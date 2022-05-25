https://ria.ru/20220525/ospa-1790718619.html
Число случаев заражения оспой обезьян в Великобритании выросло до 78
Число случаев заражения оспой обезьян в Великобритании выросло до 78 - РИА Новости, 25.05.2022
Число случаев заражения оспой обезьян в Великобритании выросло до 78
Число случаев заражения оспой обезьян в Великобритании выросло до 78, говорится в сообщении Агентства по здравоохранению Великобритании (UKHSA). РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T19:33
2022-05-25T19:33
2022-05-25T19:33
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ЛОНДОН, 25 мая - РИА Новости. Число случаев заражения оспой обезьян в Великобритании выросло до 78, говорится в сообщении Агентства по здравоохранению Великобритании (UKHSA).По данным ведомства, в Англии выявлено еще семь случаев оспы обезьян."В результате общее число случаев, подтвержденных в Англии с 7 мая, по состоянию на 24 мая достигло 77. Служба общественного здравоохранения Шотландии подтвердила в понедельник, что выявлен один случай оспы обезьян, в результате чего общее число случаев, выявленных в Великобритании, достигло 78"- отмечается в сообщении ведомства.При этом по состоянию на 24 мая ни в Уэльсе, ни в Северной Ирландии пока не было выявлено ни одного случая заболевания.Несмотря на выявление новых случаев заболевания, риск для населения Великобритании остается низким, указали в UKHSA.Там добавили, что связываются с людьми, которые считаются контактами подтвержденных случаев с высоким риском, и советуют тем, кто прошел оценку риска и чувствует себя хорошо, изолироваться дома на срок до 21 дня. Кроме того, UKHSA закупило запасы безопасной вакцины против оспы (под названием Imvanex, поставляемой компанией Bavarian Nordic), и она предлагается выявленным близким контактам человека с диагнозом оспа обезьян, чтобы снизить риск симптоматической инфекции и тяжелого заболевания.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
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в мире, здоровье - общество, великобритания, англия, шотландия, оспа обезьян
Число случаев заражения оспой обезьян в Великобритании выросло до 78
Число заражений оспой обезьян в Великобритании выросло до 78
ЛОНДОН, 25 мая - РИА Новости.
Число случаев заражения оспой обезьян в Великобритании выросло до 78, говорится
в сообщении Агентства по здравоохранению Великобритании (UKHSA).
По данным ведомства, в Англии
выявлено еще семь случаев оспы обезьян.
"В результате общее число случаев, подтвержденных в Англии с 7 мая, по состоянию на 24 мая достигло 77. Служба общественного здравоохранения Шотландии
подтвердила в понедельник, что выявлен один случай оспы обезьян, в результате чего общее число случаев, выявленных в Великобритании
, достигло 78"- отмечается в сообщении ведомства.
При этом по состоянию на 24 мая ни в Уэльсе
, ни в Северной Ирландии
пока не было выявлено ни одного случая заболевания.
Несмотря на выявление новых случаев заболевания, риск для населения Великобритании остается низким, указали в UKHSA.
Там добавили, что связываются с людьми, которые считаются контактами подтвержденных случаев с высоким риском, и советуют тем, кто прошел оценку риска и чувствует себя хорошо, изолироваться дома на срок до 21 дня. Кроме того, UKHSA закупило запасы безопасной вакцины против оспы (под названием Imvanex, поставляемой компанией Bavarian Nordic), и она предлагается выявленным близким контактам человека с диагнозом оспа обезьян, чтобы снизить риск симптоматической инфекции и тяжелого заболевания.
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.