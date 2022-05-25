https://ria.ru/20220525/nike-1790533367.html
Nike уходит из России
Nike уходит из России - РИА Новости, 25.05.2022
Nike уходит из России
Американский производитель одежды и обуви Nike не продлил франчайзинговое соглашение с Inventive Retail Group (IRG), пишет газета "Ведомости" со ссылкой на... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T08:32
2022-05-25T08:32
2022-05-25T13:34
экономика
россия
nike, inc.
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Американский производитель одежды и обуви Nike не продлил франчайзинговое соглашение с Inventive Retail Group (IRG), пишет газета "Ведомости" со ссылкой на письмо президента IRG Тихона Смыкова сотрудникам компании."Такое решение он (Смыков. — Прим. ред.) объясняет тем, что Nike не может "в обозримом будущем" организовать поставки товаров в Россию ", — говорится в статье.IRG принадлежит самая большая в стране монобрендовая сеть магазинов американского производителя.PR-директор ретейлера подтвердила "Ведомостям", что поставки приостановлены, а сам товар находится в дефиците. По словам собеседницы издания, компания не сможет продолжить работу монобрендовых магазинов.Уточняется, что IRG управляет 37 точками Nike, а из информации на сайте следует, что сейчас не работают девять из них. С марта по май количество монобрендовых магазинов компании в стране уже сократилось с 116 до 56.
https://ria.ru/20220315/mcdonalds-1778140357.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, nike, inc.
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости.
Американский производитель одежды и обуви Nike не продлил франчайзинговое соглашение с Inventive Retail Group (IRG), пишет
газета "Ведомости" со ссылкой на письмо президента IRG Тихона Смыкова сотрудникам компании.
"Такое решение он (Смыков. — Прим. ред.) объясняет тем, что Nike не может "в обозримом будущем" организовать поставки товаров в Россию ", — говорится в статье.
IRG принадлежит самая большая в стране монобрендовая сеть магазинов американского производителя.
PR-директор ретейлера подтвердила "Ведомостям", что поставки приостановлены, а сам товар находится в дефиците. По словам собеседницы издания, компания не сможет продолжить работу монобрендовых магазинов.
Уточняется, что IRG управляет 37 точками Nike, а из информации на сайте следует, что сейчас не работают девять из них. С марта по май количество монобрендовых магазинов компании в стране уже сократилось с 116 до 56.