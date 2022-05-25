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В Госдуме заверили, что революции в высшем образовании не будет - РИА Новости, 25.05.2022
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В Госдуме заверили, что революции в высшем образовании не будет
В Госдуме заверили, что революции в высшем образовании не будет - РИА Новости, 25.05.2022
В Госдуме заверили, что революции в высшем образовании не будет
Революции в системе образования РФ не будет, переход с Болонской системы важно осуществлять с учетом людей, которые уже получили дипломы, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T19:58
2022-05-25T20:45
госдума рф
россия
образование
общество
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Революции в системе образования РФ не будет, переход с Болонской системы важно осуществлять с учетом людей, которые уже получили дипломы, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев.Ранее в Минобрнауки заявили, что Россия намерена отказаться от Болонской системы и будет разрабатывать собственную модель высшего образования."Главное же, что не может быть никакой революции, мы не можем разрушить. Мы же не можем на улицу выкинуть людей, которые получили дипломы, они же не виноваты", — сказал он.
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госдума рф, россия, образование, общество, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
19:58 25.05.2022 (обновлено: 20:45 25.05.2022)
 
В Госдуме заверили, что революции в высшем образовании не будет

Глава комитета ГД Кабышев: при уходе из Болонской системы революции в образовании не будет

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСтуденты биологического факультета МГУ во время практикума по зоологии
Студенты биологического факультета МГУ во время практикума по зоологии - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Студенты биологического факультета МГУ во время практикума по зоологии . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Революции в системе образования РФ не будет, переход с Болонской системы важно осуществлять с учетом людей, которые уже получили дипломы, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев.
Ранее в Минобрнауки заявили, что Россия намерена отказаться от Болонской системы и будет разрабатывать собственную модель высшего образования.
"Главное же, что не может быть никакой революции, мы не можем разрушить. Мы же не можем на улицу выкинуть людей, которые получили дипломы, они же не виноваты", — сказал он.
Студенты на лекции в университете - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
Вчера, 17:41
Болонская система образования
 
Госдума РФРоссияОбразованиеОбществоМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)
 
 
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