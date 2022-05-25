https://ria.ru/20220525/mir-1790701101.html

Эксперт: многополярный мир возможен после разрушения альянса США и Европы

Эксперт: многополярный мир возможен после разрушения альянса США и Европы - РИА Новости, 25.05.2022

Эксперт: многополярный мир возможен после разрушения альянса США и Европы

Построить многополярный мир возможно будет лишь после разрушения альянса США с Европой, считает гендиректор и издатель интернет-портала Opera Mundi Брено... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T18:22

2022-05-25T18:22

2022-05-25T18:22

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Построить многополярный мир возможно будет лишь после разрушения альянса США с Европой, считает гендиректор и издатель интернет-портала Opera Mundi Брено Альтман (Бразилия).Я думаю, все, что мы сейчас наблюдаем, связано с альянсом США с Европой и некоторых азиатских стран, и этот вид мира тоже разрушится - и только после того, как этот мир разрушится, у нас будет реальная возможность построить многополярный мир", - сказал эксперт в ходе видеомоста со странами Латинской Америки, организованного медиагруппой "Россия сегодня".Представитель Бразилии выразил уверенность, что появление многополярного мира неизбежно. "Пусть он становится все более и более многообразным, главное, что это будет сопровождать этот процесс - потеря гегемонии Соединенными Штатами", - пояснил эксперт.

https://ria.ru/20220525/poryadok-1790697186.html

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в мире, сша, европа, бразилия