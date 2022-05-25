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В России работают над новым видением системы образования, заявил Песков - РИА Новости, 25.05.2022
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В России работают над новым видением системы образования, заявил Песков
В России работают над новым видением системы образования, заявил Песков - РИА Новости, 25.05.2022
В России работают над новым видением системы образования, заявил Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать планы РФ выйти из Болонского процесса, отметив, что сейчас идет работа над новым... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T12:22
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общество
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать планы РФ выйти из Болонского процесса, отметив, что сейчас идет работа над новым видением системы образования.Ранее министерство науки и высшего образования России подтвердило РИА Новости намерение выйти из Болонского процесса и отдать приоритет созданию собственной системы образования."Воздержусь от комментариев по этой теме. Вчера министр Фальков сказал, что ведется работа над новым видением возможной системы, над ее параметрами. Она разрабатывается сейчас. И перед тем как говорить, надо исходить из параметров того, что предлагается на замену", - сказал он.Свое личное мнение насчет системы образования он озвучивать не стал.
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общество, дмитрий песков, россия, навигатор абитуриента
12:22 25.05.2022 (обновлено: 13:01 25.05.2022)
 
В России работают над новым видением системы образования, заявил Песков

Песков о выходе из Болонского процесса: идет работа над новым видением системы образования

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать планы РФ выйти из Болонского процесса, отметив, что сейчас идет работа над новым видением системы образования.
Ранее министерство науки и высшего образования России подтвердило РИА Новости намерение выйти из Болонского процесса и отдать приоритет созданию собственной системы образования.
"Воздержусь от комментариев по этой теме. Вчера министр Фальков сказал, что ведется работа над новым видением возможной системы, над ее параметрами. Она разрабатывается сейчас. И перед тем как говорить, надо исходить из параметров того, что предлагается на замену", - сказал он.
Свое личное мнение насчет системы образования он озвучивать не стал.
Единый госэкзамен - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
Вчера, 11:58
Отказ от Болонской системы не повлияет на сдачу ЕГЭ, заявил Рособрнадзор
 
ОбществоДмитрий ПесковРоссияНавигатор абитуриента
 
 
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