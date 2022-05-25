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Германия отменяет COVID-ограничения на въезд в страну - РИА Новости, 25.05.2022
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Германия отменяет COVID-ограничения на въезд в страну
Германия отменяет COVID-ограничения на въезд в страну - РИА Новости, 25.05.2022
Германия отменяет COVID-ограничения на въезд в страну
Власти Германии с 1 июня отменяют связанные с коронавирусом ограничения на въезд в страну, сообщило агентство Dpa. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T15:55
2022-05-25T16:27
в мире
германия
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
новости - туризм
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БЕРЛИН, 25 мая - РИА Новости. Власти Германии с 1 июня отменяют связанные с коронавирусом ограничения на въезд в страну, сообщило агентство Dpa.По его данным, правительство ФРГ в среду приняло решение смягчить действующие правила въезда. С 1 июня въезжающим в Германию больше не потребуется подтверждение того, что они вакцинированы от коронавируса, переболели им или же прошли тестирование (так называемое "правило 3G", которое сейчас действует для всех лиц от 12 лет).Министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах заявил в интервью газетам медиагруппы Funke, что "правило 3G" будет приостановлено "до конца августа". В настоящее время неясно, будет ли оно вновь действовать с сентября, отмечает Dpa.
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в мире, германия, коронавирус covid-19, новости - туризм
15:55 25.05.2022 (обновлено: 16:27 25.05.2022)
 
Германия отменяет COVID-ограничения на въезд в страну

Германия отменяет COVID-ограничения на въезд в страну с 1 июня и до конца августа

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании Бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
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БЕРЛИН, 25 мая - РИА Новости. Власти Германии с 1 июня отменяют связанные с коронавирусом ограничения на въезд в страну, сообщило агентство Dpa.
По его данным, правительство ФРГ в среду приняло решение смягчить действующие правила въезда. С 1 июня въезжающим в Германию больше не потребуется подтверждение того, что они вакцинированы от коронавируса, переболели им или же прошли тестирование (так называемое "правило 3G", которое сейчас действует для всех лиц от 12 лет).
Министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах заявил в интервью газетам медиагруппы Funke, что "правило 3G" будет приостановлено "до конца августа". В настоящее время неясно, будет ли оно вновь действовать с сентября, отмечает Dpa.
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