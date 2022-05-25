https://ria.ru/20220525/oborudovanie-1790545054.html

Центр высоких биомедтехнологий в Сургуте оснастят мировым оборудованием

Центр высоких биомедтехнологий в Сургуте оснастят мировым оборудованием - РИА Новости, 25.05.2022

Центр высоких биомедтехнологий в Сургуте оснастят мировым оборудованием

Центр высоких биомедицинских технологий, строительство которого началось в Сургуте, будет оснащен лучшим мировым оборудованием, сейчас прорабатываются вопросы... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T09:52

2022-05-25T09:52

2022-05-25T09:52

ханты-мансийский автономный округ

сургут

ближний восток

российская академия наук

ростех

азия

общество

здоровье - общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая – РИА Новости. Центр высоких биомедицинских технологий, строительство которого началось в Сургуте, будет оснащен лучшим мировым оборудованием, сейчас прорабатываются вопросы его доставки через Азию и Ближний Восток, сообщил журналистам заместитель губернатора Ханты-Мансийского округа - Югры Владислав Нигматулин.Центр высоких биомедицинских технологий – геномный центр станет первым масштабным объектом в рамках строительства Научно-технологического центра "Юнити Парк" в Сургуте. Его возведением будет заниматься компания "Швабе-Москва" (входит в состав холдинга госкорпорации "Ростех") в консорциуме с научно-техническими институтами."Когда мы говорим про набор оборудования, мы просчитываем риск того, что нам его нужно будет обслуживать. Было бы неплохо, если бы и расходные материалы, и программное обеспечение мы могли бы держать под собственным контролем. Сейчас эксперты, которых мы привлекли для оснащения этого центра – академики Сибирской академии Российской академии наук – подбирают самое долгосрочное и благовременное решение, которое нам позволит оставаться уверенными в качестве работы и в том, что мы под риск не попадем. Собрали пул ученых, которые смотрят весь спектр оборудования на мировом рынке", - сказал Нигматулин.По его словам, западные санкции не имеют прямого влияния на ход реализации проекта. Так, отметил замглавы региона, "Швабе-Москва" остается в тех же самых цифрах, что предполагались при розыгрыше инвестиционного соглашения – 4,7 миллиарда рублей с оснащением, подготовкой персонала и с изыскательными работами."Они видят риск от санкций не по научно-техническому оборудованию, они видят риск в логистике. То есть это не персональный риск конкретного проекта. Сейчас вопрос доставки в Россию оборудования несколько сложнее, чем был ранее. Поэтому они прорабатывают другие варианты маршрутов через Азию, Ближний Восток для того, чтобы этот вопрос снять", - пояснил Нигматулин.Он добавил, что в текущем году планируется завершить проектно-изыскательные работы, в следующие два года Центр будет построен и оснащен.

https://ria.ru/20220525/razrabotki-1790544390.html

https://ria.ru/20220519/polikliniki-1789509982.html

сургут

ближний восток

азия

ханты-мансийский автономный округ

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

сургут, ближний восток, российская академия наук, ростех, азия, общество, здоровье - общество, ханты-мансийский автономный округ