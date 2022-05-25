Евродепутат исключил вступление Молдавии в ЕС в ближайшие 15-20 лет
Евродепутат Томак: Молдавия еще 20 лет не вступит в ЕС, но может объединиться с Румынией
Здание Европейского парламента в Страсбурге. Архивное фото
КИШИНЕВ, 25 мая - РИА Новости. Молдавия не сможет стать частью Европейского союза ближайшие 15-20 лет, самым быстрым способом обеспечить себе безопасность будет объединение с Румынией, считает румынский евродепутат Еуджен Томак.
"Путь к интеграции в ЕС раньше, чем через 15-20 лет, никак не может обсуждаться, потому что государства-члены его не примут. Политическое решение об объединении Молдавии с Румынией остается самым безопасным и быстрым способом, который может быть реализован в любое время, когда Молдавия захочет обсуждать безопасность и будущее своих граждан", - сказал Томак в эфире телеканала RFI.
Он отметил, что Евросоюз на сегодняшний день может оказать Молдавии только экономическую помощь, а союз с Румынией обеспечит республике стабильность.
"Интеграция в ЕС не гарантирует, что в нее не вторгнется Российская Федерация. Наоборот, мирный и демократический союз с Румынией обеспечивает Молдавии стабильность с точки зрения безопасности, поскольку она является государством-членом НАТО", - добавил евродепутат.
Президент Молдавии Майя Санду подписала заявку на вступление республики в Европейский союз 3 марта. Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели 11 апреля в Люксембурге передал главам МИД Грузии и Молдавии опросники для начала процедуры по вступлению в ЕС. Первую часть опросника Молдавия передала представителю ЕС 22 апреля, вторую - 12 мая.
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