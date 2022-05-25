Центр высоких биомедтехнологий в Сургуте оснастят мировым оборудованием
Центр высоких биомедтехнологий в Сургуте оснастят лучшим мировым оборудованием
Капельницы . Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая – РИА Новости. Центр высоких биомедицинских технологий, строительство которого началось в Сургуте, будет оснащен лучшим мировым оборудованием, сейчас прорабатываются вопросы его доставки через Азию и Ближний Восток, сообщил журналистам заместитель губернатора Ханты-Мансийского округа - Югры Владислав Нигматулин.
Центр высоких биомедицинских технологий – геномный центр станет первым масштабным объектом в рамках строительства Научно-технологического центра "Юнити Парк" в Сургуте. Его возведением будет заниматься компания "Швабе-Москва" (входит в состав холдинга госкорпорации "Ростех") в консорциуме с научно-техническими институтами.
"Когда мы говорим про набор оборудования, мы просчитываем риск того, что нам его нужно будет обслуживать. Было бы неплохо, если бы и расходные материалы, и программное обеспечение мы могли бы держать под собственным контролем. Сейчас эксперты, которых мы привлекли для оснащения этого центра – академики Сибирской академии Российской академии наук – подбирают самое долгосрочное и благовременное решение, которое нам позволит оставаться уверенными в качестве работы и в том, что мы под риск не попадем. Собрали пул ученых, которые смотрят весь спектр оборудования на мировом рынке", - сказал Нигматулин.
По его словам, западные санкции не имеют прямого влияния на ход реализации проекта. Так, отметил замглавы региона, "Швабе-Москва" остается в тех же самых цифрах, что предполагались при розыгрыше инвестиционного соглашения – 4,7 миллиарда рублей с оснащением, подготовкой персонала и с изыскательными работами.
"Они видят риск от санкций не по научно-техническому оборудованию, они видят риск в логистике. То есть это не персональный риск конкретного проекта. Сейчас вопрос доставки в Россию оборудования несколько сложнее, чем был ранее. Поэтому они прорабатывают другие варианты маршрутов через Азию, Ближний Восток для того, чтобы этот вопрос снять", - пояснил Нигматулин.
Он добавил, что в текущем году планируется завершить проектно-изыскательные работы, в следующие два года Центр будет построен и оснащен.