https://ria.ru/20220525/moldaviya-1790747478.html

Молдавия хочет пересмотреть условия оплаты по контракту с "Газпромом"

Молдавия хочет пересмотреть условия оплаты по контракту с "Газпромом" - РИА Новости, 26.05.2022

Молдавия хочет пересмотреть условия оплаты по контракту с "Газпромом"

Кишинев выступает за пересмотр условий сделки с российской компанией "Газпром" в пункте об оплате, так как Молдавия хочет стабильных цен на газ, такое заявление РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-25T23:43

2022-05-25T23:43

2022-05-26T01:04

экономика

молдавия

газпром

молдовагаз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/04/1757678615_0:205:3276:2048_1920x0_80_0_0_418686a7eebeded150c67a8d48b70703.jpg

КИШИНЕВ, 25 мая — РИА Новости. Кишинев выступает за пересмотр условий сделки с российской компанией "Газпром" в пункте об оплате, так как Молдавия хочет стабильных цен на газ, такое заявление сделал глава мининфраструктуры республики Андрей Спыну.Сейчас стоимость газа для Молдавии определяется ежемесячно на основании, в том числе, спотовых цен на голубое топливо. В текущем месяце Кишинев приобретает газ по 920 долларов за тысячи кубометров, а в апреле голубое топливо обходилось республике в 1194 доллара.По словам Спыну, Кишинев хочет диверсифицировать поставки газа, однако если контракт с "Газпромом" будет выгоден, то Молдавия "согласна продолжать" его. Однако если удастся найти альтернативные источники поставок по схожим ценам, то "нужно подписывать договоры" с целью создания запасов топлива."Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на пять лет. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной полной оплаты текущих платежей.

https://ria.ru/20220525/gaz-1790537241.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, молдавия, газпром, молдовагаз