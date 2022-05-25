https://ria.ru/20220525/obmen-1790550237.html

В МИД оценили возможность обмена осужденного в Киеве российского военного

В МИД оценили возможность обмена осужденного в Киеве российского военного - РИА Новости, 25.05.2022

В МИД оценили возможность обмена осужденного в Киеве российского военного

Разговоры о возможном обмене пленных "азовцев" (против боевиков нацбатальона "Азов" в РФ возбуждены уголовные дела) на российских солдат, в том числе на Вадима... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T10:18

2022-05-25T10:18

2022-05-25T10:32

в мире

украина

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Разговоры о возможном обмене пленных "азовцев" (против боевиков нацбатальона "Азов" в РФ возбуждены уголовные дела) на российских солдат, в том числе на Вадима Шишимарина, преждевременны до окончания судебных процедур, заявил в среду замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Все вещи будем рассматривать после того, как сдавшиеся в плен будут соответствующим образом осуждены и вынесен приговор. Тогда могут быть какие-то другие шаги. До этого все разговора об обмене преждевременны",- сказал Руденко журналистам, комментируя возможность обмена Шишимарина.

https://ria.ru/20220524/shishimarin-1790491297.html

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина