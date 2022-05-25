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Центр высоких биомедтехнологий в Сургуте оснастят мировым оборудованием - РИА Новости, 25.05.2022
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Центр высоких биомедтехнологий в Сургуте оснастят мировым оборудованием
Центр высоких биомедтехнологий в Сургуте оснастят мировым оборудованием - РИА Новости, 25.05.2022
Центр высоких биомедтехнологий в Сургуте оснастят мировым оборудованием
Центр высоких биомедицинских технологий, строительство которого началось в Сургуте, будет оснащен лучшим мировым оборудованием, сейчас прорабатываются вопросы... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T09:52
2022-05-25T09:52
ханты-мансийский автономный округ
сургут
ближний восток
российская академия наук
ростех
азия
общество
здоровье - общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая – РИА Новости. Центр высоких биомедицинских технологий, строительство которого началось в Сургуте, будет оснащен лучшим мировым оборудованием, сейчас прорабатываются вопросы его доставки через Азию и Ближний Восток, сообщил журналистам заместитель губернатора Ханты-Мансийского округа - Югры Владислав Нигматулин.Центр высоких биомедицинских технологий – геномный центр станет первым масштабным объектом в рамках строительства Научно-технологического центра "Юнити Парк" в Сургуте. Его возведением будет заниматься компания "Швабе-Москва" (входит в состав холдинга госкорпорации "Ростех") в консорциуме с научно-техническими институтами."Когда мы говорим про набор оборудования, мы просчитываем риск того, что нам его нужно будет обслуживать. Было бы неплохо, если бы и расходные материалы, и программное обеспечение мы могли бы держать под собственным контролем. Сейчас эксперты, которых мы привлекли для оснащения этого центра – академики Сибирской академии Российской академии наук – подбирают самое долгосрочное и благовременное решение, которое нам позволит оставаться уверенными в качестве работы и в том, что мы под риск не попадем. Собрали пул ученых, которые смотрят весь спектр оборудования на мировом рынке", - сказал Нигматулин.По его словам, западные санкции не имеют прямого влияния на ход реализации проекта. Так, отметил замглавы региона, "Швабе-Москва" остается в тех же самых цифрах, что предполагались при розыгрыше инвестиционного соглашения – 4,7 миллиарда рублей с оснащением, подготовкой персонала и с изыскательными работами."Они видят риск от санкций не по научно-техническому оборудованию, они видят риск в логистике. То есть это не персональный риск конкретного проекта. Сейчас вопрос доставки в Россию оборудования несколько сложнее, чем был ранее. Поэтому они прорабатывают другие варианты маршрутов через Азию, Ближний Восток для того, чтобы этот вопрос снять", - пояснил Нигматулин.Он добавил, что в текущем году планируется завершить проектно-изыскательные работы, в следующие два года Центр будет построен и оснащен.
https://ria.ru/20220525/razrabotki-1790544390.html
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сургут
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сургут, ближний восток, российская академия наук, ростех, азия, общество, здоровье - общество, ханты-мансийский автономный округ
09:52 25.05.2022
 
Центр высоких биомедтехнологий в Сургуте оснастят мировым оборудованием

Центр высоких биомедтехнологий в Сургуте оснастят лучшим мировым оборудованием

© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкКапельницы
Капельницы - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Варвара Гертье
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая – РИА Новости. Центр высоких биомедицинских технологий, строительство которого началось в Сургуте, будет оснащен лучшим мировым оборудованием, сейчас прорабатываются вопросы его доставки через Азию и Ближний Восток, сообщил журналистам заместитель губернатора Ханты-Мансийского округа - Югры Владислав Нигматулин.
Центр высоких биомедицинских технологий – геномный центр станет первым масштабным объектом в рамках строительства Научно-технологического центра "Юнити Парк" в Сургуте. Его возведением будет заниматься компания "Швабе-Москва" (входит в состав холдинга госкорпорации "Ростех") в консорциуме с научно-техническими институтами.
Сургут - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
Вчера, 09:49Ханты-Мансийский Автономный Округ
НТЦ Югры пополнит потенциал России инновационными разработками
"Когда мы говорим про набор оборудования, мы просчитываем риск того, что нам его нужно будет обслуживать. Было бы неплохо, если бы и расходные материалы, и программное обеспечение мы могли бы держать под собственным контролем. Сейчас эксперты, которых мы привлекли для оснащения этого центра – академики Сибирской академии Российской академии наук – подбирают самое долгосрочное и благовременное решение, которое нам позволит оставаться уверенными в качестве работы и в том, что мы под риск не попадем. Собрали пул ученых, которые смотрят весь спектр оборудования на мировом рынке", - сказал Нигматулин.
По его словам, западные санкции не имеют прямого влияния на ход реализации проекта. Так, отметил замглавы региона, "Швабе-Москва" остается в тех же самых цифрах, что предполагались при розыгрыше инвестиционного соглашения – 4,7 миллиарда рублей с оснащением, подготовкой персонала и с изыскательными работами.
"Они видят риск от санкций не по научно-техническому оборудованию, они видят риск в логистике. То есть это не персональный риск конкретного проекта. Сейчас вопрос доставки в Россию оборудования несколько сложнее, чем был ранее. Поэтому они прорабатывают другие варианты маршрутов через Азию, Ближний Восток для того, чтобы этот вопрос снять", - пояснил Нигматулин.
Он добавил, что в текущем году планируется завершить проектно-изыскательные работы, в следующие два года Центр будет построен и оснащен.
Стетоскоп - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 15:57Ханты-Мансийский Автономный Округ
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругСургутБлижний ВостокРоссийская академия наукРостехАзияОбществоЗдоровье - ОбществоХанты-Мансийский автономный округ
 
 
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