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Украинские войска повредили десять домовладений при обстреле Журавлевки - РИА Новости, 25.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220525/obstrel-1790727503.html
Украинские войска повредили десять домовладений при обстреле Журавлевки
Украинские войска повредили десять домовладений при обстреле Журавлевки - РИА Новости, 25.05.2022
Украинские войска повредили десять домовладений при обстреле Журавлевки
Десять домовладений повреждено при обстреле белгородской Журавлевки в среду, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T20:26
2022-05-25T20:26
специальная военная операция на украине
белгородская область
украина
происшествия
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 25 мая – РИА Новости. Десять домовладений повреждено при обстреле белгородской Журавлевки в среду, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."По предварительным данным от главы Белгородского района Владимира Перцева, сегодня при обстреле повреждено 10 домовладений. Всего за время обстрелов Журавлевки и Нехотеевки повреждено 82 строения и 41 транспортное средство. Восстановительные работы проводить пока невозможно по главной причине - это небезопасно для строителей, так как обстрелы территории продолжаются", - написал Гладков.Он уточнил, что завтра его заместители выезжают на место, чтобы сделать подомовой обход и зафиксировать разрушения.Журавлевка расположена менее чем в 2 километрах от границы с Украиной. Режим ЧС ввели в приграничных селах Журавлевка и Нехотеевка 23 марта. Приграничные села Белгородской области неоднократно подвергались обстрелу с украинской стороны, большую часть населения сел эвакуировали.
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белгородская область, украина, происшествия, вячеслав гладков
20:26 25.05.2022
 
Украинские войска повредили десять домовладений при обстреле Журавлевки

Украинские войска повредили десять домовладений при обстреле белгородской Журавлевки

© Фото : страница губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова во ВКонтактеПоследствия взрыва снаряда в селе Журавлевка Белгородской области
Последствия взрыва снаряда в селе Журавлевка Белгородской области - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© Фото : страница губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова во ВКонтакте
Последствия взрыва снаряда в селе Журавлевка Белгородской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 25 мая – РИА Новости. Десять домовладений повреждено при обстреле белгородской Журавлевки в среду, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"По предварительным данным от главы Белгородского района Владимира Перцева, сегодня при обстреле повреждено 10 домовладений. Всего за время обстрелов Журавлевки и Нехотеевки повреждено 82 строения и 41 транспортное средство. Восстановительные работы проводить пока невозможно по главной причине - это небезопасно для строителей, так как обстрелы территории продолжаются", - написал Гладков.
Он уточнил, что завтра его заместители выезжают на место, чтобы сделать подомовой обход и зафиксировать разрушения.
Журавлевка расположена менее чем в 2 километрах от границы с Украиной. Режим ЧС ввели в приграничных селах Журавлевка и Нехотеевка 23 марта. Приграничные села Белгородской области неоднократно подвергались обстрелу с украинской стороны, большую часть населения сел эвакуировали.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьУкраинаПроисшествияВячеслав Гладков
 
 
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