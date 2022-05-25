https://ria.ru/20220525/netrebko-1790677345.html
Представитель Нетребко рассказал о ее сольных концертах в Париже и Милане
Представитель Нетребко рассказал о ее сольных концертах в Париже и Милане - РИА Новости, 25.05.2022
Представитель Нетребко рассказал о ее сольных концертах в Париже и Милане
Максим Берин, глава Berin Iglesias Holding, эксклюзивный представитель Анны Нетребко в России, СНГ и странах Балтии рассказал РИА Новости о предстоящих сольных... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T17:21
2022-05-25T17:21
2022-05-25T17:21
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Максим Берин, глава Berin Iglesias Holding, эксклюзивный представитель Анны Нетребко в России, СНГ и странах Балтии рассказал РИА Новости о предстоящих сольных концертах оперной дивы. "Сегодня состоится грандиозный comeback (возвращение — Прим. ред.) Анны на мировую музыкальную сцену. Как вы помните, она с огромным успехом выступила с четырьмя спектаклями в Монако. И вот нас ожидает сольный концерт в Париже. Такое ощущение, что вся местная элита будет на нем. Билеты давно раскуплены, разрываются все телефоны от желающих попасть на выступление", — поделился подробностями Берин. Сегодня Нетребко выйдет на сцену Парижской филармонии. 27 мая ее сольный концерт пройдет в театре "Ла Скала" в Милане. И там тоже, по словам продюсера, будет аншлаг. Выступления в Монако, упомянутые Бериным, прошли в апреле. Анна исполнила главную партию в опере Джакомо Пуччини "Манон Леско". Она заменила заболевшую Марию Агресту.
https://ria.ru/20220428/netrebko-1785682716.html
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новости культуры, париж, милан, монако, ла скала, музыка, театр, анна нетребко
Представитель Нетребко рассказал о ее сольных концертах в Париже и Милане
Представитель Нетребко Максим Берин рассказал о ее сольных концертах в Париже и Милане
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Максим Берин, глава Berin Iglesias Holding, эксклюзивный представитель Анны Нетребко в России, СНГ и странах Балтии рассказал РИА Новости о предстоящих сольных концертах оперной дивы.
"Сегодня состоится грандиозный comeback (возвращение — Прим. ред.) Анны на мировую музыкальную сцену. Как вы помните, она с огромным успехом выступила с четырьмя спектаклями в Монако. И вот нас ожидает сольный концерт в Париже. Такое ощущение, что вся местная элита будет на нем. Билеты давно раскуплены, разрываются все телефоны от желающих попасть на выступление", — поделился подробностями Берин.
Сегодня Нетребко выйдет на сцену Парижской филармонии. 27 мая ее сольный концерт пройдет в театре "Ла Скала" в Милане. И там тоже, по словам продюсера, будет аншлаг.
Выступления в Монако, упомянутые Бериным, прошли в апреле. Анна исполнила главную партию в опере Джакомо Пуччини "Манон Леско". Она заменила заболевшую Марию Агресту.