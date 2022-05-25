https://ria.ru/20220525/nachalova-1790574807.html

В Сети не узнали дочь Началовой на свежем снимке

В Сети не узнали дочь Началовой на свежем снимке - РИА Новости, 25.05.2022

В Сети не узнали дочь Началовой на свежем снимке

Вера Алдонина в социальных сетях поделилась фотографиями светского выхода – она присутствовала на открытии Музыкальной академии Ларисы Долиной. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T11:34

2022-05-25T11:34

2022-05-25T11:34

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Вера Алдонина в социальных сетях поделилась фотографиями светского выхода – она присутствовала на открытии Музыкальной академии Ларисы Долиной.Для торжественного мероприятия девушка выбрала лаконичное короткое черное платье, а также завила и обрезала волосы. Поклонники не сразу признали дочь Юлии Началовой, но отметили, что новый образ ей очень идет.Вера все чаще стала посещать светские мероприятия, а также проявлять себя на большой сцене. Так недавно она приняла участие в шоу "Дуэты", где исполнила песню матери "Герой не моего романа", чем очень растрогала зрителей.

https://ria.ru/20211129/nachalova-1761228716.html

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Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, юлия началова , шоу-бизнес