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Евродепутат исключил вступление Молдавии в ЕС в ближайшие 15-20 лет - РИА Новости, 25.05.2022
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Евродепутат исключил вступление Молдавии в ЕС в ближайшие 15-20 лет
Евродепутат исключил вступление Молдавии в ЕС в ближайшие 15-20 лет - РИА Новости, 25.05.2022
Евродепутат исключил вступление Молдавии в ЕС в ближайшие 15-20 лет
Молдавия не сможет стать частью Европейского союза ближайшие 15-20 лет, самым быстрым способом обеспечить себе безопасность будет объединение с Румынией,... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T22:28
2022-05-25T22:28
в мире
майя санду
молдавия
румыния
евросоюз
нато
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КИШИНЕВ, 25 мая - РИА Новости. Молдавия не сможет стать частью Европейского союза ближайшие 15-20 лет, самым быстрым способом обеспечить себе безопасность будет объединение с Румынией, считает румынский евродепутат Еуджен Томак."Путь к интеграции в ЕС раньше, чем через 15-20 лет, никак не может обсуждаться, потому что государства-члены его не примут. Политическое решение об объединении Молдавии с Румынией остается самым безопасным и быстрым способом, который может быть реализован в любое время, когда Молдавия захочет обсуждать безопасность и будущее своих граждан", - сказал Томак в эфире телеканала RFI.Он отметил, что Евросоюз на сегодняшний день может оказать Молдавии только экономическую помощь, а союз с Румынией обеспечит республике стабильность."Интеграция в ЕС не гарантирует, что в нее не вторгнется Российская Федерация. Наоборот, мирный и демократический союз с Румынией обеспечивает Молдавии стабильность с точки зрения безопасности, поскольку она является государством-членом НАТО", - добавил евродепутат.Президент Молдавии Майя Санду подписала заявку на вступление республики в Европейский союз 3 марта. Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели 11 апреля в Люксембурге передал главам МИД Грузии и Молдавии опросники для начала процедуры по вступлению в ЕС. Первую часть опросника Молдавия передала представителю ЕС 22 апреля, вторую - 12 мая.
https://ria.ru/20220525/moldaviya-1790647234.html
https://ria.ru/20220304/moldaviya-1776481757.html
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в мире, майя санду, молдавия, румыния, евросоюз, нато
22:28 25.05.2022
 
Евродепутат исключил вступление Молдавии в ЕС в ближайшие 15-20 лет

Евродепутат Томак: Молдавия еще 20 лет не вступит в ЕС, но может объединиться с Румынией

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийЗдание Европейского парламента в Страсбурге
Здание Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Здание Европейского парламента в Страсбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 25 мая - РИА Новости. Молдавия не сможет стать частью Европейского союза ближайшие 15-20 лет, самым быстрым способом обеспечить себе безопасность будет объединение с Румынией, считает румынский евродепутат Еуджен Томак.
"Путь к интеграции в ЕС раньше, чем через 15-20 лет, никак не может обсуждаться, потому что государства-члены его не примут. Политическое решение об объединении Молдавии с Румынией остается самым безопасным и быстрым способом, который может быть реализован в любое время, когда Молдавия захочет обсуждать безопасность и будущее своих граждан", - сказал Томак в эфире телеканала RFI.
Он отметил, что Евросоюз на сегодняшний день может оказать Молдавии только экономическую помощь, а союз с Румынией обеспечит республике стабильность.
"Интеграция в ЕС не гарантирует, что в нее не вторгнется Российская Федерация. Наоборот, мирный и демократический союз с Румынией обеспечивает Молдавии стабильность с точки зрения безопасности, поскольку она является государством-членом НАТО", - добавил евродепутат.
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
Вчера, 15:48
Премьер Молдавии обеспокоена, что о планах страны вступить в ЕС забудут
Президент Молдавии Майя Санду подписала заявку на вступление республики в Европейский союз 3 марта. Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели 11 апреля в Люксембурге передал главам МИД Грузии и Молдавии опросники для начала процедуры по вступлению в ЕС. Первую часть опросника Молдавия передала представителю ЕС 22 апреля, вторую - 12 мая.

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В миреМайя СандуМолдавияРумынияЕвросоюзНАТО
 
 
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