https://ria.ru/20220525/neft-1790600315.html

Рютте предположил, когда Евросоюз согласует эмбарго на российскую нефть

Рютте предположил, когда Евросоюз согласует эмбарго на российскую нефть - РИА Новости, 25.05.2022

Рютте предположил, когда Евросоюз согласует эмбарго на российскую нефть

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте выразил надежду на то, что ЕС согласует эмбарго на поставки российской нефти на саммите 30-31 мая или как можно скорее... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T12:53

2022-05-25T12:53

2022-05-25T12:53

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экономика

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ПАРИЖ, 25 мая - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте выразил надежду на то, что ЕС согласует эмбарго на поставки российской нефти на саммите 30-31 мая или как можно скорее после заседания."Мы очень быстро отреагировали на украинский кризис и ввели несколько пакетов санкций. Но есть беспокойство по поводу санкций в отношении нефти. У некоторых стран есть некоторые вопросы. Надеюсь, мы сможем прийти к согласию к понедельнику и вторнику, когда будет саммит ЕС, или как можно скорее после заседания", - сказал Рютте, выступая в среду на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который транслировался онлайн.Ранее газета Financial Times сообщила, что премьер Венгрии Виктор Орбан в письменном виде сообщил главе Евросовета Шарлю Мишелю, что его страна не может поддержать санкции, пока ей не предоставят больше сведений о финансировании для помощи Будапешту в случае отказа от российской нефти. Он заявил, что достижение договоренности ЕС по поводу эмбарго на нефть из РФ в ближайшие дни "маловероятно".Страны Евросоюза последовательно ввели уже пять пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В рамках готовящегося шестого пакета ЕС рассматривает возможность отказаться от российской нефти. Некоторые страны союза, в частности, Венгрия, блокируют его принятие из-за опасения негативного влияния данного шага на собственную экономику.

https://ria.ru/20220525/poshlina-1790564120.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, евросоюз, в мире, нидерланды, марк рютте, нефть, экономика