https://ria.ru/20220525/ospa-1790584543.html

Попова считает, что ветрянка для человека опаснее оспы обезьян

Попова считает, что ветрянка для человека опаснее оспы обезьян - РИА Новости, 25.05.2022

Попова считает, что ветрянка для человека опаснее оспы обезьян

Ветряная оспа опаснее для человека, чем оспа обезьян, поэтому прививаться от оспы обезьян сейчас нет оснований, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T11:54

2022-05-25T11:54

2022-05-25T11:55

общество

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

анна попова

оспа обезьян

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Ветряная оспа опаснее для человека, чем оспа обезьян, поэтому прививаться от оспы обезьян сейчас нет оснований, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Для человека опаснее ветряная оспа, чем оспа обезьяны", - сказала Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.Она отметила, что от оспы обезьян сейчас нет оснований прививаться. "Сегодня вовлекать людей, дополнительно нагружать иммунную систему не надо",- уточнила Попова.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, оспа обезьян