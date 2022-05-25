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Минфин США разрешил американцам оплачивать налоги в России до 30 сентября

Минфин США разрешил американцам оплачивать налоги в России до 30 сентября - РИА Новости, 26.05.2022

Минфин США разрешил американцам оплачивать налоги в России до 30 сентября

Минфин Соединенных Штатов обнародовал генеральную лицензию, которая разрешает физлицам и юрлицам оплачивать налоги, сборы и импортные пошлины в России до 30... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-25T21:05

2022-05-25T21:05

2022-05-26T00:38

экономика

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дмитрий медведев

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ВАШИНГТОН, 25 мая — РИА Новости. Минфин Соединенных Штатов обнародовал генеральную лицензию, которая разрешает физлицам и юрлицам оплачивать налоги, сборы и импортные пошлины в России до 30 сентября текущего года.Таким образом Вашингтон сделал исключение из введенных ранее ограничений против Банка России, Фонда национального благосостояния и российского Минфина. В то же время разрешение не разрешает "дебетование находящихся на балансе финансового учреждения США счетов" данных российских организаций.Страны Евросоюза ввели уже пять пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. В рамках готовящегося шестого пакета ЕС рассматривает возможность отказа от российской нефти. Некоторые страны союза, в частности, Венгрия, блокируют его принятие из-за опасения негативного влияния данного шага на собственную экономику.В Кремле эти ограничения назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Также правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.

https://ria.ru/20220524/dolg-1790508426.html

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экономика, сша, дмитрий медведев, россия, украина, владимир путин