https://ria.ru/20220525/nternet-1790747212.html
Госдеп призвал не отключать Россию от интернета
Госдеп призвал не отключать Россию от интернета - РИА Новости, 26.05.2022
Госдеп призвал не отключать Россию от интернета
США призывают "вовлеченных игроков по всему миру" не отключать Россию от интернета, чтобы не лишать ее граждан доступа к информации. Об этом официальный... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-25T23:39
2022-05-25T23:39
2022-05-26T00:23
в мире
россия
сша
нед прайс
государственный департамент сша
интернет
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ВАШИНГТОН, 25 мая - РИА Новости. США призывают "вовлеченных игроков по всему миру" не отключать Россию от интернета, чтобы не лишать ее граждан доступа к информации. Об этом официальный представитель госдепартамента Нед Прайс сообщил в среду на регулярном брифинге.Как заявил Прайс, информация должна продолжать поступать в страну, а интернет —оставаться "свободным и открытым внутри самой России".По словам представителя госдепа, США продолжат поддерживать журналистов и их организации в России — как те, что находятся сейчас в стране, так и за ее пределами.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, нед прайс, государственный департамент сша, интернет
23:39 25.05.2022 (обновлено: 00:23 26.05.2022)
Госдеп призвал не отключать Россию от интернета
Представитель Госдепа США Прайс призвал не отключать Россию от интернета