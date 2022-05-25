https://ria.ru/20220525/nternet-1790747212.html

Госдеп призвал не отключать Россию от интернета

Госдеп призвал не отключать Россию от интернета - РИА Новости, 26.05.2022

Госдеп призвал не отключать Россию от интернета

США призывают "вовлеченных игроков по всему миру" не отключать Россию от интернета, чтобы не лишать ее граждан доступа к информации. Об этом официальный... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-25T23:39

2022-05-25T23:39

2022-05-26T00:23

в мире

россия

сша

нед прайс

государственный департамент сша

интернет

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ВАШИНГТОН, 25 мая - РИА Новости. США призывают "вовлеченных игроков по всему миру" не отключать Россию от интернета, чтобы не лишать ее граждан доступа к информации. Об этом официальный представитель госдепартамента Нед Прайс сообщил в среду на регулярном брифинге.Как заявил Прайс, информация должна продолжать поступать в страну, а интернет —оставаться "свободным и открытым внутри самой России".По словам представителя госдепа, США продолжат поддерживать журналистов и их организации в России — как те, что находятся сейчас в стране, так и за ее пределами.

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, сша, нед прайс, государственный департамент сша, интернет