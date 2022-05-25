https://ria.ru/20220525/obrazovanie-1790592532.html

В России работают над новым видением системы образования, заявил Песков

В России работают над новым видением системы образования, заявил Песков - РИА Новости, 25.05.2022

В России работают над новым видением системы образования, заявил Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать планы РФ выйти из Болонского процесса, отметив, что сейчас идет работа над новым... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T12:22

2022-05-25T12:22

2022-05-25T13:01

общество

дмитрий песков

россия

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать планы РФ выйти из Болонского процесса, отметив, что сейчас идет работа над новым видением системы образования.Ранее министерство науки и высшего образования России подтвердило РИА Новости намерение выйти из Болонского процесса и отдать приоритет созданию собственной системы образования."Воздержусь от комментариев по этой теме. Вчера министр Фальков сказал, что ведется работа над новым видением возможной системы, над ее параметрами. Она разрабатывается сейчас. И перед тем как говорить, надо исходить из параметров того, что предлагается на замену", - сказал он.Свое личное мнение насчет системы образования он озвучивать не стал.

https://ria.ru/20220525/ege-1790585462.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, дмитрий песков, россия, навигатор абитуриента