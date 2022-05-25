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В Сети не узнали дочь Началовой на свежем снимке - РИА Новости, 25.05.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220525/nachalova-1790574807.html
В Сети не узнали дочь Началовой на свежем снимке
В Сети не узнали дочь Началовой на свежем снимке - РИА Новости, 25.05.2022
В Сети не узнали дочь Началовой на свежем снимке
Вера Алдонина в социальных сетях поделилась фотографиями светского выхода – она присутствовала на открытии Музыкальной академии Ларисы Долиной. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T11:34
2022-05-25T11:34
шоубиз
знаменитости
юлия началова
шоу-бизнес
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Вера Алдонина в социальных сетях поделилась фотографиями светского выхода – она присутствовала на открытии Музыкальной академии Ларисы Долиной.Для торжественного мероприятия девушка выбрала лаконичное короткое черное платье, а также завила и обрезала волосы. Поклонники не сразу признали дочь Юлии Началовой, но отметили, что новый образ ей очень идет.Вера все чаще стала посещать светские мероприятия, а также проявлять себя на большой сцене. Так недавно она приняла участие в шоу "Дуэты", где исполнила песню матери "Герой не моего романа", чем очень растрогала зрителей.
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знаменитости, юлия началова , шоу-бизнес
11:34 25.05.2022
 
В Сети не узнали дочь Началовой на свежем снимке

В Сети не узнали дочь Началовой Веру Алдонину на свежем снимке

© Фото : @veraldoninaФото со страницы Веры Алдониной в социальной сети
Фото со страницы Веры Алдониной в социальной сети - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© Фото : @veraldonina
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Вера Алдонина в социальных сетях поделилась фотографиями светского выхода – она присутствовала на открытии Музыкальной академии Ларисы Долиной.
Для торжественного мероприятия девушка выбрала лаконичное короткое черное платье, а также завила и обрезала волосы. Поклонники не сразу признали дочь Юлии Началовой, но отметили, что новый образ ей очень идет.

"Неожиданно! Всегда такая разная, но красивая", "Даже не узнала! Красотка", "Нет слов, Вера стала уже настоящей леди", "Как вы выросли!", – написали в комментариях.

Вера все чаще стала посещать светские мероприятия, а также проявлять себя на большой сцене. Так недавно она приняла участие в шоу "Дуэты", где исполнила песню матери "Герой не моего романа", чем очень растрогала зрителей.
Певица Юлия Началова - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
29 ноября 2021, 11:40Шоубиз
Дочь Началовой рассказала о планах на дальнейшую карьеру
 
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