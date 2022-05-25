https://ria.ru/20220525/nike-1790533367.html

Nike уходит из России

Nike уходит из России - РИА Новости, 25.05.2022

Nike уходит из России

Американский производитель одежды и обуви Nike не продлил франчайзинговое соглашение с Inventive Retail Group (IRG), пишет газета "Ведомости" со ссылкой на... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T08:32

2022-05-25T08:32

2022-05-25T13:34

экономика

россия

nike, inc.

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Американский производитель одежды и обуви Nike не продлил франчайзинговое соглашение с Inventive Retail Group (IRG), пишет газета "Ведомости" со ссылкой на письмо президента IRG Тихона Смыкова сотрудникам компании."Такое решение он (Смыков. — Прим. ред.) объясняет тем, что Nike не может "в обозримом будущем" организовать поставки товаров в Россию ", — говорится в статье.IRG принадлежит самая большая в стране монобрендовая сеть магазинов американского производителя.PR-директор ретейлера подтвердила "Ведомостям", что поставки приостановлены, а сам товар находится в дефиците. По словам собеседницы издания, компания не сможет продолжить работу монобрендовых магазинов.Уточняется, что IRG управляет 37 точками Nike, а из информации на сайте следует, что сейчас не работают девять из них. С марта по май количество монобрендовых магазинов компании в стране уже сократилось с 116 до 56.

https://ria.ru/20220315/mcdonalds-1778140357.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, nike, inc.