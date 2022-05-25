https://ria.ru/20220525/nato-1790622282.html

Сербия получила ответ от НАТО на иски сербов о бомбардировках ураном

Сербия получила ответ от НАТО на иски сербов о бомбардировках ураном - РИА Новости, 25.05.2022

Сербия получила ответ от НАТО на иски сербов о бомбардировках ураном

НАТО на поданные иски от жертв бомбардировок Сербии 1999 года с использованием обедненного урана ответила, что обладает судебным иммунитетом по соглашению с... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T14:35

2022-05-25T14:35

2022-05-25T14:41

в мире

уэсли кларк

хавьер солано

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сербия

нато

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БЕЛГРАД, 25 мая – РИА Новости. НАТО на поданные иски от жертв бомбардировок Сербии 1999 года с использованием обедненного урана ответила, что обладает судебным иммунитетом по соглашению с правительством страны от 2005 года, заявил РИА Новости сербский адвокат Срджан Алексич.Сербский адвокат сообщил ранее РИА Новости, что в Высший суд в Белграде 20 января были поданы два новых иска против НАТО от пострадавших в результате бомбардировок боеприпасами с обедненным ураном в 1999 году. Первый подобный иск к НАТО от физических лиц был подан 20 января 2021 года. Помогает сербскому адвокату итальянский адвокат Тарталья, который успешно представлял интересы итальянских военных и добился свыше 260 решений судов, которые уже вступили в силу в Европе."В своем заявлении суду Канцелярия по связи НАТО в Сербии указала, что обладает полным иммунитетом под юрисдикцией Сербии на основании соглашения с Союзным государством Сербии и Черногории "О транзитном участии и поддержке миротворческих операций" от 2005 года и соглашения от 2006 года, по которому основана канцелярия по связи в Белграде", - заявил Алексич агентству.Сейчас Алексич ожидает назначения Высшим судом в Белграде первого заседания по искам, предположительно, этой осенью.Окружной суд Белграда 21 сентября 2000 года признал виновными за военные преступления в ходе бомбардировок Союзной республики Югославия (СРЮ) американского генерала Уэсли Кларка и экс-генсека альянса Хавьера Солана. Однако после свержения в октябре 2000 года президента СРЮ Слободана Милошевича новые власти страны добились пересмотра вердикта, и Верховный суд Сербии осенью 2001 года отменил приговор руководству НАТО.По данным СМИ Сербии, она сейчас находится на первом месте по числу заболеваний раком в Европе – выявляется 40 тысяч новых случаев ежегодно. От онкологических заболеваний ежегодно умирает около 30 тысяч жителей семимиллионной страны.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ) (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20220327/serbiya-1780048445.html

https://ria.ru/20220326/vuchich-1780270766.html

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белград (город)

сербия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, уэсли кларк, хавьер солано, слободан милошевич, европа, белград (город), сербия, нато, оон