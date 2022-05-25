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Nike уходит из России - РИА Новости, 25.05.2022
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Nike уходит из России
Nike уходит из России - РИА Новости, 25.05.2022
Nike уходит из России
Американский производитель одежды и обуви Nike не продлил франчайзинговое соглашение с Inventive Retail Group (IRG), пишет газета "Ведомости" со ссылкой на... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T08:32
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экономика
россия
nike, inc.
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Американский производитель одежды и обуви Nike не продлил франчайзинговое соглашение с Inventive Retail Group (IRG), пишет газета "Ведомости" со ссылкой на письмо президента IRG Тихона Смыкова сотрудникам компании."Такое решение он (Смыков. — Прим. ред.) объясняет тем, что Nike не может "в обозримом будущем" организовать поставки товаров в Россию ", — говорится в статье.IRG принадлежит самая большая в стране монобрендовая сеть магазинов американского производителя.PR-директор ретейлера подтвердила "Ведомостям", что поставки приостановлены, а сам товар находится в дефиците. По словам собеседницы издания, компания не сможет продолжить работу монобрендовых магазинов.Уточняется, что IRG управляет 37 точками Nike, а из информации на сайте следует, что сейчас не работают девять из них. С марта по май количество монобрендовых магазинов компании в стране уже сократилось с 116 до 56.
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экономика, россия, nike, inc.
08:32 25.05.2022 (обновлено: 13:34 25.05.2022)
 
Nike уходит из России

"Ведомости": американский бренд спортивной одежды Nike уходит из России

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМолодой человек у магазина Nike в торговом центре "Охотный ряд" в Москве
Молодой человек у магазина Nike в торговом центре Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Американский производитель одежды и обуви Nike не продлил франчайзинговое соглашение с Inventive Retail Group (IRG), пишет газета "Ведомости" со ссылкой на письмо президента IRG Тихона Смыкова сотрудникам компании.
"Такое решение он (Смыков. — Прим. ред.) объясняет тем, что Nike не может "в обозримом будущем" организовать поставки товаров в Россию ", — говорится в статье.
IRG принадлежит самая большая в стране монобрендовая сеть магазинов американского производителя.
PR-директор ретейлера подтвердила "Ведомостям", что поставки приостановлены, а сам товар находится в дефиците. По словам собеседницы издания, компания не сможет продолжить работу монобрендовых магазинов.
Уточняется, что IRG управляет 37 точками Nike, а из информации на сайте следует, что сейчас не работают девять из них. С марта по май количество монобрендовых магазинов компании в стране уже сократилось с 116 до 56.
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