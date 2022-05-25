https://ria.ru/20220525/mir-1790649189.html
Летом еще две туристические страны могут начать принимать карты "Мир"
Летом еще две туристические страны могут начать принимать карты "Мир" - РИА Новости, 25.05.2022
Летом еще две туристические страны могут начать принимать карты "Мир"
Банк России рассчитывает летом достичь соглашения с двумя популярными у туристов государствами о приеме карты "Мир", сказала первый зампред ЦБ Ольга... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T15:54
2022-05-25T15:54
2022-05-25T15:54
туризм
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турция
вьетнам
армения
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Банк России рассчитывает летом достичь соглашения с двумя популярными у туристов государствами о приеме карты "Мир", сказала первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова."Еще две страны у нас идут в рабочем обсуждении. Это наиболее известные туристические направления, и мы планируем летом уже достичь соглашения. Они будут постепенно организовать свою инфраструктуру для приема карты "Мир", – заявила Скоробогатова на встрече с Ассоциацией банков России (АБР).Карты российской платежной системы "Мир" сейчас принимаются в Турции, Вьетнаме, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Узбекистане, Южной Осетии и Абхазии.
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новости - туризм, турция, вьетнам, армения, карта "мир"
Летом еще две туристические страны могут начать принимать карты "Мир"
Банк России: летом еще две туристические страны могут начать принимать карты "Мир"
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Банк России рассчитывает летом достичь соглашения с двумя популярными у туристов государствами о приеме карты "Мир", сказала первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.
"Еще две страны у нас идут в рабочем обсуждении. Это наиболее известные туристические направления, и мы планируем летом уже достичь соглашения. Они будут постепенно организовать свою инфраструктуру для приема карты "Мир", – заявила Скоробогатова на встрече с Ассоциацией банков России (АБР).
Карты российской платежной системы "Мир" сейчас принимаются в Турции, Вьетнаме, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Узбекистане, Южной Осетии и Абхазии.