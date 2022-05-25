https://ria.ru/20220525/moskva-1790568710.html

Синоптик пообещала летнюю погоду в Москве со следующей недели

Синоптик пообещала летнюю погоду в Москве со следующей недели - РИА Новости, 25.05.2022

Синоптик пообещала летнюю погоду в Москве со следующей недели

Летняя погода начнется в Москве в понедельник, днем температура преодолеет отметку плюс 20, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T11:12

2022-05-25T11:12

2022-05-25T11:20

общество

москва

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Летняя погода начнется в Москве в понедельник, днем температура преодолеет отметку плюс 20, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова."Тридцатого числа погоду будет определять антициклон. Погода будет с переменной облачностью, без осадков, дневная температура преодолеет отметку плюс 20 градусов. Можно считать, что с начала следующей недели начнется вполне летняя погода, соответствующая нашему климату", - сказала Позднякова.

https://ria.ru/20220523/pogoda-1790065643.html

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, москва