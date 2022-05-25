https://ria.ru/20220525/obrazovanie-1790722909.html

В Госдуме заверили, что революции в высшем образовании не будет

В Госдуме заверили, что революции в высшем образовании не будет - РИА Новости, 25.05.2022

В Госдуме заверили, что революции в высшем образовании не будет

Революции в системе образования РФ не будет, переход с Болонской системы важно осуществлять с учетом людей, которые уже получили дипломы, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T19:58

2022-05-25T19:58

2022-05-25T20:45

госдума рф

россия

образование

общество

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Революции в системе образования РФ не будет, переход с Болонской системы важно осуществлять с учетом людей, которые уже получили дипломы, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев.Ранее в Минобрнауки заявили, что Россия намерена отказаться от Болонской системы и будет разрабатывать собственную модель высшего образования."Главное же, что не может быть никакой революции, мы не можем разрушить. Мы же не можем на улицу выкинуть людей, которые получили дипломы, они же не виноваты", — сказал он.

https://ria.ru/20220525/obrazovanie-1790688193.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

госдума рф, россия, образование, общество, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)