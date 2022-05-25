https://ria.ru/20220525/orenburzhe-1790610556.html

В Оренбуржье возобновили производство холодильников "Орск"

В Оренбуржье возобновили производство холодильников "Орск" - РИА Новости, 25.05.2022

В Оренбуржье возобновили производство холодильников "Орск"

На промышленной площадке завода НПО "Орск" после многолетнего простоя запущено серийное производство холодильников "Орск", выпущена первая партия из ста... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T13:45

2022-05-25T13:45

2022-05-25T13:45

оренбургская область

экономика

денис паслер

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ОРЕНБУРГ, 25 мая - РИА Новости. На промышленной площадке завода НПО "Орск" после многолетнего простоя запущено серийное производство холодильников "Орск", выпущена первая партия из ста холодильников, сообщает пресс-службе губернатора Оренбургской области.Предприятие, простаивавшее с 2017 года, начали выводить из кризиса в 2019 году."В свое время холодильники "Орск" стояли в каждом доме. Он был и в нашей семье. У предприятия есть все шансы повторить этот успех – новые орские холодильники не уступают по качеству продукции других производителей в стране. Для нас было важно, чтобы высокотехнологичное оборудование, закупленное много лет назад, не простаивало. Чтобы у жителей Орска были дополнительные рабочие места. В результате переговоров с Внешэкономбанком, который владел частью производственных мощностей, предприятие получило нового собственника, который в 2020 году приступил к масштабной реконструкции, – сказал губернатор Оренбургской области Денис Паслер, комментируя возобновление производства.По словам главы региона, перезапуск кризисных производств – важная часть работы правительства области по сохранению устойчивости экономики региона."За три года мы восстановили более 30 предприятий, находившихся в процедуре банкротства, сохранили 4,5 тысячи рабочих мест. И в каждом случае нам приходится действовать индивидуально. Привлекать нового собственника, помогать с поиском рынков сбыта, новых партнеров", – отметил Паслер.Сейчас НПО "Орск" готово выпускать до 120 тысяч холодильников в год. В планах на ближайшие 2 года увеличить производство до 200 тысяч единиц продукции в год.Глава региона приобрел один из первых холодильников и подарил его многодетной семье из села Крыловка.

https://ria.ru/20211110/zavod-1758374740.html

https://ria.ru/20211026/stroitelstvo-1756285202.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, денис паслер