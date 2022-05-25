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Норвежская Equinor вышла из проекта Харьяга, передав все доли "Роснефти"
Норвежская Equinor вышла из проекта Харьяга, передав все доли "Роснефти" - РИА Новости, 25.05.2022
Норвежская Equinor вышла из проекта Харьяга, передав все доли "Роснефти"
Норвежская нефтегазовая компания Equinor передала все свои доли в совместных предприятиях в РФ "Роснефти", а также подписала соглашение о выходе из проекта... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T15:33
2022-05-25T15:33
2022-05-25T16:04
экономика
роснефть
норвегия
евросоюз
statoil asa
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Норвежская нефтегазовая компания Equinor передала все свои доли в совместных предприятиях в РФ "Роснефти", а также подписала соглашение о выходе из проекта Харьяга, сообщила норвежская компания в своем пресс-релизе."В настоящее время Equinor передала свои доли участия в четырех российских совместных предприятиях "Роснефти" и освобождается от всех будущих договоренностей и обязательств. Также было подписано соглашение о выходе из проекта Харьяга", - сообщила в релизе норвежская фирма.Выход из всех СП был завершен в соответствии с санкционным законодательством Норвегии и ЕС в отношении России, отмечается в сообщении.Equinor 27 февраля приняла решение начать процесс выхода из СП в России. С тех пор фирма прекратила все новые инвестиции в РФ, прекратила торговлю нефтегазовыми продуктами из России и объявила об обесценении активов в 1,08 миллиарда долларов в своем балансе по состоянию на 31 марта 2022 года.Энергетическая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает более чем в 30 странах. Крупнейший акционер - Норвегия. Компания присутствовала в России более 30 лет.
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экономика, роснефть, норвегия, евросоюз, statoil asa
15:33 25.05.2022 (обновлено: 16:04 25.05.2022)
Норвежская Equinor вышла из проекта Харьяга, передав все доли "Роснефти"
Норвежская компания Equinor вышла из проекта Харьяга, передав все доли "Роснефти"