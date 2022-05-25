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Минфин США разрешил американцам оплачивать налоги в России до 30 сентября - РИА Новости, 26.05.2022
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Минфин США разрешил американцам оплачивать налоги в России до 30 сентября
Минфин США разрешил американцам оплачивать налоги в России до 30 сентября - РИА Новости, 26.05.2022
Минфин США разрешил американцам оплачивать налоги в России до 30 сентября
Минфин Соединенных Штатов обнародовал генеральную лицензию, которая разрешает физлицам и юрлицам оплачивать налоги, сборы и импортные пошлины в России до 30... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-25T21:05
2022-05-26T00:38
экономика
сша
дмитрий медведев
россия
украина
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 25 мая — РИА Новости. Минфин Соединенных Штатов обнародовал генеральную лицензию, которая разрешает физлицам и юрлицам оплачивать налоги, сборы и импортные пошлины в России до 30 сентября текущего года.Таким образом Вашингтон сделал исключение из введенных ранее ограничений против Банка России, Фонда национального благосостояния и российского Минфина. В то же время разрешение не разрешает "дебетование находящихся на балансе финансового учреждения США счетов" данных российских организаций.Страны Евросоюза ввели уже пять пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. В рамках готовящегося шестого пакета ЕС рассматривает возможность отказа от российской нефти. Некоторые страны союза, в частности, Венгрия, блокируют его принятие из-за опасения негативного влияния данного шага на собственную экономику.В Кремле эти ограничения назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Также правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
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экономика, сша, дмитрий медведев, россия, украина, владимир путин
21:05 25.05.2022 (обновлено: 00:38 26.05.2022)
 
Минфин США разрешил американцам оплачивать налоги в России до 30 сентября

Минфин США разрешил американцам оплачивать налоги, сборы и пошлины в России до 30 сентября

© РИА Новости / Игорь Михалев / Перейти в фотобанкЗдание министерства финансов США в Вашингтоне
Здание министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Игорь Михалев
Перейти в фотобанк
Здание министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 мая — РИА Новости. Минфин Соединенных Штатов обнародовал генеральную лицензию, которая разрешает физлицам и юрлицам оплачивать налоги, сборы и импортные пошлины в России до 30 сентября текущего года.
Таким образом Вашингтон сделал исключение из введенных ранее ограничений против Банка России, Фонда национального благосостояния и российского Минфина. В то же время разрешение не разрешает "дебетование находящихся на балансе финансового учреждения США счетов" данных российских организаций.
Страны Евросоюза ввели уже пять пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. В рамках готовящегося шестого пакета ЕС рассматривает возможность отказа от российской нефти. Некоторые страны союза, в частности, Венгрия, блокируют его принятие из-за опасения негативного влияния данного шага на собственную экономику.
В Кремле эти ограничения назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Также правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
24 мая, 22:22
Минфин США не продлит лицензию на обслуживание внешнего долга России
 
ЭкономикаСШАДмитрий МедведевРоссияУкраинаВладимир Путин
 
 
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