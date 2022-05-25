https://ria.ru/20220525/obrazovanie-1790730200.html

В "Союзе женщин России" оценили решение об отказе Болонской системы

В "Союзе женщин России" оценили решение об отказе Болонской системы - РИА Новости, 25.05.2022

В "Союзе женщин России" оценили решение об отказе Болонской системы

Отказ от Болонской конвенции приведет к созданию единой системы образования в России, никто не будет страдать из-за этого, выразила мнение РИА Новости... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T20:45

2022-05-25T20:45

2022-05-25T20:45

валерий фальков

россия

финляндия

союз женщин россии

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Отказ от Болонской конвенции приведет к созданию единой системы образования в России, никто не будет страдать из-за этого, выразила мнение РИА Новости председатель "Союза женщин России" Екатерина Лахова.Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что Россия будет формировать свою систему подготовки кадров в системе высшего образования, назвав Болонскую систему прожитым этапом."Я считаю, что у нас сегодня существует, фактически, два направления по подготовке специалистов. Одни существуют по Болонской конвенции, а вторые так, как это было до нее, с подготовкой по пять лет, например. Теперь все приведут к единой системе, и ничего особенного не будет, никто не будет страдать. Также проблема заключается в том, что иногда в магистратуру очень трудно поступить после четырех лет обучения", - сказала Лахова.По ее словам, в течение последних нескольких лет "Союз женщин России" постоянно ставил вопрос о денонсации Болонской конвенции, отмечая такие проблемы, как поступление студентов в магистратуру."В течение последних нескольких лет мы все время говорим об этом, о том, что подготовка идет совершенно не та. Не все могут попасть в магистратуру, проблем много, и мы давно ставили эти вопросы. Регионы уже давно на это отреагировали, и во время наших обсуждений мы все время ставили вопрос, когда будет денонсация этой конвенции", - заявила Лахова.Председатель выразила мнение, что вскоре в обществе осознают, что одной и лучших была советская система образования."Время придет, и все, наконец, поймут, что система образования в Советском Союзе была одной из лучших. Ее система образования Финляндии взяла за основу. Всего 45 государств подписали Болонскую конвенцию. Я была депутатом, когда ее ратифицировали, и она прошла с трудом", - рассказала Лахова.Она также добавила, что "Союз женщин России" готов помочь формированию новой системы образования, если потребуется.

https://ria.ru/20220525/obrazovanie-1790688193.html

https://ria.ru/20220525/obrazovanie-1790722909.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

валерий фальков, россия, финляндия, союз женщин россии