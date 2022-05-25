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Госдеп призвал не отключать Россию от интернета - РИА Новости, 26.05.2022
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Госдеп призвал не отключать Россию от интернета
Госдеп призвал не отключать Россию от интернета - РИА Новости, 26.05.2022
Госдеп призвал не отключать Россию от интернета
США призывают "вовлеченных игроков по всему миру" не отключать Россию от интернета, чтобы не лишать ее граждан доступа к информации. Об этом официальный... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-25T23:39
2022-05-26T00:23
в мире
россия
сша
нед прайс
государственный департамент сша
интернет
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ВАШИНГТОН, 25 мая - РИА Новости. США призывают "вовлеченных игроков по всему миру" не отключать Россию от интернета, чтобы не лишать ее граждан доступа к информации. Об этом официальный представитель госдепартамента Нед Прайс сообщил в среду на регулярном брифинге.Как заявил Прайс, информация должна продолжать поступать в страну, а интернет —оставаться "свободным и открытым внутри самой России".По словам представителя госдепа, США продолжат поддерживать журналистов и их организации в России — как те, что находятся сейчас в стране, так и за ее пределами.
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в мире, россия, сша, нед прайс, государственный департамент сша, интернет
23:39 25.05.2022 (обновлено: 00:23 26.05.2022)
 
Госдеп призвал не отключать Россию от интернета

Представитель Госдепа США Прайс призвал не отключать Россию от интернета

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 мая - РИА Новости. США призывают "вовлеченных игроков по всему миру" не отключать Россию от интернета, чтобы не лишать ее граждан доступа к информации. Об этом официальный представитель госдепартамента Нед Прайс сообщил в среду на регулярном брифинге.
Как заявил Прайс, информация должна продолжать поступать в страну, а интернет —оставаться "свободным и открытым внутри самой России".
По словам представителя госдепа, США продолжат поддерживать журналистов и их организации в России — как те, что находятся сейчас в стране, так и за ее пределами.
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
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В миреРоссияСШАНед ПрайсГосударственный департамент СШАИнтернет
 
 
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