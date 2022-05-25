https://ria.ru/20220525/obrazovanie-1790622668.html

Толстой сообщил о начале работы над выходом из Болонской системы

Толстой сообщил о начале работы над выходом из Болонской системы - РИА Новости, 25.05.2022

Толстой сообщил о начале работы над выходом из Болонской системы

Профильный комитет Государственной думы по науке и высшему образованию совместно с правительством начал работу над практическими шагами по выходу России из... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T14:37

2022-05-25T14:37

2022-05-25T15:27

общество

образование - общество

россия

госдума рф

петр толстой

анзор музаев

николай патрушев

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735708646_0:14:3071:1741_1920x0_80_0_0_7dea7bc8cce617070e81b24422169f7f.jpg

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Профильный комитет Государственной думы по науке и высшему образованию совместно с правительством начал работу над практическими шагами по выходу России из Болонской системы образования, сообщил вице-спикер палаты Петр Толстой в Telegram.Во вторник Министерство науки и высшего образования подтвердило намерение отказаться от Болонской системы и создать собственную "уникальную" модель высшего образования.Ранее с этим предложением выступили секретарь Совета безопасности Николай Патрушев и руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, который назвал присоединение к Болонской системе "неудачным экспериментом на российских детях и молодежи". Как отметил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, переход должен происходить плавно, без стресса для системы, студентов и их родителей.В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что выход России из Болонского процесса имеет объективные причины. По ее словам, изначально предполагаемая стандартизация "не случилась" и российские дипломы не получили полного признания.Болонская система предполагает два уровня образования: бакалавриат и магистратура. Российская система образования кроме этих ступеней включает подготовку кадров по уровню специалитета, где освоение образовательных программ происходит в течение пяти-шести лет.С 2024 года вступает в силу новый перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, где приоритет отдается обучению в рамках специалитета, а также образовательным программам длинного цикла: уменьшение программ бакалавриата и магистратуры и увеличение количества специальностей соответственно. Так, перечень программ бакалавриата сократится с 186 до 154, а специальностей — с 125 до 124.Россия присоединилась к Болонскому процессу 19 сентября 2003 года. Несмотря на это, подготовка кадров сохранила ориентированность на национальные приоритеты.

https://ria.ru/20220411/obrazovanie-1782847809.html

https://ria.ru/20220525/ege-1790585462.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, образование - общество, россия, госдума рф, петр толстой, анзор музаев, николай патрушев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), лдпр