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Толстой сообщил о начале работы над выходом из Болонской системы - РИА Новости, 25.05.2022
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Толстой сообщил о начале работы над выходом из Болонской системы
Толстой сообщил о начале работы над выходом из Болонской системы - РИА Новости, 25.05.2022
Толстой сообщил о начале работы над выходом из Болонской системы
Профильный комитет Государственной думы по науке и высшему образованию совместно с правительством начал работу над практическими шагами по выходу России из... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T14:37
2022-05-25T15:27
общество
образование - общество
россия
госдума рф
петр толстой
анзор музаев
николай патрушев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Профильный комитет Государственной думы по науке и высшему образованию совместно с правительством начал работу над практическими шагами по выходу России из Болонской системы образования, сообщил вице-спикер палаты Петр Толстой в Telegram.Во вторник Министерство науки и высшего образования подтвердило намерение отказаться от Болонской системы и создать собственную "уникальную" модель высшего образования.Ранее с этим предложением выступили секретарь Совета безопасности Николай Патрушев и руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, который назвал присоединение к Болонской системе "неудачным экспериментом на российских детях и молодежи". Как отметил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, переход должен происходить плавно, без стресса для системы, студентов и их родителей.В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что выход России из Болонского процесса имеет объективные причины. По ее словам, изначально предполагаемая стандартизация "не случилась" и российские дипломы не получили полного признания.Болонская система предполагает два уровня образования: бакалавриат и магистратура. Российская система образования кроме этих ступеней включает подготовку кадров по уровню специалитета, где освоение образовательных программ происходит в течение пяти-шести лет.С 2024 года вступает в силу новый перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, где приоритет отдается обучению в рамках специалитета, а также образовательным программам длинного цикла: уменьшение программ бакалавриата и магистратуры и увеличение количества специальностей соответственно. Так, перечень программ бакалавриата сократится с 186 до 154, а специальностей — с 125 до 124.Россия присоединилась к Болонскому процессу 19 сентября 2003 года. Несмотря на это, подготовка кадров сохранила ориентированность на национальные приоритеты.
https://ria.ru/20220411/obrazovanie-1782847809.html
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общество, образование - общество, россия, госдума рф, петр толстой, анзор музаев, николай патрушев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), лдпр
14:37 25.05.2022 (обновлено: 15:27 25.05.2022)
 
Толстой сообщил о начале работы над выходом из Болонской системы

Вице-спикер Госдумы Толстой сообщил о начале работы над выходом из Болонской системы

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной думы России Петр Толстой
Заместитель председателя Государственной думы России Петр Толстой - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Заместитель председателя Государственной думы России Петр Толстой. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Профильный комитет Государственной думы по науке и высшему образованию совместно с правительством начал работу над практическими шагами по выходу России из Болонской системы образования, сообщил вице-спикер палаты Петр Толстой в Telegram.

"Деколонизация нашего образования началась. На очереди изменение или отмена ЕГЭ и дебюрократизация системы образования в целом", — написал он.

Во вторник Министерство науки и высшего образования подтвердило намерение отказаться от Болонской системы и создать собственную "уникальную" модель высшего образования.
Ранее с этим предложением выступили секретарь Совета безопасности Николай Патрушев и руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, который назвал присоединение к Болонской системе "неудачным экспериментом на российских детях и молодежи". Как отметил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, переход должен происходить плавно, без стресса для системы, студентов и их родителей.
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В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что выход России из Болонского процесса имеет объективные причины. По ее словам, изначально предполагаемая стандартизация "не случилась" и российские дипломы не получили полного признания.
Болонская система предполагает два уровня образования: бакалавриат и магистратура. Российская система образования кроме этих ступеней включает подготовку кадров по уровню специалитета, где освоение образовательных программ происходит в течение пяти-шести лет.
С 2024 года вступает в силу новый перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, где приоритет отдается обучению в рамках специалитета, а также образовательным программам длинного цикла: уменьшение программ бакалавриата и магистратуры и увеличение количества специальностей соответственно. Так, перечень программ бакалавриата сократится с 186 до 154, а специальностей — с 125 до 124.
Россия присоединилась к Болонскому процессу 19 сентября 2003 года. Несмотря на это, подготовка кадров сохранила ориентированность на национальные приоритеты.
Единый госэкзамен - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
Вчера, 11:58
Отказ от Болонской системы не повлияет на сдачу ЕГЭ, заявил Рособрнадзор
 
ОбществоОбразование - ОбществоРоссияГосдума РФПетр ТолстойАнзор МузаевНиколай ПатрушевФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)ЛДПР
 
 
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