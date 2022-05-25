Рейтинг@Mail.ru
Летом еще две туристические страны могут начать принимать карты "Мир" - РИА Новости, 25.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220525/mir-1790649189.html
Летом еще две туристические страны могут начать принимать карты "Мир"
Летом еще две туристические страны могут начать принимать карты "Мир" - РИА Новости, 25.05.2022
Летом еще две туристические страны могут начать принимать карты "Мир"
Банк России рассчитывает летом достичь соглашения с двумя популярными у туристов государствами о приеме карты "Мир", сказала первый зампред ЦБ Ольга... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T15:54
2022-05-25T15:54
туризм
новости - туризм
турция
вьетнам
армения
карта "мир"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780129554_0:285:3134:2048_1920x0_80_0_0_3279589172f1b149479b2331e084686f.jpg
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Банк России рассчитывает летом достичь соглашения с двумя популярными у туристов государствами о приеме карты "Мир", сказала первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова."Еще две страны у нас идут в рабочем обсуждении. Это наиболее известные туристические направления, и мы планируем летом уже достичь соглашения. Они будут постепенно организовать свою инфраструктуру для приема карты "Мир", – заявила Скоробогатова на встрече с Ассоциацией банков России (АБР).Карты российской платежной системы "Мир" сейчас принимаются в Турции, Вьетнаме, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Узбекистане, Южной Осетии и Абхазии.
https://ria.ru/20220519/turtsiya-1789322657.html
турция
вьетнам
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780129554_403:0:3134:2048_1920x0_80_0_0_c9ed7cff23878e277297b4d0807114f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, турция, вьетнам, армения, карта "мир"
15:54 25.05.2022
 
Летом еще две туристические страны могут начать принимать карты "Мир"

Банк России: летом еще две туристические страны могут начать принимать карты "Мир"

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкКарта платежной системы "Мир"
Карта платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Банк России рассчитывает летом достичь соглашения с двумя популярными у туристов государствами о приеме карты "Мир", сказала первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.
"Еще две страны у нас идут в рабочем обсуждении. Это наиболее известные туристические направления, и мы планируем летом уже достичь соглашения. Они будут постепенно организовать свою инфраструктуру для приема карты "Мир", – заявила Скоробогатова на встрече с Ассоциацией банков России (АБР).
Карты российской платежной системы "Мир" сейчас принимаются в Турции, Вьетнаме, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Узбекистане, Южной Осетии и Абхазии.
Очередь к банкомату в Белеке - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 10:59Туризм
Эксперт рассказал о рисках при приеме карт "Мир" в Турции
 
ТуризмНовости - ТуризмТурцияВьетнамАрменияКарта "Мир"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала