https://ria.ru/20220525/ogranicheniya-1790649332.html

Германия отменяет COVID-ограничения на въезд в страну

Германия отменяет COVID-ограничения на въезд в страну - РИА Новости, 25.05.2022

Германия отменяет COVID-ограничения на въезд в страну

Власти Германии с 1 июня отменяют связанные с коронавирусом ограничения на въезд в страну, сообщило агентство Dpa. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T15:55

2022-05-25T15:55

2022-05-25T16:27

в мире

германия

коронавирус covid-19

распространение коронавируса

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767610550_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_18e538199d531405705bdc733ce02a5b.jpg

БЕРЛИН, 25 мая - РИА Новости. Власти Германии с 1 июня отменяют связанные с коронавирусом ограничения на въезд в страну, сообщило агентство Dpa.По его данным, правительство ФРГ в среду приняло решение смягчить действующие правила въезда. С 1 июня въезжающим в Германию больше не потребуется подтверждение того, что они вакцинированы от коронавируса, переболели им или же прошли тестирование (так называемое "правило 3G", которое сейчас действует для всех лиц от 12 лет).Министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах заявил в интервью газетам медиагруппы Funke, что "правило 3G" будет приостановлено "до конца августа". В настоящее время неясно, будет ли оно вновь действовать с сентября, отмечает Dpa.

https://ria.ru/20220524/ispaniya-1790415414.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, германия, коронавирус covid-19, новости - туризм