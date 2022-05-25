https://ria.ru/20220525/obstrely-1790559385.html

ВСУ выпустили по территории ДНР более 30 тысяч боеприпасов за 98 дней

ВСУ выпустили по территории ДНР более 30 тысяч боеприпасов за 98 дней - РИА Новости, 25.05.2022

ВСУ выпустили по территории ДНР более 30 тысяч боеприпасов за 98 дней

Украинские войска за 98 дней эскалации выпустили по территории Донецкой народной республики около 30,2 тысячи боеприпасов, обстреляв ее 3229 раз, сообщает... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T10:48

2022-05-25T10:48

2022-05-25T10:56

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 25 мая – РИА Новости. Украинские войска за 98 дней эскалации выпустили по территории Донецкой народной республики около 30,2 тысячи боеприпасов, обстреляв ее 3229 раз, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За 98 дней эскалации СЦКК ДНР зафиксировано 3229 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 2936. Всего противником выпущено 30 170 боеприпасов различного калибра, включая 28 ракет из ОТРК "Точка-У", 11 ракет РСЗО БМ-30 "Смерч", 27 ракет РСЗО БМ-27 "Ураган" и 4913 ракет РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Погибли 123 мирных жителя, в том числе четверо детей, ранения различной степени тяжести получили 563 мирных жителя, из них 45 детей. Повреждены 3621 жилой дом и 761 объект гражданской инфраструктуры, отмечает представительство.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220525/rubezhnoe-1790428608.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины