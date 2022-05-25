https://ria.ru/20220525/obmen-1790550237.html
В МИД оценили возможность обмена осужденного в Киеве российского военного
В МИД оценили возможность обмена осужденного в Киеве российского военного - РИА Новости, 25.05.2022
В МИД оценили возможность обмена осужденного в Киеве российского военного
Разговоры о возможном обмене пленных "азовцев" (против боевиков нацбатальона "Азов" в РФ возбуждены уголовные дела) на российских солдат, в том числе на Вадима... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T10:18
2022-05-25T10:18
2022-05-25T10:32
в мире
украина
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Разговоры о возможном обмене пленных "азовцев" (против боевиков нацбатальона "Азов" в РФ возбуждены уголовные дела) на российских солдат, в том числе на Вадима Шишимарина, преждевременны до окончания судебных процедур, заявил в среду замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Все вещи будем рассматривать после того, как сдавшиеся в плен будут соответствующим образом осуждены и вынесен приговор. Тогда могут быть какие-то другие шаги. До этого все разговора об обмене преждевременны",- сказал Руденко журналистам, комментируя возможность обмена Шишимарина.
https://ria.ru/20220524/shishimarin-1790491297.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
10:18 25.05.2022 (обновлено: 10:32 25.05.2022)
В МИД оценили возможность обмена осужденного в Киеве российского военного
В МИД оценили возможность обмена осужденного на Украине российского военного Шишимарина
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Разговоры о возможном обмене пленных "азовцев" (против боевиков нацбатальона "Азов" в РФ возбуждены уголовные дела) на российских солдат, в том числе на Вадима Шишимарина, преждевременны до окончания судебных процедур, заявил в среду замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Все вещи будем рассматривать после того, как сдавшиеся в плен будут соответствующим образом осуждены и вынесен приговор. Тогда могут быть какие-то другие шаги. До этого все разговора об обмене преждевременны",- сказал Руденко журналистам, комментируя возможность обмена Шишимарина.