https://ria.ru/20220525/moskva-1790568710.html
Синоптик пообещала летнюю погоду в Москве со следующей недели
Синоптик пообещала летнюю погоду в Москве со следующей недели - РИА Новости, 25.05.2022
Синоптик пообещала летнюю погоду в Москве со следующей недели
Летняя погода начнется в Москве в понедельник, днем температура преодолеет отметку плюс 20, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T11:12
2022-05-25T11:12
2022-05-25T11:20
общество
москва
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Летняя погода начнется в Москве в понедельник, днем температура преодолеет отметку плюс 20, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова."Тридцатого числа погоду будет определять антициклон. Погода будет с переменной облачностью, без осадков, дневная температура преодолеет отметку плюс 20 градусов. Можно считать, что с начала следующей недели начнется вполне летняя погода, соответствующая нашему климату", - сказала Позднякова.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, москва
11:12 25.05.2022 (обновлено: 11:20 25.05.2022)
Синоптик пообещала летнюю погоду в Москве со следующей недели
Синоптик Позднякова: с начала следующей недели в Москве начнется летняя погода
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Летняя погода начнется в Москве в понедельник, днем температура преодолеет отметку плюс 20, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"Тридцатого числа погоду будет определять антициклон. Погода будет с переменной облачностью, без осадков, дневная температура преодолеет отметку плюс 20 градусов. Можно считать, что с начала следующей недели начнется вполне летняя погода, соответствующая нашему климату", - сказала Позднякова.