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В МИД оценили возможность обмена осужденного в Киеве российского военного - РИА Новости, 25.05.2022
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В МИД оценили возможность обмена осужденного в Киеве российского военного
В МИД оценили возможность обмена осужденного в Киеве российского военного - РИА Новости, 25.05.2022
В МИД оценили возможность обмена осужденного в Киеве российского военного
Разговоры о возможном обмене пленных "азовцев" (против боевиков нацбатальона "Азов" в РФ возбуждены уголовные дела) на российских солдат, в том числе на Вадима... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T10:18
2022-05-25T10:32
в мире
украина
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Разговоры о возможном обмене пленных "азовцев" (против боевиков нацбатальона "Азов" в РФ возбуждены уголовные дела) на российских солдат, в том числе на Вадима Шишимарина, преждевременны до окончания судебных процедур, заявил в среду замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Все вещи будем рассматривать после того, как сдавшиеся в плен будут соответствующим образом осуждены и вынесен приговор. Тогда могут быть какие-то другие шаги. До этого все разговора об обмене преждевременны",- сказал Руденко журналистам, комментируя возможность обмена Шишимарина.
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в мире, украина
10:18 25.05.2022 (обновлено: 10:32 25.05.2022)
 
В МИД оценили возможность обмена осужденного в Киеве российского военного

В МИД оценили возможность обмена осужденного на Украине российского военного Шишимарина

© AP Photo / Natacha PisarenkoВадим Шишимарин во время судебного заседания в Киеве
Вадим Шишимарин во время судебного заседания в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Разговоры о возможном обмене пленных "азовцев" (против боевиков нацбатальона "Азов" в РФ возбуждены уголовные дела) на российских солдат, в том числе на Вадима Шишимарина, преждевременны до окончания судебных процедур, заявил в среду замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Все вещи будем рассматривать после того, как сдавшиеся в плен будут соответствующим образом осуждены и вынесен приговор. Тогда могут быть какие-то другие шаги. До этого все разговора об обмене преждевременны",- сказал Руденко журналистам, комментируя возможность обмена Шишимарина.
Вадим Шишимарин во время судебного заседания в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
24 мая, 20:14Специальная военная операция на Украине
ГПУ допустила возможность обмена российского военного Шишимарина
 
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