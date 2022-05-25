https://ria.ru/20220525/mid-1790666886.html

МИД выразил сожаление из-за недружественных шагов Словении

МИД выразил сожаление из-за недружественных шагов Словении - РИА Новости, 25.05.2022

МИД выразил сожаление из-за недружественных шагов Словении

В РФ сожалеют о предпринятых Словенией недружественных шагах, целью которых является разрушение исторически сложившихся двусторонних отношений, при этом в... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T16:34

2022-05-25T16:34

2022-05-25T16:35

в мире

россия

словения

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. В РФ сожалеют о предпринятых Словенией недружественных шагах, целью которых является разрушение исторически сложившихся двусторонних отношений, при этом в Москве уверены, что в Словении придут к сбалансированной позиции, сообщили в МИД РФ."Тем большее разочарование и сожаление вызывают предпринятые в последние месяцы правительством Словении ничем не оправданные недружественные шаги, нацеленные на разрушение двусторонних связей вопреки исторической логике их развития", - говорится в заявлении министерства по случаю тридцатилетнего юбилея установления дипотношений между РФ и Республикой Словенией.В ведомстве выразили уверенность, что "подобная противоречащая глубинным интересам наших дружественных народов политика словенских властей в конце концов уступит место сбалансированной линии, естественной для российско-словенских отношений".Ранее Москва выразила протест временному поверенному в делах Республики Словении в Российской Федерации в связи с попытками возложить на Россию вину за военные преступления на Украине и оказание военной помощи неонацистскому киевскому режиму.

https://radiosputnik.ria.ru/20220519/rossiya-1789525215.html

https://ria.ru/20220525/khorvatiya-1790655542.html

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словения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, словения, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)