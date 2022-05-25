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Сербия получила ответ от НАТО на иски сербов о бомбардировках ураном - РИА Новости, 25.05.2022
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Сербия получила ответ от НАТО на иски сербов о бомбардировках ураном
Сербия получила ответ от НАТО на иски сербов о бомбардировках ураном - РИА Новости, 25.05.2022
Сербия получила ответ от НАТО на иски сербов о бомбардировках ураном
НАТО на поданные иски от жертв бомбардировок Сербии 1999 года с использованием обедненного урана ответила, что обладает судебным иммунитетом по соглашению с... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T14:35
2022-05-25T14:41
в мире
уэсли кларк
хавьер солано
слободан милошевич
европа
белград (город)
сербия
нато
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БЕЛГРАД, 25 мая – РИА Новости. НАТО на поданные иски от жертв бомбардировок Сербии 1999 года с использованием обедненного урана ответила, что обладает судебным иммунитетом по соглашению с правительством страны от 2005 года, заявил РИА Новости сербский адвокат Срджан Алексич.Сербский адвокат сообщил ранее РИА Новости, что в Высший суд в Белграде 20 января были поданы два новых иска против НАТО от пострадавших в результате бомбардировок боеприпасами с обедненным ураном в 1999 году. Первый подобный иск к НАТО от физических лиц был подан 20 января 2021 года. Помогает сербскому адвокату итальянский адвокат Тарталья, который успешно представлял интересы итальянских военных и добился свыше 260 решений судов, которые уже вступили в силу в Европе."В своем заявлении суду Канцелярия по связи НАТО в Сербии указала, что обладает полным иммунитетом под юрисдикцией Сербии на основании соглашения с Союзным государством Сербии и Черногории "О транзитном участии и поддержке миротворческих операций" от 2005 года и соглашения от 2006 года, по которому основана канцелярия по связи в Белграде", - заявил Алексич агентству.Сейчас Алексич ожидает назначения Высшим судом в Белграде первого заседания по искам, предположительно, этой осенью.Окружной суд Белграда 21 сентября 2000 года признал виновными за военные преступления в ходе бомбардировок Союзной республики Югославия (СРЮ) американского генерала Уэсли Кларка и экс-генсека альянса Хавьера Солана. Однако после свержения в октябре 2000 года президента СРЮ Слободана Милошевича новые власти страны добились пересмотра вердикта, и Верховный суд Сербии осенью 2001 года отменил приговор руководству НАТО.По данным СМИ Сербии, она сейчас находится на первом месте по числу заболеваний раком в Европе – выявляется 40 тысяч новых случаев ежегодно. От онкологических заболеваний ежегодно умирает около 30 тысяч жителей семимиллионной страны.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ) (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20220327/serbiya-1780048445.html
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в мире, уэсли кларк, хавьер солано, слободан милошевич, европа, белград (город), сербия, нато, оон
14:35 25.05.2022 (обновлено: 14:41 25.05.2022)
 
Сербия получила ответ от НАТО на иски сербов о бомбардировках ураном

Адвокат: НАТО на иски сербов о бомбардировках ураном ответила, что обладает иммунитетом

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкБывшее здание Министерства обороны, разрушенное после бомбардировки НАТО 1999 года в Белграде
Бывшее здание Министерства обороны, разрушенное после бомбардировки НАТО 1999 года в Белграде - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Бывшее здание Министерства обороны, разрушенное после бомбардировки НАТО 1999 года в Белграде. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 25 мая – РИА Новости. НАТО на поданные иски от жертв бомбардировок Сербии 1999 года с использованием обедненного урана ответила, что обладает судебным иммунитетом по соглашению с правительством страны от 2005 года, заявил РИА Новости сербский адвокат Срджан Алексич.
Сербский адвокат сообщил ранее РИА Новости, что в Высший суд в Белграде 20 января были поданы два новых иска против НАТО от пострадавших в результате бомбардировок боеприпасами с обедненным ураном в 1999 году. Первый подобный иск к НАТО от физических лиц был подан 20 января 2021 года. Помогает сербскому адвокату итальянский адвокат Тарталья, который успешно представлял интересы итальянских военных и добился свыше 260 решений судов, которые уже вступили в силу в Европе.
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"В своем заявлении суду Канцелярия по связи НАТО в Сербии указала, что обладает полным иммунитетом под юрисдикцией Сербии на основании соглашения с Союзным государством Сербии и Черногории "О транзитном участии и поддержке миротворческих операций" от 2005 года и соглашения от 2006 года, по которому основана канцелярия по связи в Белграде", - заявил Алексич агентству.
"Но ни одно из этих соглашений не дает иммунитета НАТО как организации, а также применение иммунитета не может быть ретроактивно. Поэтому НАТО не может за военные преступления над гражданским населением и за незаконную агрессию получить иммунитет по соглашению 2005 года. В нашем деле о бомбардировках обедненным ураном, приведших к жертвам среди мирного населения, военных и полицейских, НАТО несет ответственность за нарушение права на жизнь и нанесенный ущерб", - подчеркнул сербский юрист.
Сейчас Алексич ожидает назначения Высшим судом в Белграде первого заседания по искам, предположительно, этой осенью.
Окружной суд Белграда 21 сентября 2000 года признал виновными за военные преступления в ходе бомбардировок Союзной республики Югославия (СРЮ) американского генерала Уэсли Кларка и экс-генсека альянса Хавьера Солана. Однако после свержения в октябре 2000 года президента СРЮ Слободана Милошевича новые власти страны добились пересмотра вердикта, и Верховный суд Сербии осенью 2001 года отменил приговор руководству НАТО.
По данным СМИ Сербии, она сейчас находится на первом месте по числу заболеваний раком в Европе – выявляется 40 тысяч новых случаев ежегодно. От онкологических заболеваний ежегодно умирает около 30 тысяч жителей семимиллионной страны.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ) (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов.
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