https://ria.ru/20220525/mrot-1790690875.html
В России увеличат прожиточный минимум и МРОТ
В России увеличат прожиточный минимум и МРОТ - РИА Новости, 26.05.2022
В России увеличат прожиточный минимум и МРОТ
Президент России Владимир Путин объявил о новых мерах по поддержке российской экономики и граждан в условиях западных санкций. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-25T17:47
2022-05-25T17:47
2022-05-26T00:21
общество
россия
владимир путин
мрот
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил о новых мерах по поддержке российской экономики и граждан в условиях западных санкций.Глава государства предложил следующие меры поддержки:Президент отметил, что сейчас уровень безработицы составляет четыре процента, и призвал поддерживать тенденцию к снижению. Он обратил внимание на замедление темпов роста инфляции, которая по итогам этого года не должна превышать 15 процентов, и на то, что требуется сделать все возможное для снижения уровня бедности по стране.Особое внимание Путин уделил демографическому вопросу. По его словам, иметь многодетную семью в России — историческая традиция, которую необходимо вернуть.Глава государства заключил, что российская экономика имеет значительно лучшую динамику, чем прогнозировалось некоторыми экспертами, а принимаемые правительством решения поддерживают внутренний спрос и отечественную продукцию.
https://ria.ru/20220520/putin-1789764885.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин поручил повысить прожиточный минимум и МРОТ на 10%
Путин поручил повысить прожиточный минимум и МРОТ на 10%
2022-05-25T17:47
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Путин оценил ситуацию с инфляцией и безработицей
Путин оценил ситуацию с инфляцией и безработицей
2022-05-25T17:47
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PT2M47S
РИА Новости
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общество, россия, владимир путин, мрот
17:47 25.05.2022 (обновлено: 00:21 26.05.2022)
В России увеличат прожиточный минимум и МРОТ
Президент Путин объявил об увеличении пенсий неработающих пенсионеров в России на 10%
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил о новых мерах по поддержке российской экономики и граждан в условиях западных санкций.
"Мы всегда должны смотреть в будущее, на шаг вперед, и выстраивать свою работу, опираясь на приоритеты, которые уже обозначены. А наш ключевой и неизменный приоритет — рост благосостояния и качества жизни граждан", — заявил он на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам.
Глава государства предложил следующие меры поддержки:
—повысить уровень прожиточного минимума до 13 919 рублей с 1 июня;
—увеличить размер пенсий неработающих пенсионеров на десять процентов с 1 июня;
—повысить МРОТ до 15 279 рублей в месяц с 1 июля;
—последовательно проводить политику повышения зарплат относительно повышения цен на жизнь;
—увеличить вдвое поддержку военнослужащих — женщин с детьми с 1 июля;
—с учетом ситуации на валютном рынке увеличить выплаты российским военным, находящимся за границей, а также поддерживать получивших ранения военнослужащих и семьи погибших.
Президент отметил, что сейчас уровень безработицы составляет четыре процента, и призвал поддерживать тенденцию к снижению. Он обратил внимание на замедление темпов роста инфляции, которая по итогам этого года не должна превышать 15 процентов, и на то, что требуется сделать все возможное для снижения уровня бедности по стране.
Особое внимание Путин уделил демографическому вопросу. По его словам, иметь многодетную семью в России — историческая традиция, которую необходимо вернуть.
Глава государства заключил, что российская экономика имеет значительно лучшую динамику, чем прогнозировалось некоторыми экспертами, а принимаемые правительством решения поддерживают внутренний спрос и отечественную продукцию.