Блинкен заявил, что российские компании помогают КСИР продавать нефть
Госсекретарь США Блинкен: российские власти и госкомпании помогают КСИР продавать нефть
© AP Photo / Vahid SalemiИранский нефтяник
© AP Photo / Vahid Salemi
Иранский нефтяник. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 мая – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что российские власти и государственные компании помогают иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР) занимать контрабандой нефти и отмывать доходы.
США в среду ввели санкции против десяти физических и девяти юридических лиц за связи с КСИР, который американцы считают террористической организацией.
"Сегодня США вводят санкции против интернациональной сети контрабанды нефти и отмывания денег, которую возглавляют действующий сотрудник КСИР – сил "Аль-Кудс" Бехнам Шахрияри и бывший сотрудник КСИР – сил "Аль-Кудс" Ростам Газеми", - говорится в заявлении Блинкена.
"Эта сеть пользуется поддержкой высоких эшелоном правительства Российской Федерации и государственных экономических предприятий. Она обеспечила продажу нефти на сотни миллионов долларов в интересах КСИР – сил "Аль-Кудс" и (ливанского движения) "Хезболлах" и охватывает несколько юрисдикций, включая Иран и Россию", - утверждает госсекретарь.
Он предупредил, что американские санкции грозят каждому, кто покупает иранскую нефть.
Под санкции, в частности, попала зарегистрированная в Москве фирма ООО "РПП", ее бывший руководитель Камалуддин Гулам Набизада и нынешний топ-менеджер Михраб Сухраб Хамиди. По данным министерства, Набизада является гражданином Афганистана, но имеет также российский паспорт.
В санкционный список внесена компания из Объединенных Арабских Эмиратов Zamanoil DMCC, которая, по утверждению американских властей, сотрудничала с "российским правительством и российской государственной компанией "Роснефть" в транспортировке крупных партий иранской нефти компаниям в Европе. Санкции за связи с КСИР вводятся также против граждан Турции и Ирана, компаний из Китая, Ливана и Южной Кореи.