022
В Ингушетии перезахоронили останки советских воинов
Останки восьми красноармейцев, погибших во время Великой Отечественной войны на Северном Кавказе, перезахоронили в городе Малгобек в Ингушетии, сообщила... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T17:36
2022-05-25T17:36
общество
малгобек
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 25 мая – РИА Новости. Останки восьми красноармейцев, погибших во время Великой Отечественной войны на Северном Кавказе, перезахоронили в городе Малгобек в Ингушетии, сообщила городская администрация."В городе воинской славы Малгобек состоялось торжественное захоронение останков восьми солдат Красной армии, павших смертью храбрых в ходе Малгобекской оборонительной операции в годы Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.В церемонии приняли участие представители правительства республики, военнослужащие, общественники, юнармейцы, а также поисковики из Ингушетии и Чечни."Останки погибших красноармейцев были найдены в ходе весенней полевой поисковой экспедиции в рамках всероссийской акции "Вахта памяти-2022", - уточняет администрация.
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общество, малгобек, республика ингушетия
17:36 25.05.2022
 
В Ингушетии перезахоронили останки советских воинов

В Ингушетии перезахоронили останки восьми советских воинов, защищавших Кавказ

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкРеспублика Ингушетия
Республика Ингушетия - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Республика Ингушетия. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 25 мая – РИА Новости. Останки восьми красноармейцев, погибших во время Великой Отечественной войны на Северном Кавказе, перезахоронили в городе Малгобек в Ингушетии, сообщила городская администрация.
"В городе воинской славы Малгобек состоялось торжественное захоронение останков восьми солдат Красной армии, павших смертью храбрых в ходе Малгобекской оборонительной операции в годы Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.
В церемонии приняли участие представители правительства республики, военнослужащие, общественники, юнармейцы, а также поисковики из Ингушетии и Чечни.
"Останки погибших красноармейцев были найдены в ходе весенней полевой поисковой экспедиции в рамках всероссийской акции "Вахта памяти-2022", - уточняет администрация.
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