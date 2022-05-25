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Попова считает, что ветрянка для человека опаснее оспы обезьян - РИА Новости, 25.05.2022
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Попова считает, что ветрянка для человека опаснее оспы обезьян
Попова считает, что ветрянка для человека опаснее оспы обезьян - РИА Новости, 25.05.2022
Попова считает, что ветрянка для человека опаснее оспы обезьян
Ветряная оспа опаснее для человека, чем оспа обезьян, поэтому прививаться от оспы обезьян сейчас нет оснований, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T11:54
2022-05-25T11:55
общество
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
оспа обезьян
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Ветряная оспа опаснее для человека, чем оспа обезьян, поэтому прививаться от оспы обезьян сейчас нет оснований, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Для человека опаснее ветряная оспа, чем оспа обезьяны", - сказала Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.Она отметила, что от оспы обезьян сейчас нет оснований прививаться. "Сегодня вовлекать людей, дополнительно нагружать иммунную систему не надо",- уточнила Попова.
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общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, оспа обезьян
11:54 25.05.2022 (обновлено: 11:55 25.05.2022)
 
Попова считает, что ветрянка для человека опаснее оспы обезьян

Глава Роспотребнадзора Попова: прививаться от оспы обезьян пока нет оснований

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова
Руководитель Роспотребнадзора - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Руководитель Роспотребнадзора - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Ветряная оспа опаснее для человека, чем оспа обезьян, поэтому прививаться от оспы обезьян сейчас нет оснований, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Для человека опаснее ветряная оспа, чем оспа обезьяны", - сказала Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
Она отметила, что от оспы обезьян сейчас нет оснований прививаться. "Сегодня вовлекать людей, дополнительно нагружать иммунную систему не надо",- уточнила Попова.
Оспа обезьян: симптомы и распространение
20 мая, 15:53Инфографика
Оспа обезьян: симптомы, летальность и распространение
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ОбществоЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Анна ПоповаОспа обезьян
 
 
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