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Рютте предположил, когда Евросоюз согласует эмбарго на российскую нефть - РИА Новости, 25.05.2022
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Рютте предположил, когда Евросоюз согласует эмбарго на российскую нефть
Рютте предположил, когда Евросоюз согласует эмбарго на российскую нефть - РИА Новости, 25.05.2022
Рютте предположил, когда Евросоюз согласует эмбарго на российскую нефть
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте выразил надежду на то, что ЕС согласует эмбарго на поставки российской нефти на саммите 30-31 мая или как можно скорее... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T12:53
2022-05-25T12:53
россия
евросоюз
в мире
нидерланды
марк рютте
нефть
экономика
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ПАРИЖ, 25 мая - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте выразил надежду на то, что ЕС согласует эмбарго на поставки российской нефти на саммите 30-31 мая или как можно скорее после заседания."Мы очень быстро отреагировали на украинский кризис и ввели несколько пакетов санкций. Но есть беспокойство по поводу санкций в отношении нефти. У некоторых стран есть некоторые вопросы. Надеюсь, мы сможем прийти к согласию к понедельнику и вторнику, когда будет саммит ЕС, или как можно скорее после заседания", - сказал Рютте, выступая в среду на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который транслировался онлайн.Ранее газета Financial Times сообщила, что премьер Венгрии Виктор Орбан в письменном виде сообщил главе Евросовета Шарлю Мишелю, что его страна не может поддержать санкции, пока ей не предоставят больше сведений о финансировании для помощи Будапешту в случае отказа от российской нефти. Он заявил, что достижение договоренности ЕС по поводу эмбарго на нефть из РФ в ближайшие дни "маловероятно".Страны Евросоюза последовательно ввели уже пять пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В рамках готовящегося шестого пакета ЕС рассматривает возможность отказаться от российской нефти. Некоторые страны союза, в частности, Венгрия, блокируют его принятие из-за опасения негативного влияния данного шага на собственную экономику.
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россия, евросоюз, в мире, нидерланды, марк рютте, нефть, экономика
12:53 25.05.2022
 
Рютте предположил, когда Евросоюз согласует эмбарго на российскую нефть

Премьер Нидерландов Рютте допустил, что ЕС согласует эмбарго на нефть из России до лета

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Нидерландов Марк Рютте
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Архивное фото
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ПАРИЖ, 25 мая - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте выразил надежду на то, что ЕС согласует эмбарго на поставки российской нефти на саммите 30-31 мая или как можно скорее после заседания.
"Мы очень быстро отреагировали на украинский кризис и ввели несколько пакетов санкций. Но есть беспокойство по поводу санкций в отношении нефти. У некоторых стран есть некоторые вопросы. Надеюсь, мы сможем прийти к согласию к понедельнику и вторнику, когда будет саммит ЕС, или как можно скорее после заседания", - сказал Рютте, выступая в среду на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который транслировался онлайн.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
Вчера, 10:59
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Ранее газета Financial Times сообщила, что премьер Венгрии Виктор Орбан в письменном виде сообщил главе Евросовета Шарлю Мишелю, что его страна не может поддержать санкции, пока ей не предоставят больше сведений о финансировании для помощи Будапешту в случае отказа от российской нефти. Он заявил, что достижение договоренности ЕС по поводу эмбарго на нефть из РФ в ближайшие дни "маловероятно".
Страны Евросоюза последовательно ввели уже пять пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В рамках готовящегося шестого пакета ЕС рассматривает возможность отказаться от российской нефти. Некоторые страны союза, в частности, Венгрия, блокируют его принятие из-за опасения негативного влияния данного шага на собственную экономику.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
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РоссияЕвросоюзВ миреНидерландыМарк РюттеНефтьЭкономика
 
 
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