https://ria.ru/20220525/moldaviya-1790742540.html

Евродепутат исключил вступление Молдавии в ЕС в ближайшие 15-20 лет

Евродепутат исключил вступление Молдавии в ЕС в ближайшие 15-20 лет - РИА Новости, 25.05.2022

Евродепутат исключил вступление Молдавии в ЕС в ближайшие 15-20 лет

Молдавия не сможет стать частью Европейского союза ближайшие 15-20 лет, самым быстрым способом обеспечить себе безопасность будет объединение с Румынией,... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T22:28

2022-05-25T22:28

2022-05-25T22:28

в мире

майя санду

молдавия

румыния

евросоюз

нато

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КИШИНЕВ, 25 мая - РИА Новости. Молдавия не сможет стать частью Европейского союза ближайшие 15-20 лет, самым быстрым способом обеспечить себе безопасность будет объединение с Румынией, считает румынский евродепутат Еуджен Томак."Путь к интеграции в ЕС раньше, чем через 15-20 лет, никак не может обсуждаться, потому что государства-члены его не примут. Политическое решение об объединении Молдавии с Румынией остается самым безопасным и быстрым способом, который может быть реализован в любое время, когда Молдавия захочет обсуждать безопасность и будущее своих граждан", - сказал Томак в эфире телеканала RFI.Он отметил, что Евросоюз на сегодняшний день может оказать Молдавии только экономическую помощь, а союз с Румынией обеспечит республике стабильность."Интеграция в ЕС не гарантирует, что в нее не вторгнется Российская Федерация. Наоборот, мирный и демократический союз с Румынией обеспечивает Молдавии стабильность с точки зрения безопасности, поскольку она является государством-членом НАТО", - добавил евродепутат.Президент Молдавии Майя Санду подписала заявку на вступление республики в Европейский союз 3 марта. Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели 11 апреля в Люксембурге передал главам МИД Грузии и Молдавии опросники для начала процедуры по вступлению в ЕС. Первую часть опросника Молдавия передала представителю ЕС 22 апреля, вторую - 12 мая.

https://ria.ru/20220525/moldaviya-1790647234.html

https://ria.ru/20220304/moldaviya-1776481757.html

молдавия

румыния

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, майя санду, молдавия, румыния, евросоюз, нато