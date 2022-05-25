Рютте предположил, когда Евросоюз согласует эмбарго на российскую нефть
Премьер Нидерландов Рютте допустил, что ЕС согласует эмбарго на нефть из России до лета
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Архивное фото
ПАРИЖ, 25 мая - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте выразил надежду на то, что ЕС согласует эмбарго на поставки российской нефти на саммите 30-31 мая или как можно скорее после заседания.
"Мы очень быстро отреагировали на украинский кризис и ввели несколько пакетов санкций. Но есть беспокойство по поводу санкций в отношении нефти. У некоторых стран есть некоторые вопросы. Надеюсь, мы сможем прийти к согласию к понедельнику и вторнику, когда будет саммит ЕС, или как можно скорее после заседания", - сказал Рютте, выступая в среду на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который транслировался онлайн.
Ранее газета Financial Times сообщила, что премьер Венгрии Виктор Орбан в письменном виде сообщил главе Евросовета Шарлю Мишелю, что его страна не может поддержать санкции, пока ей не предоставят больше сведений о финансировании для помощи Будапешту в случае отказа от российской нефти. Он заявил, что достижение договоренности ЕС по поводу эмбарго на нефть из РФ в ближайшие дни "маловероятно".
Страны Евросоюза последовательно ввели уже пять пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В рамках готовящегося шестого пакета ЕС рассматривает возможность отказаться от российской нефти. Некоторые страны союза, в частности, Венгрия, блокируют его принятие из-за опасения негативного влияния данного шага на собственную экономику.