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Блинкен заявил, что российские компании помогают КСИР продавать нефть

Блинкен заявил, что российские компании помогают КСИР продавать нефть - РИА Новости, 25.05.2022

Блинкен заявил, что российские компании помогают КСИР продавать нефть

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что российские власти и государственные компании помогают иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР) занимать... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T19:09

2022-05-25T19:09

2022-05-25T19:09

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ВАШИНГТОН, 25 мая – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что российские власти и государственные компании помогают иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР) занимать контрабандой нефти и отмывать доходы.США в среду ввели санкции против десяти физических и девяти юридических лиц за связи с КСИР, который американцы считают террористической организацией."Сегодня США вводят санкции против интернациональной сети контрабанды нефти и отмывания денег, которую возглавляют действующий сотрудник КСИР – сил "Аль-Кудс" Бехнам Шахрияри и бывший сотрудник КСИР – сил "Аль-Кудс" Ростам Газеми", - говорится в заявлении Блинкена."Эта сеть пользуется поддержкой высоких эшелоном правительства Российской Федерации и государственных экономических предприятий. Она обеспечила продажу нефти на сотни миллионов долларов в интересах КСИР – сил "Аль-Кудс" и (ливанского движения) "Хезболлах" и охватывает несколько юрисдикций, включая Иран и Россию", - утверждает госсекретарь.Он предупредил, что американские санкции грозят каждому, кто покупает иранскую нефть.Под санкции, в частности, попала зарегистрированная в Москве фирма ООО "РПП", ее бывший руководитель Камалуддин Гулам Набизада и нынешний топ-менеджер Михраб Сухраб Хамиди. По данным министерства, Набизада является гражданином Афганистана, но имеет также российский паспорт.В санкционный список внесена компания из Объединенных Арабских Эмиратов Zamanoil DMCC, которая, по утверждению американских властей, сотрудничала с "российским правительством и российской государственной компанией "Роснефть" в транспортировке крупных партий иранской нефти компаниям в Европе. Санкции за связи с КСИР вводятся также против граждан Турции и Ирана, компаний из Китая, Ливана и Южной Кореи.

https://ria.ru/20220525/kontrabanda-1790701952.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

цены на нефть, иран, сша, нефть, россия, энтони блинкен, в мире, хезболла