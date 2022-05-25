https://ria.ru/20220525/monument-1790722784.html

В Швейцарии отмыли от краски монумент Суворову

В Швейцарии отмыли от краски монумент Суворову - РИА Новости, 25.05.2022

В Швейцарии отмыли от краски монумент Суворову

Российские соотечественники и граждане Швейцарии отмыли от краски мемориал сподвижникам генералиссимуса Александра Суворова в Андерматте, сообщило постпредство... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T19:58

2022-05-25T19:58

2022-05-25T19:58

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ЖЕНЕВА, 25 мая - РИА Новости. Российские соотечественники и граждане Швейцарии отмыли от краски мемориал сподвижникам генералиссимуса Александра Суворова в Андерматте, сообщило постпредство России при отделении ООН в Женеве.Ранее неизвестные облили краской крест, высеченный в скале в память о сподвижниках русского полководца Александра Суворова, погибших в 1799 году в сражениях с войсками Наполеона. Власти кантона Ури, на территории которого находится монумент, возложили на Россию расходы по очистке мемориала."Российские соотечественники и неравнодушные граждане Швейцарии восстановили в былом величии большую часть оскверненного памятника генералиссимусу Александру Суворову и его смелым сподвижникам. Спасибо за ваше время и нелегкий труд по сохранению исторической памяти!" - сообщило постпредство в своем Telegram-канале.Памятник "Доблестным сподвижникам генералиссимуса А.В.Суворова, погибшим при переходе через Альпы в 1799 году" находится у Чертова моста в ущелье Шолленен в кантоне Ури. Двенадцатиметровый крест, установленный еще в 1898 году, до сих пор напоминает о героизме русской армии, проявившей тактическое мастерство и в суровых погодных условиях, на горной дороге и без какого-либо альпинистского снаряжения победившей французского противника.

https://ria.ru/20220525/pamyatnik-1790643536.html

https://ria.ru/20220516/oskvernenie-1788896925.html

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