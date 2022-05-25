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Представитель Нетребко рассказал о ее сольных концертах в Париже и Милане - РИА Новости, 25.05.2022
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Культура
https://ria.ru/20220525/netrebko-1790677345.html
Представитель Нетребко рассказал о ее сольных концертах в Париже и Милане
Представитель Нетребко рассказал о ее сольных концертах в Париже и Милане - РИА Новости, 25.05.2022
Представитель Нетребко рассказал о ее сольных концертах в Париже и Милане
Максим Берин, глава Berin Iglesias Holding, эксклюзивный представитель Анны Нетребко в России, СНГ и странах Балтии рассказал РИА Новости о предстоящих сольных... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T17:21
2022-05-25T17:21
культура
новости культуры
париж
милан
монако
ла скала
музыка
театр
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Максим Берин, глава Berin Iglesias Holding, эксклюзивный представитель Анны Нетребко в России, СНГ и странах Балтии рассказал РИА Новости о предстоящих сольных концертах оперной дивы. "Сегодня состоится грандиозный comeback (возвращение — Прим. ред.) Анны на мировую музыкальную сцену. Как вы помните, она с огромным успехом выступила с четырьмя спектаклями в Монако. И вот нас ожидает сольный концерт в Париже. Такое ощущение, что вся местная элита будет на нем. Билеты давно раскуплены, разрываются все телефоны от желающих попасть на выступление", — поделился подробностями Берин. Сегодня Нетребко выйдет на сцену Парижской филармонии. 27 мая ее сольный концерт пройдет в театре "Ла Скала" в Милане. И там тоже, по словам продюсера, будет аншлаг. Выступления в Монако, упомянутые Бериным, прошли в апреле. Анна исполнила главную партию в опере Джакомо Пуччини "Манон Леско". Она заменила заболевшую Марию Агресту.
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новости культуры, париж, милан, монако, ла скала, музыка, театр, анна нетребко
17:21 25.05.2022
 
Представитель Нетребко рассказал о ее сольных концертах в Париже и Милане

Представитель Нетребко Максим Берин рассказал о ее сольных концертах в Париже и Милане

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОперная певица Анна Нетребко выступает на юбилейном вечере народной артистки СССР, композитора Александры Пахмутовой на сцене Большого театра России
Оперная певица Анна Нетребко выступает на юбилейном вечере народной артистки СССР, композитора Александры Пахмутовой на сцене Большого театра России - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Максим Берин, глава Berin Iglesias Holding, эксклюзивный представитель Анны Нетребко в России, СНГ и странах Балтии рассказал РИА Новости о предстоящих сольных концертах оперной дивы.
"Сегодня состоится грандиозный comeback (возвращение — Прим. ред.) Анны на мировую музыкальную сцену. Как вы помните, она с огромным успехом выступила с четырьмя спектаклями в Монако. И вот нас ожидает сольный концерт в Париже. Такое ощущение, что вся местная элита будет на нем. Билеты давно раскуплены, разрываются все телефоны от желающих попасть на выступление", — поделился подробностями Берин.
Сегодня Нетребко выйдет на сцену Парижской филармонии. 27 мая ее сольный концерт пройдет в театре "Ла Скала" в Милане. И там тоже, по словам продюсера, будет аншлаг.
Выступления в Монако, упомянутые Бериным, прошли в апреле. Анна исполнила главную партию в опере Джакомо Пуччини "Манон Леско". Она заменила заболевшую Марию Агресту.
Оперная певица Анна Нетребко во время концерта - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
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