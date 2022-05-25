В Сети не узнали дочь Началовой на свежем снимке
В Сети не узнали дочь Началовой Веру Алдонину на свежем снимке
© Фото : @veraldoninaФото со страницы Веры Алдониной в социальной сети
© Фото : @veraldonina
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Вера Алдонина в социальных сетях поделилась фотографиями светского выхода – она присутствовала на открытии Музыкальной академии Ларисы Долиной.
Для торжественного мероприятия девушка выбрала лаконичное короткое черное платье, а также завила и обрезала волосы. Поклонники не сразу признали дочь Юлии Началовой, но отметили, что новый образ ей очень идет.
"Неожиданно! Всегда такая разная, но красивая", "Даже не узнала! Красотка", "Нет слов, Вера стала уже настоящей леди", "Как вы выросли!", – написали в комментариях.
Вера все чаще стала посещать светские мероприятия, а также проявлять себя на большой сцене. Так недавно она приняла участие в шоу "Дуэты", где исполнила песню матери "Герой не моего романа", чем очень растрогала зрителей.
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