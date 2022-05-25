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Молдавия хочет пересмотреть условия оплаты по контракту с "Газпромом" - РИА Новости, 26.05.2022
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Молдавия хочет пересмотреть условия оплаты по контракту с "Газпромом"
Молдавия хочет пересмотреть условия оплаты по контракту с "Газпромом" - РИА Новости, 26.05.2022
Молдавия хочет пересмотреть условия оплаты по контракту с "Газпромом"
Кишинев выступает за пересмотр условий сделки с российской компанией "Газпром" в пункте об оплате, так как Молдавия хочет стабильных цен на газ, такое заявление РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-25T23:43
2022-05-26T01:04
экономика
молдавия
газпром
молдовагаз
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КИШИНЕВ, 25 мая — РИА Новости. Кишинев выступает за пересмотр условий сделки с российской компанией "Газпром" в пункте об оплате, так как Молдавия хочет стабильных цен на газ, такое заявление сделал глава мининфраструктуры республики Андрей Спыну.Сейчас стоимость газа для Молдавии определяется ежемесячно на основании, в том числе, спотовых цен на голубое топливо. В текущем месяце Кишинев приобретает газ по 920 долларов за тысячи кубометров, а в апреле голубое топливо обходилось республике в 1194 доллара.По словам Спыну, Кишинев хочет диверсифицировать поставки газа, однако если контракт с "Газпромом" будет выгоден, то Молдавия "согласна продолжать" его. Однако если удастся найти альтернативные источники поставок по схожим ценам, то "нужно подписывать договоры" с целью создания запасов топлива."Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на пять лет. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной полной оплаты текущих платежей.
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экономика, молдавия, газпром, молдовагаз
23:43 25.05.2022 (обновлено: 01:04 26.05.2022)
 
Молдавия хочет пересмотреть условия оплаты по контракту с "Газпромом"

Вице-премьер Молдавии Спыну: Кишинев хочет пересмотреть условия контракта с "Газпромом"

© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 25 мая — РИА Новости. Кишинев выступает за пересмотр условий сделки с российской компанией "Газпром" в пункте об оплате, так как Молдавия хочет стабильных цен на газ, такое заявление сделал глава мининфраструктуры республики Андрей Спыну.
"Если бы у нас был стабильный тариф и цена на газ не пересматривалась, то и проблем с оплатой было бы меньше", - сказал министр в эфире телеканала Jurnal TV.
Логотип компании Молдовагаз - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
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Сейчас стоимость газа для Молдавии определяется ежемесячно на основании, в том числе, спотовых цен на голубое топливо. В текущем месяце Кишинев приобретает газ по 920 долларов за тысячи кубометров, а в апреле голубое топливо обходилось республике в 1194 доллара.
По словам Спыну, Кишинев хочет диверсифицировать поставки газа, однако если контракт с "Газпромом" будет выгоден, то Молдавия "согласна продолжать" его. Однако если удастся найти альтернативные источники поставок по схожим ценам, то "нужно подписывать договоры" с целью создания запасов топлива.
"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на пять лет. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной полной оплаты текущих платежей.
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