https://ria.ru/20220525/ogranicheniya-1790649332.html
Германия отменяет COVID-ограничения на въезд в страну
Германия отменяет COVID-ограничения на въезд в страну - РИА Новости, 25.05.2022
Германия отменяет COVID-ограничения на въезд в страну
Власти Германии с 1 июня отменяют связанные с коронавирусом ограничения на въезд в страну, сообщило агентство Dpa. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T15:55
2022-05-25T15:55
2022-05-25T16:27
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БЕРЛИН, 25 мая - РИА Новости. Власти Германии с 1 июня отменяют связанные с коронавирусом ограничения на въезд в страну, сообщило агентство Dpa.По его данным, правительство ФРГ в среду приняло решение смягчить действующие правила въезда. С 1 июня въезжающим в Германию больше не потребуется подтверждение того, что они вакцинированы от коронавируса, переболели им или же прошли тестирование (так называемое "правило 3G", которое сейчас действует для всех лиц от 12 лет).Министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах заявил в интервью газетам медиагруппы Funke, что "правило 3G" будет приостановлено "до конца августа". В настоящее время неясно, будет ли оно вновь действовать с сентября, отмечает Dpa.
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германия
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, германия, коронавирус covid-19, новости - туризм
15:55 25.05.2022 (обновлено: 16:27 25.05.2022)
Германия отменяет COVID-ограничения на въезд в страну
Германия отменяет COVID-ограничения на въезд в страну с 1 июня и до конца августа