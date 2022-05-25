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Украинские войска полчаса обстреливали Макеевку и Ясиноватую

Украинские войска полчаса обстреливали Макеевку и Ясиноватую - РИА Новости, 25.05.2022

Украинские войска полчаса обстреливали Макеевку и Ясиноватую

Украинские войска в течение получаса обстреляли Макеевку и Ясиноватую, применив артиллерию и минометы, сообщило представительство Донецкой народной республики в РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T20:48

2022-05-25T20:48

2022-05-25T20:54

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

макеевка

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 25 мая - РИА Новости. Украинские войска в течение получаса обстреляли Макеевку и Ясиноватую, применив артиллерию и минометы, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 19.05 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Макеевка: выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра; 19.30 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено три мины калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

ясиноватая

макеевка

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, ясиноватая, макеевка, украина, вооруженные силы украины