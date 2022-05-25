https://ria.ru/20220525/mrot-1790690875.html

В России увеличат прожиточный минимум и МРОТ

В России увеличат прожиточный минимум и МРОТ - РИА Новости, 26.05.2022

В России увеличат прожиточный минимум и МРОТ

Президент России Владимир Путин объявил о новых мерах по поддержке российской экономики и граждан в условиях западных санкций. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-25T17:47

2022-05-25T17:47

2022-05-26T00:21

общество

россия

владимир путин

мрот

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил о новых мерах по поддержке российской экономики и граждан в условиях западных санкций.Глава государства предложил следующие меры поддержки:Президент отметил, что сейчас уровень безработицы составляет четыре процента, и призвал поддерживать тенденцию к снижению. Он обратил внимание на замедление темпов роста инфляции, которая по итогам этого года не должна превышать 15 процентов, и на то, что требуется сделать все возможное для снижения уровня бедности по стране.Особое внимание Путин уделил демографическому вопросу. По его словам, иметь многодетную семью в России — историческая традиция, которую необходимо вернуть.Глава государства заключил, что российская экономика имеет значительно лучшую динамику, чем прогнозировалось некоторыми экспертами, а принимаемые правительством решения поддерживают внутренний спрос и отечественную продукцию.

https://ria.ru/20220520/putin-1789764885.html

https://ria.ru/20220517/polza-1789048775.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Путин поручил повысить прожиточный минимум и МРОТ на 10% Путин поручил повысить прожиточный минимум и МРОТ на 10% 2022-05-25T17:47 true PT0M52S

Путин оценил ситуацию с инфляцией и безработицей Путин оценил ситуацию с инфляцией и безработицей 2022-05-25T17:47 true PT2M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, владимир путин, мрот