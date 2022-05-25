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Эксперт: многополярный мир возможен после разрушения альянса США и Европы - РИА Новости, 25.05.2022
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Эксперт: многополярный мир возможен после разрушения альянса США и Европы
Эксперт: многополярный мир возможен после разрушения альянса США и Европы - РИА Новости, 25.05.2022
Эксперт: многополярный мир возможен после разрушения альянса США и Европы
Построить многополярный мир возможно будет лишь после разрушения альянса США с Европой, считает гендиректор и издатель интернет-портала Opera Mundi Брено... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T18:22
2022-05-25T18:22
в мире
сша
европа
бразилия
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Построить многополярный мир возможно будет лишь после разрушения альянса США с Европой, считает гендиректор и издатель интернет-портала Opera Mundi Брено Альтман (Бразилия).Я думаю, все, что мы сейчас наблюдаем, связано с альянсом США с Европой и некоторых азиатских стран, и этот вид мира тоже разрушится - и только после того, как этот мир разрушится, у нас будет реальная возможность построить многополярный мир", - сказал эксперт в ходе видеомоста со странами Латинской Америки, организованного медиагруппой "Россия сегодня".Представитель Бразилии выразил уверенность, что появление многополярного мира неизбежно. "Пусть он становится все более и более многообразным, главное, что это будет сопровождать этот процесс - потеря гегемонии Соединенными Штатами", - пояснил эксперт.
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в мире, сша, европа, бразилия
18:22 25.05.2022
 
Эксперт: многополярный мир возможен после разрушения альянса США и Европы

Эксперт Брено Альтман: многополярный мир возможен после разрушения альянса США и Европы

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и США
Флаги ЕС и США - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и США. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Построить многополярный мир возможно будет лишь после разрушения альянса США с Европой, считает гендиректор и издатель интернет-портала Opera Mundi Брено Альтман (Бразилия).
"Тот новый мир, который нас ждет, - биполярный, двусторонний. Потому что мы видим, что есть альянс между США и Европой, и есть альянс между Россией и Китаем. Это переходный порядок - я не думаю, что этот биполярный мир надолго. И я не думаю, что у латиноамериканских или других стран есть интерес в том, чтобы этот биполярный порядок продолжался.
Я думаю, все, что мы сейчас наблюдаем, связано с альянсом США с Европой и некоторых азиатских стран, и этот вид мира тоже разрушится - и только после того, как этот мир разрушится, у нас будет реальная возможность построить многополярный мир", - сказал эксперт в ходе видеомоста со странами Латинской Америки, организованного медиагруппой "Россия сегодня".
Представитель Бразилии выразил уверенность, что появление многополярного мира неизбежно. "Пусть он становится все более и более многообразным, главное, что это будет сопровождать этот процесс - потеря гегемонии Соединенными Штатами", - пояснил эксперт.
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
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